Conocé los 8 innovadores emprendimientos de Mendoza elegidos por su potencial de crecimiento

El HIT (High Impact Training), el programa de alto impacto de Endeavor que busca impulsar a las compañías seleccionadas de todo el país, por su potencial de crecimiento, dió comienzo de la mano de María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, quien comentó: “Particularmente me honra y me enorgullece el trabajo que se hace desde Endeavor a cargo de cada región, aprovechen a sus referentes en el NOA, Rosario, Patagonia, Cuyo y Córdoba, a sus comunidades HIT ALUMNI. Los invito a que disfruten lo mejor de este programa. Participen, aprovechen, pregunten, esto no es solo un programa, este es el punto de partida para poder ser parte de esta red”.

La convocatoria para participar del programa se realizó a nivel país y las startups elegidas son 36, de diversas verticales: edtech, healthtech, agtechs, fintech, entre otras. Recibirán entrenamiento estratégico para explotar su potencial a lo largo de la capacitación.

Los profesionales de la red de Endeavor ofrecerán orientación y asesoramiento a los emprendedores de estas empresas, facilitándoles la toma de decisiones óptimas, fortaleciendo sus estructuras comerciales y proporcionándoles las herramientas esenciales para el crecimiento y la expansión de sus negocios.

Se busca guiar a los emprendedores a desafiarse constantemente a través de las mentorías y consultorías grupales, consiguiendo así un aprendizaje integral. Algunos de los temas que se abordarán en los encuentros son: estrategia comercial, ventas, comunicación, marketing, OKRs, planificación y liderazgo, entre otros.

Además el programa incluirá eventos de networking virtuales y presenciales, generando instancias óptimas para expandir la red de contactos, generando conexiones entre los participantes y destacadas figuras del ecosistema emprendedor. Las empresas seleccionadas tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con otros fundadores que se encuentran en fase similar de desarrollo y expansión.

La Directora de Endeavor en la región, María José Rubio Nanclares, nos comentó "Hemos elegido a emprendedores con un potencial considerable de expansión y, en colaboración con el directorio de Endeavor en Cuyo, hemos determinado respaldar a aquellos que estén dispuestos a pensar a lo grande y asumir riesgos, con el fin de generar un impacto más significativo y amplio en nuestras comunidades".

Por su parte, Gerardo Germanó, Hit Alumni de la camada 2023 y CEO de Rentennials.App comentó: “100% recomendable! El camino del emprendedor puede ser muy duro si decides enfrentarlo solo. La energía y el impulso que transmiten otros emprendedores en la red te animan a asumir riesgos y te impulsan a crecer. Es admirable la predisposición y buena onda de toda la comunidad en querer brindarte apoyo y ayudarte en lo que necesites. Y en cuanto al programa, me gustó mucho, se tratan temas muy interesantes y fundamentales para cualquier emprendedor! Lo más valioso es la red de contactos y comunidad a la que accedes en el mundo emprendedor que es de suma importancia.”

Las compañías seleccionadas por Endeavor en Cuyo:

COEF DIGITAL: Es una solución de software que simplifica y agiliza la gestión eficiente en los procesos de pedido, acopio y entrega de materiales en obra. Digitaliza la gestión, permite previsualizar, logrando seguimiento y registro documental, con administración por perfiles. Pablo Scherbovsky, Director Ejecutivo. Leonardo Scherbovsky, Gerente Administrativo.

CORPORA. "Corpora es una empresa tecnológica especializada en ciencia de datos e Inteligencia Artificial. Empoderamos a las empresas para que sean más eficientes, óptimas y saludables a través de la implementación de tecnología, la visualización y análisis de datos para la toma de decisiones, y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial a medida. Mercados en los que opera: Argentina y España". Ariadna Lujan Martinez - CEO / Sol Pino Gonzalez - COO

LILA STUDIO. Somos artesanos de la tecnología que desarrollan productos digitales e innovadores, hacemos experiencias digitales centradas en el usuario. Buscamos empresas y emprendedores visionarios que quieran plasmar sus ideas de negocio en estas experiencias digitales, co-creamos desde el negocio, pasando por la estrategia de producto, el diseño UX y la tecnología a medida, utilizando técnicas y metodologías sacadas de los libros de Silicon Valley. Daniel Alexander Silva - COO / Facundo Benito - CHO

MOTIA. Es un estudio especializado en el diseño audiovisual, nuevas tecnologías, innovación, arte y desarrollo de contenidos conceptuales que emocionan y sorprenden; con el objetivo de generar conexión entre consumidores y marcas. Los principales productos y servicios que ofrecemos son lanzamientos de productos a través de experiencias inmersivas, espectáculos audiovisuales para conciertos y festivales, instalaciones interactivas para marcas, publicidad out of home (en vía pública) y publicidad indoor en espacios comerciales. Maria Julia Posada - Dirección General. Dirección Artística / Maria Gimena Federici - Dirección General. Dirección Creativa

ONE INFINITE. “Estamos construyendo el futuro de los pagos por internet por medio de Blockchain”. One infinite permite a emprendedores globales cobrar de forma internacional con tarjetas, transferencias, efectivo y crypto. Recibiendo el dinero de sus ventas en USDT lo que los convierte en la solución más rápida y fácil, que tiene hoy un emprendedor de internet, para expandirse a todo el mundo con una única plataforma. Atilio Cerban - CEO / Alejandro Pascon -CTO

WANDERWARM. Fabricamos ropa eléctrica calefaccionada, buscamos la innovación y eficiencia para disfrutar del aire libre sin importar el clima. Somos líderes en Argentina (proyectamos comenzar a vender en el mercado chileno, este año) y buscamos ser líderes en Latinoamérica en el sector Textil/Tecnológico. Distribuimos a través de revendedores, página web y tienda física en Mendoza. Desarrollamos ropa interior térmica, chalecos, camperas, pantalones y accesorios para hombres y mujeres, utilizando materiales de alta calidad, diseño vanguardista y tecnología. Kevin Schejter - Gerente Comercial / Nicolas Molina - Gerente Contable y Legal

WELFI. Su enfoque se centra en desmitificar las inversiones, haciéndolas sencillas, inteligentes y seguras para que cada persona pueda alcanzar sus objetivos financieros con confianza y claridad. Francisco Quiros - Co-fundador y CMO / Tomás Ametle - Co-fundador y CEO

Possumus. Ayudamos a las empresas a transformar sus ideas en productos de software efectivos y a diseñar, operar y escalar sus ecosistemas digitales, usando las mejores prácticas del desarrollo de software, la ingeniería de plataforma y la transformación digital, asegurando que innoven, sean competitivas y relevantes en el mercado. Romina Cuevas - CoFounder y COO / Mariano Gurrieri - CoFounder y CEO

Acerca de Endeavor

Endeavor es la comunidad mundial líder de emprendedores de alto impacto que promueve la cultura emprendedora en cada país donde está presente. Fundada en 1997, la organización global trabaja con la misión de liberar el poder transformador de sus emprendedores, apoyando e invirtiendo en los mejores fundadores del mundo.

En la actualidad, la red se extiende por casi 40 países y apoya a más de 2.000 emprendedores cuyas empresas generan unos ingresos de más de 28.000 millones de dólares, han creado más de 3,9 millones de puestos de trabajo y más de 4.000 millones de dólares en capital en 2020. El modelo único de Endeavor proporciona una plataforma para que los fundadores sueñen en grande, escalen sus compañías y transmitan su experiencia a la siguiente generación de líderes.