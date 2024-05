Gisela Scerbo, la prestigiosa arquitecta mendocina que revolucionó el Real Estate en Argentina

Con más de tres décadas de experiencia en el mundo de la arquitectura y la construcción, Gisela Scerbo, del Grupo Cioffi, ha dejado una huella imborrable en el paisaje urbano de Argentina. Con 47 edificios emblemáticos en diferentes ciudades del país, Scerbo se posiciona como una de las referentes a nivel nacional del real estate.

En una entrevista exclusiva con Ecocuyo, compartió cómo fueron sus inicios hasta los planes futuros que prometen un hotel 5 estrellas en calle Sarmiento y crear 500 nuevos puestos de trabajo en los próximos años.

En su estudio ubicado en Agustín Alvaréz de la Ciudad de Mendoza, la prestigiosa arquitecta contó que desde muy pequeña sabía que se iba a inclinar por esa carrera, motivada por su tío y su bisabuelo que eran arquitectos. Así, al terminar la secundaria en el Liceo Agrícola, ingresó a la Universidad de Mendoza y cuando se recibió, su esposo Adolfo Cioffi, por entonces eran novios, le propuso construir su primer edificio en la capital mendocina.

“Yo tenía 26 años y mi marido me propuso construir un edificio en un lote de Boulogne Sur Mer a una cuadra de los portones del parque General San Martín. ¡Imaginate! Ese fue mi primer proyecto, casi entro en pánico cuando me dijo la ubicación”, rememoró Scerbo, contando sus inicios y así los del Grupo Cioffi.

“Ni mi marido ni yo éramos del rubro de la construcción. Mi familia tiene ópticas y él se dedicaba a las fincas que tenía su familia... Ya pasaron 31 años de eso y ha sido un tiempo fantástico. Cada uno tiene un rol en la empresa: él es el desarrollador, es un hombre que tiene muchísima capacidad y muchísimas ganas y empuje. ¡Es muy emprendedor y está siempre soñando con hacer algo y qué mejor que eso para un arquitecto! Tener a alguien que quiere hacer cosas y cada vez cosas más lindas y más grandes, es fantástico”, afirmó.

Torres Grand Boulogne en la Quinta Sección de CIudad, frente al Parque Gral San Martín.

Gisela, quien contó que al principio el ritmo de construcción era un edificio por año, luego uno cada dos años y, ahora, debido a la magnitud y complejidad de las obras llevan un poco más de tiempo.

En los inicios, eran Gisela, su esposo Adolfo y su secretaria Andrea el grupo de trabajo. Sin embargo, la empresa empezó a crecer y debieron incorporar más profesionales, como el Ing. Fernando Suarez, mano de derecha de Adolfo.

Actualmente sus hijas Julieta (arquitecta), Camila (Licenciada en Administración de Empresas) y Virgina (diseñadora gráfica) son parte del staff junto a decenas de trabajadores que llevan más 20 años siendo parte del grupo.

En este sentido Scerbo detalló que han construido:

47 edificios -entre Mendoza, San Luis, Mar del Plata y Northbeach (en La Costa)

3 centros comerciales

4 hoteles -entre Mendoza, San Luis y Valle de Uco

5 cinco barrios privados.

Entre sus obras en nuestra provincia se destacan La Barraca Mall, Grand Boulogne Residences, Torre Leloir y Mercado Moreno, por nombrar algunos.

Además, crearán 500 puestos de trabajo directos en las obras de los próximos tres años.

Proyecto. Un hotel 5 estrellas en Peatonal al 700, de Ciudad, entre Perú y Belgrano

-¿Ha cambiado su enfoque en la arquitectura desde que comenzó?

-Ha variado muchísimo. Antes se pensaba en construir edificios de departamentos solamente, hablamos de departamentos normales. Ahora tenés que agregarles un amenities para que la gente tenga y resuelva en el mismo espacio todas sus necesidades. Como por ejemplo, una piscina, un gimnasio, un salón de usos múltiples para que puedan tener un lugar donde desarrollar reuniones y espacios de juego. Además, las familias buscan un lugar donde tener más seguridad porque ahora vivir en una casa es dramático, tenés que tener rejas, alarma y así todos entran a robar igual. Entonces, buscan la seguridad y eso hace que se vuelquen a un departamento. Y después también buscan comodidad, porque tener una casa implica que vas a tener que mantener el jardín y mantener la pileta, el mantenimiento de la vereda, eso también genera gastos o demanda tiempo que no lo tenés.

- En base a esto que me comenta, ¿quiénes son los que invierten en sus proyectos?

