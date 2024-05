Supervielle lanza Préstamos Hipotecarios con la tasa más baja del mercado y sin límite de monto

En línea con su compromiso por impulsar el crecimiento económico del país y de su gente, Banco Supervielle lanza Préstamos Hipotecarios UVA sin límite de monto, hasta en 30 años y con la tasa más baja del mercado para quienes cobren el sueldo en el banco: 4% los primeros 12 meses y luego 5%. En tanto para clientes que no acrediten sus haberes, la tasa será de un 8% y estará disponible también para no clientes. La nueva línea está destinada a todos los que busquen adquirir su vivienda permanente o no permanente; o bien estén pensando en ampliar o refaccionar su propiedad.

A quienes estén interesados podrán realizar una simulación online desde Supervielle.com.ar, para obtener información sobre requisitos, cuotas, condiciones, y recibir el acompañamiento de un ejecutivo experto en el proceso de solicitud y otorgamiento. También se disponibilizará una línea exclusiva para atender consultas: 0810.112.7088.

“Nos enorgullece enormemente ser el primer banco privado en volver a ofrecer esta herramienta financiera a los argentinos, lo que refleja nuestro compromiso con el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad y nos permite cumplir con nuestro propósito como organización que es impulsar el sueño de nuestros clientes asumiendo un fuerte protagonismo en el desarrollo de nuestro país. Los

créditos hipotecarios nos permiten volver a nuestra función natural como banco, que es captar el ahorro y canalizarlo para proyectos de largo plazo, de inversión, o como en este caso, financiamiento para adquisición de viviendas, generando un círculo virtuoso de impulso de la economía”, comentó Patricio Supervielle, CEO de Grupo Supervielle.

Los interesados deberán presentar identificación y comprobantes de Ingresos para avanzar en una Pre- Calificación y, posteriormente, documentación del Inmueble a adquirir o refacción/ampliación a realizar.

Para la adquisición, sus ingresos mínimos deberán ser de $1.000.000, y de $450.000 para ampliación, refacción o mejora pudiendo, en ambos casos, mancomunar remuneraciones con sus cónyuges, concubinos o padres. La cuota del Crédito Hipotecario no podrá superar el 25% de los Ingresos Netos verificados.