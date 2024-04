Un mendocino es el primer Doctor en Agronomía con especialización vitícola de la UBA

El Doctor Roy Urvieta es el primer Doctor en Agronomía con especialización vitícola de la Argentina, título que recibió de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la semana pasada en la Facultad de Agronomía y Veterinaria ubicada en el bello predio que la casa de altos estudios posee entre La Paternal y Villa del Parque (justamente en el Barrio de Agronomía que habitó el escritor Julio Cortazar), tras 7 años de largos estudios, y entre los asistentes de la defensa de su tesis doctoral se encontraban el doctor Nicolás Catena y su hija Laura Catena.

Es que Urvieta, de 36 años, es investigador del Catena Institute of Wine y como enólogo de la Bodega Catena Zapata (cuyo Chief Winemaker es Alejandro Vigil) tiene a cargo los vinos Domaine Nico, Pinot Noir de parcela que nacen de la obsesión de Laura Catena por los Pinot de Borgoña y que apuntan a recrearlos en la altura de Valle de Uco.

Y dentro del equipo enológico de Catena, Roy está más vinculado a Fernando Buscema por una cuestión generacional y por compartir la misma visión académica en el Catena Institute of Wine.

En ese sentido, Urvieta nos contó:

- El Fer (Buscema) había hecho su Maestría en UC Davis. Yo había ido ahí en el año 2011, tuve la oportunidad de ir a ayudarle en la bodega donde estaba Roger Wilton, y la verdad fue una experiencia increíble. Y se dio la oportunidad de hacer este doctorado (Tesis Doctoral en Agronomía) que era justamente para continuar lo que ya había hecho el Fernando en UC Davis, que era caracterizar al Malbec. Después mi tesis es complementaria, que es darle base a lo que el Fer había estudiado y publicado, y aparte introducir el concepto de parcela en la literatura científica.

-¿Cómo definís tu Tesis Doctoral?

-Mi tesis doctoral es más ciencia aplicada, lo cual está más en contacto con la industria. Apuntamos a desarrollar la tipicidad sensorial y fenólica del Malbec. Es la continuación de lo que empezó Fernando Buscema, pero introducimos el concepto de "parcela", pero no solo en cuanto regiones como Valle de Uco, Primera Zona, el Este, etc, sino en distintos niveles de departamentos y de IG, y además de parcelas, de suelo homogéneo, y pudimos discriminar y predecir perfiles únicos en los vinos.

-¿Enología o Ciencias Agrarias no fue lo primero que tenías pensado estudiar?

-Cuando salí de la secundaria, estudié en una escuela técnica, quería hacer Ingeniería en Sistemas. Nada que ver. Siempre me gustaron las computadoras, pero quería tener un año libre al salir de la secundaria, más que nada para encaminarme a ver qué quería hacer. Y mi papá me dijo que no podía estar en la casa sin hacer nada, y obvio que no, además mi viejo era militar (paracaidista) y empecé a trabajar en una cosecha en la bodega (de Catena) que está en Vista Flores, y en el año 2006 ahí conocí a Fernando Buscema y también a Ale Vigil y quedó trabajando en la parte de Sistemas. Y en el año 2007 decido empezar Enología en La Consulta, así que empecé a estudiar la Tecnicatura, hice los dos años y medio, y después con unos amigos hicimos una vinculación entre la Tecnicatura con la Licenciatura y seguir en la UTN los otros 2 años que me quedaban, y me recibí en el año 2015. En el año 2008 empecé a trabajar en el Catena Institute en la elaboración de vinos en Vista Flores y después pasé acá en Agrelo, y la parte de ciencia siempre me gustó y ya venía trabajando en investigación.

-¿Y haber tenido esa vocación por la tecnología digital te sirvió para estos estudios?

-Como yo quería estudiar Sistemas, efectivamente me ha servido para el Doctorado porque he tratado de integrar todo lo que es Programación y Estadística a la parte de mi trabajo, lo cual eso es como una integración aparte.

Tras haber defendido su tésis doctoral, Roy Urvieta posteó en sus redes sociales: "Tengo la suerte de estar rodeado con personas increíbles y que admiro! Familia, amigos, compañeros de años me acompañaron en un proceso académico hermoso, que hoy llegó a su fin. Gracias @arrfontana por todo el apoyo, seguro vamos a seguir trabajando juntos en algún paper jaja.🔬🧪 Gracias @betty.coste por todo el soporte! Gracias @lauracatenamd y tus papás por todo lo que hacen por elevar al vino argentino. 🔝🍷@ferbuscema por todas las charlas y discusión profunda de vino, y el acompañamiento en esta etapa. Por más cosechas juntos!! Y un montón de gente que falta mencionar y fueron muy importantes! Las quiero @antonellavmartin @urvieta.ari ❤️".

Y Laura Catena a través de su cuenta de Instagram @lauracatenamd posteó: "Tenemos un Doctor en Ciencias Agrarias en el #catenainstitute @royurvieta just presented his thesis on the #terroir o #malbec #malbecargentino".