- Nuestros edificios siempre tuvieron buenas ubicaciones porque sabemos que eso es lo preponderante para la venta y también crecieron en calidad. Entonces los departamentos hoy, además de estar, por ejemplo sobre calle Boulogne Sur Mer o sobre Mariano Moreno con muy buenas vistas, tienen carpintería, pisos, sanitarios, todo de muy buena calidad. Nos dirigimos a un segmento ABC1.

- Además, de estas comodidad que nos nombra, ustedes proyectan respetando el medio ambiente. ¿Nos puede dar algunos detalles al respecto?

- Por ejemplo, en el edificio Leloir de calle Mariano Moreno, teníamos un lote grandísimo. Nosotros podríamos haber hecho dos edificios como ese porque la reglamentación municipal lo permitía, pero nuestra idea es cuidar el ambiente y ser sustentables. Nosotros siempre en todos los lugares que hemos estado construyendo, hemos defendido los árboles y hemos plantado más. Entonces, se desarrolló una sola torre dejando alrededor mucho espacio verde. Tanto en Leloir como en Boulogne Sur Mer se ha hecho más subsuelo para que estos ejemplares puedan crecer. Para nosotros es muchísimo más costoso haber hecho tres subsuelos en lugar de uno solo, pero nosotros somos amigables con el medio ambiente y vamos a mantener siempre esa postura.

-Hablando de respetar el entorno, nos podría contar sobre el proyecto urbanístico Northbeach, en La Costa.

-Eso es una locura, cuando llegué a ese lugar, me enamoré... No me daba la escala ni siquiera en los planos, es una cosa gigante y fue una hermosura emprender eso para mí.

Son 276 hectáreas con open mall, área deportiva, parador con beach bar, bosques, golf de 9 hoyos y 17 lagunas. Es un proyecto urbanístico con un complejo de 29 Villas frente al mar, 800 lotes rodeados de bosques distribuidos en 3 Barrios en el interior, ubicado en playas vírgenes a minutos de Pinamar con más de 1.5km de playas para disfrutar. En este momento tiene 6 Villas ya terminados y 200 lotes con gente que disfruta el mar desde el departamento. Hemos puesto la cabeza en el ecosistema, no hemos plantado nada que no sea autóctono. También hemos respetado las dunas. Para esta construcción tuvimos que aprender de cero porque construir en suelo arenoso pegado al mar tiene una complejidad distinta.

-Y ¿cómo surge este proyecto?

-Siempre amé el mar, yo fui nadadora, soy muy bicho de agua del mar. Todos los veranos íbamos a la playa y fue algo que surgió justamente un verano que estábamos ahí y cuando mi marido vio ese lote, se volvió loco.

-Hablemos de los proyectos que están desarrollando en Mendoza...

-Te nombro algunos en los que estamos trabajando:

View, que ya está en construcción frente al Mendoza Tenis en Boulogne Sur Mer. Es un edificio de departamentos más exclusivo, son 19 departamentos en total. Son semipisos frontales de dos dormitorios con todas las comodidades de 120 mts2 cubiertos y penthouse (250 ms2 cubiertos) de 4 dormitorios, 2 en suite con vestidor.

Signature, un hotel 5 estrellas en calle Sarmiento entre Belgrano y Perú. Tendrá 110 habitaciones y será muy lujoso. Como el turismo es cada vez más fuerte en Mendoza, creemos que estará más que acorde para el sector, que estamos en su etapa de inicio.

La Barraca Market con más de 14 locales de servicios como panadería, rotisería, pastas, verdulería, carnicería, pescadería, heladería, vinería, dietética, pet shop y vivero. Y en ese lote, vamos a tener 500 estacionamientos más para La Barraca Mall, que estimamos su apertura para Octubre de este año.

La Barraca Residence, frente a la Barraca Mall y al Country, se ubicará este emprendimiento de amplios y luminosos departamentos de 2 dormitorios con terrazas, SUM, piscina, gym, playroom, spa, el proyecto se realiza en al ex casa de la Familia Cano con un parque añoso que te conectara a la naturaleza.

- ¿En qué otros proyectos se han diversificado en este tiempo?

Hoteleria: Casa Septem, Tupungato. La Barraca Residence, Merlo San Luis, Premiun Tower Suites. Mendoza, Premiun Tower, San Luis, Siganture. Mendoza.

Casa Septem, Tupungato. La Barraca Residence, Merlo San Luis, Premiun Tower Suites. Mendoza, Premiun Tower, San Luis, Siganture. Mendoza. Sector Agricola y Vitivinicola : Cultivo de Vid, Bodega Benedictus y Pistachos

: Cultivo de Vid, Bodega Benedictus y Pistachos Centros Comerciales : La Barraca Mall, Barraca Market . Mercado Moreno y Northbeach Mall.

: La Barraca Mall, Barraca Market . Mercado Moreno y Northbeach Mall. Retaeil: PRET MARKET. Cadena de supermercados de cercanía

