La bodega boutique que logró una hazaña exportadora con Brasil

Los jóvenes realizaron una gran apuesta al participar en Prowine San Pablo. Es que luego de haber concretado algunas ventas a Perú, se decidieron a extenderse por toda América Latina y ser parte de ferias internacionales.

Y contaron una gran noticia: “Acabamos de realizar una venta a Brasil a través de los contactos realizados en la feria de vinos el año pasado. Estamos muy contentos y agradecidos con ProMendoza por haber introducido toda la línea nuestra de vino malbec de El Gordo en Motoneta Garage Wines en Brasil. Hemos concretado una importante meta. Nuestros malbec ya están en ese mercado”.

“El Gordo en Motoneta Garage Wines es un proyecto que fusiona la aventura, el disfrute y la libertad que tenemos todos y lo reflejamos a través de nuestros vinos. La idea particular es que la persona que lo tome viva una linda experiencia y la pase bien con nuestros vinos. Entonces, no buscamos el tecnicismo, no buscamos lo tradicional, buscamos que la gente disfrute realmente”, explicó Fernando Scandura.