Bodega Foster Lorca va por más: agregó una "creación subacuática" a su portfolio de vinos tokenizados

El enólogo Mauricio Lorca siempre estuvo a la vanguardia en materia de innovación, y en la era de la tecnología y las criptomonedas el vino no se podía quedar afuera. Y así nació la plataforma Drinksify una especie de criptomoneda pero que tiene como respaldo al vino. Por lo tanto los "vinos tokenizados" es un negocio donde ganan bodegas y consumidores, y en ese sentido comprar un NFT (Non Fungible Token) de un vino ya es posible, y fue justamente este enólogo y bodeguero nacido en Rivadavia el primero en "tokenizar" algunos de sus vinos del establecimiento de la calle Brandsen, en Perdriel (Luján de Cuyo) marcando punta con esta nueva opción.

Al primer vino "tokenizado" de la Bodega Mauricio Lorca, que fue Ancestral, ahora se le sumó una joyita de nuestra vitivinicultura: el Sumergido, cuya partida en súper limitada, y una manera para poder adquirirlo y asegurarse una de esas botellas será a través de estos NFT.

-En diálogo con EcoVinos/Ecocuyo Mauricio Lorca dijo:

-Yo soy enólogo de profesión y de a poco me fui transformando en comercial, y después me tocó dirigir un negocio que partió desde muy chiquitito y lo tuvimos que hacer crecer y con la exportación seguimos desarrollando mercados totalmente inhóspitos, podría decir que no me imaginé nunca que iba a vender por ejemplo en Rumania, donde no es fácil vender vino, o en lugares super lejanos de Polonia, o un pueblito perdido en Inglaterra, y llegamos a Escocia, y estamos en Irlanda. Hoy España se está convirtiendo en un mercado muy importante para nosotros. Así hemos ido creciendo, y la verdad que me siento muy orgulloso de ver como nuestro vino producido en Mendoza, con gente de aquí, se proyecta y está en estos lugares.

-¿Contáme cómo decidiste ser el primero en "tokenizar" tus vinos con la plataforma Drinksify?

-Cuando vino Carlos Moyano (creador y titular de Drinksify) a mostrarnos el proyecto nos pareció extremadamente innovador para una industria de bastante tradición. Y nos pareció que el canal del Blockchain y toda la tecnología asociada es un canal que puede captar consumidores de otro estrato diferente, salir de la tradición. ¡Nos pareció super interesante! Bueno, nosotros lo que hacemos es proponerle a los potenciales clientes que a través de una plataforma como Drinksify puedan acceder a nuestros vinos en "On Premier".

-¿De esta manera ofrecen un vino como cuando un constructor vende un edificio "en pozo"?

-Nosotros podemos empezar a comercializar los vinos en la medida que los vamos preparando, desde el inicio, desde la uva, y mostramos el proyecto, mostramos el producto, le hacemos la oferta, y la gente se engancha con esta idea. Después nosotros no solamente le estamos vendiendo -en este caso- una botella de vino, sino que también le ofrecemos una experiencia de conocer la bodega y de comer aquí, de experimentar una cata, conocer un poco más quiénes somos y cómo producimos. Entonces es un conjunto de opciones que ya no es la botella en sí, sino que también es la experiencia de pasar por una bodega y vivir todo el Tour.

-¿Y los vinos que se "tokenizan" son muy exclusivos?

-Normalmente son partidas pequeñas, rondan las 1000/1500 botellas, y pensemos que esto es para el mundo, que termina siendo un producto súper exclusivo que va a ser difícil de encontrar en el mercado.

-¿Y también en esto hay una oportunidad?

-Para nosotros que somos una bodega que guarda vino y que aporta valor a partir del envejecimiento en nuestras cavas digamos que es una gran oportunidad desde el punto de vista financiero, porque nos ayuda. Pero sobre todo yo creo que el cliente tiene la ventaja de comprar en anticipo una cosecha que va a salir recién en 3 ó 4 años al mercado como decías vos y que en ese momento ya tiene un valor adicional, porque es un vino que ya envejeció normalmente, y que lo comprás a ese precio que es casi al costo, y después tenés un gran valor de reventa. Por eso para el comprador también es muy ventajoso ¿Si no cuál sería el negocio? Digamos entonces que los vinos además de dar la exclusividad de ser un vino medio único que pocas personas van a acceder, tenés la posibilidad de agregarle valor si lo queres vender.

-¿También hay que educar a los consumidores con esta nueva opción?

-Conseguir un un NFT para comprar una botella de vino es una tarea que a todos nos va a educar y nos va a enseñar por dónde va el mundo nuevo, y realmente los invito, porque no van a comprar solamente una botella de vino, sino que lo que van a adquirir además es una experiencia muy completa.

-¿Contános cuál es tu pasión por el vino?

-Mi pasión por el vino es mi modo de vida. En realidad yo vivo todos los días pensando y trabajando en este negocio y esa pasión se completa cuando uno ve los resultados que se consiguen mostrando nuestra cultura como argentinos en otros países del mundo.

*Para ver la nota en video de Mauricio Lorca en el programa de TV "Pasión por el Vino" hacer click aquí: https://youtu.be/3hDYheKL7S0?si=Cj4NrGO2NZzt-cA7