Michael Evans, el norteamericano que creó The Vines of Mendoza, anuncia un exclusivo proyecto residencial en Valle de Uco

Cuando hace 20 años, Michael Evans llegó a Mendoza para pasar unos días de descanso, no se imaginó que se quedaría a vivir aquí, que se animaría a invertir en la industria del vino y, como él mismo confiesa, que encontraría en el Valle de Uco “su lugar en el mundo”.

Su proyecto, The Vines, contempla 500 hectáreas ubicadas en Tunuyán (desde donde se produce vino para 355 personas), el restaurante Siete Fuegos de Francis Mallman, un hotel y un spa. Actualmente, en el predio se construyen 55 residencias de lujo.

En diálogo con Ecocuyo, el empresario comparte sus planes.

¿Cuál es el enfoque de The Vines?

Desde su creación, en 2004, The Vines busca reflejar mi propia experiencia en Mendoza. Me pasó cuando llegué a la provincia y Pablo Giménez Riili, mi socio, me llevó a recorrer todo: las bodegas, la montaña, pasando por la casa de sus padres, Barloa y hasta un boliche que cerraba a las 7 de la mañana.



Siempre tuve el sueño de producir vino y en el inicio pensé en comprar 2 o 3 hectáreas para que Pablo y su familia pudieran manejarlas y volver todos los años. En ese proceso, mis amigos de Estados Unidos se interesaron con la idea. Me di cuenta de que era mucha la gente que compartía este sueño. Decidí entonces adquirir un predio en el Valle de Uco, con viñedos, orientado a quienes quisieran elaborar su propio vino.

Al proyecto inicial se sumaron 10 amigos y ahora ya contamos con 355 clientes de todo el mundo. Cada uno es dueño de entre 1 y 8 hectáreas.

¿Cuáles son las dimensiones del predio y cuál es la producción anual?

En total, son 500 hectáreas, de las cuales 400 están plantadas.

La producción anual es pequeña. Si bien contamos con más de 3 millones de kilos de uva, solo usamos 600.000 kilos. El resto lo vendemos a grandes bodegas como Catena Zapata y Salentein, entre otras.

La mayoría de nuestros clientes hace vinos para su familia y amigos, por lo tanto, son partidas pequeñas, de 50 cajas aproximadamente. De todos modos, en el año elaboramos alrededor de 500 vinos distintos, más que cualquier otra bodega en el mundo.

Tenemos algunos vinos propios que vendemos en el hotel y otros que comercializamos en Estados Unidos, pero ese no es nuestro negocio.

¿Cuáles son las características del hotel?

Hace 10 años decidimos sumar un resort y un spa para que los clientes y visitantes pudieran quedarse en la finca durante sus visitas. El hotel tiene 20 habitaciones y capacidad para 50 personas. Si bien la tarifa es alta, la ocupación está completa durante todo el año. Estoy convencido de que alojarse en el Valle de Uco no tiene precio.

¿Cómo surgió el proyecto de las residencias y en qué consiste?

Hace 2 años comenzamos a planificar la expansión de The Vines para responder a la demanda de gente que quiere alojarse aquí. Para eso estamos trabajando con el estudio de arquitectura Amarilla que opera en Buenos Aires y en Miami.

El master plan contempla la construcción de 55 villas de lujo con dimensiones de 136 o 270 m2 cada una. Las unidades fusionan la tradición vitivinícola con la innovación y un estilo arquitectónico diferencial. Los interesados pueden adquirir una residencia para vivir o para alquilarla con un retorno en dólares.

Además, habrá un gran spa, cancha de tenis, cancha de pádel, meeting center, wine education center y otro restaurante que se sumará a Siete Fuegos, que actualmente funciona en el predio.

También proyectamos crear una villa de enólogos integrada por referentes como Alejandro Vigil, los hermanos Michelini y Santiago Achaval, entre otros. La idea es seguir con la idea inicial de que toda la experiencia mendocina esté en The Vines.

¿Cuál fue la inversión inicial de este desarrollo y en qué etapa se encuentra?

La inversión inicial rondó los 25 millones de dólares y, a través de la preventa de las unidades, que es la etapa en la que nos encontramos, pensamos cubrir los costos de construcción.

Suponíamos que nos iba a llevar entre 5 y 6 meses vender las primeras 12 residencias (por un monto total de 7.5 millones de dólares), pero sorprendentemente se agotaron en 5 días. El 30 % corresponde a clientes argentinos, el 30 % a estadounidenses y el 30 % a europeos y brasileros.

Debido al interés que vemos, decidimos lanzar la segunda preventa de 16 residencias en 2 semanas.

¿Cuáles son las expectativas?

Realmente estamos muy entusiasmados. En los últimos años, Mendoza ha crecido tanto en bodegas, como en restaurantes, hoteles y experiencias outdoor. Es muy emocionante!

Si bien mis amigos de acá y de allá piensan que estoy loco, creo que hay esperanza en el país, no solo por el nuevo gobierno, sino por la actitud de muchas personas convencidas de que las cosas tienen que cambiar. La gente está dispuesta a sacrificarse un poco hoy para un mejor mañana, por eso tenemos muchas expectativas por el futuro.

A pesar de la montaña rusa en la que vivimos, Mendoza es mi hogar y el Valle de Uco, mi lugar en el mundo.