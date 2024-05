Espacio Lodo conecta a una startup de Argentina con la mayor vitivinicultura europea

Nati4Bio fue el ganador del Concurso Startup Agtech organizado por Espacio Lodo con el apoyo de la UNCuyo y la Sitevinitech 2024, el cual premió con un viaje a Vinitech Sifel Francia a Joaquín Fisch, el CEO de la empresa con laboratorio en Tucumán. Nat4Bio desarrolla una cartera diversa de soluciones inspiradas en la naturaleza para abordar un desafío crítico: preservar los productos frescos en las cadenas de suministro globales. Mediante el estudio de microorganismos nativos, elaboran formulaciones biológicas avanzadas y sin células para reducir la dependencia de derivados plásticos y pesticidas sintéticos.

“Nat4bio es una startup de agro y tecnología con foco en enfermedades de fruta como cítricos y cañas de azúcar. Luego reconvertimos el propósito de la empresa en el estadio de postcosecha de fruta fresca que hay una necesidad a nivel mundial. Hemos logrado diseñar un producto que es biodegradable, que no tiene olor, ni sabor, ni color y tiene una perfomance muy similar a la que usa la industria con un costo de producción que permite rivalizar con ellos. Por lo tanto, ha sido adoptado por los principales citrícolas del NOA. Con grandes centrales de peras y manzanas en el valle de Rio Negro y con grandes clientes en EEUU” explica Joaquín Fisch, Ceo de Nat4bio.

En un contexto de informalidad, Arturo Yaciofano, Director de Sitevinitech, entregó el premio con un ticket de vuelo gigante. “Hace meses soñamos junto al equipo de Lodo con esto, que parecía una locura generar un espacio de innovación con un concurso donde participaran startups de todo Latinoamérica. Pero se logró, y que no me digan que en Argentina no se puede porque esto demuestra que se puede” y agregó “Me voy a ir con vos a vender este proyecto a Francia”.

Fisch reconoció que su desarrollo no tiene lineamientos con la cosecha de la uva, ni la producción vitivinícola por lo que se presenta ante un desafío al participar de la Vinitech Sifel Francia. “En el portfolio contamos con un producto que sirve para uva de mesa que actúa como controlador de la brotitis, y creemos que podría ser una solución usable en etapa precosecha de la vid” explica el ganador del Concurso Startup Agtech de Espacio Lodo.

“Esta es nuestra primera experiencia. Hemos trabajo mucho para llegar hasta acá. Queremos agradecer a todos los participantes, tanto de Argentina como del resto de Latinoamérica, por sumarse a este Concurso donde todos aprendimos mucho. En Lodo somos un equipo que apostamos a la agro innovación porque creemos en nuestro país.” manifestó Lorena Fuentes, Ceo de Espacio Lodo, quien agradeció el apoyo al director de Sitevinitech Arturo Yaciofolo.

Con dos criterios diferentes recibieron mención Apolo Biotech y la segunda mención para una startup mendocina de la industria del vino Canopilogger.