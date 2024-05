Lucas Löwi: "Nuestro foco es ser referencia mundial en el segmento de vinos de los 50 dólares"

La Bodega Terrazas de los Andes lanzó la añada 2021 de la Línea Grand Malbec, acompañada también por un Cabernet Sauvignon y un Chardonnay, pero fue la ocasión para presentar oficialmente a Lucas Löwi como Director General de la bodega de capitales franceses del Grupo LVMH, que se hizo cargo de la bodega ubicada en Perdriel, Luján de Cuyo, a fines del año pasado, luego de una exitosa gestión al frente de Numanthia, en España. De esta manera, Terrazas se "despegó" de Chandon, si bien ambas siguen perteneciendo al mismo grupo, hoy son unidades de negocios bien diferenciadas.

EcoVinos/Ecocuyo dialogó con Lucas Löwi.

-Hoy hemos presentado a la prensa nuestra línea Grand, nuestro gran foco, Terrazas Grand Malbec, acompañado de Terrazas Grand Chardonnay y Terrazas Grand Cabernet Sauvignon. En el caso del Grand Malbec y el Grand Cabernet, la añada 2021, y en el caso del Chardonnay, la añada 2022.

-¿Qué significa este lanzamiento donde a su vez presentaste a todo el equipo técnico, tanto de ingenieros agrónomos

como enológico?

-Esta presentación de nuestra línea Grand, que para nosotros es muy importante porque es donde queremos formar y posicionar la imagen de Terrazas de los Andes, no deja de ser una excusa para poder acercarnos a la prensa mediante esta nueva etapa de Terrazas de los Andes. Digo que es una excusa de manera poco capciosa porque realmente la posibilidad de hacer un viñedo que es nuestro Grand Malbec, mezclando uva que viene proveniente de distintos distritos de Mendoza, los distritos más importantes, como por ejemplo Las Compuertas, el Paraje Altamira y Los Chacayes, es realmente el sueño que me inspiró también a regresar a mi tierra. Algo que es impensado en países del viejo mundo como España, Italia o Francia, lo que sería el equivalente en España a hacer un vino nutriéndose de uvas de El Priorat, Ríoja, Rivera del Duero y Toro, algo muy complicado. Aquí en Mendoza lo podemos hacer con los distintos viñedos propios que tienen Terrazas de los Andés en estos distritos.

-¿Vinos que son de primera gama pero que llegan a una relación precio-calidad bastante interesante?

-Claro, totalmente, estamos hablando de la línea Grand en el caso del Malbec, que rondan en Argentina los 31 mil pesos, que la relación precio-calidad es formidable y que es la gran ventaja competitiva que tenemos en Argentina.

-Venís de jugar 'grandes ligas', de poner a una bodega que el grupo LVMH la compró en España como algo de jerarquía, pero vos la llevaste a los 100 puntos. Y además de conocer 'in situ' todo el andamiaje internacional. ¿Volver a Mendoza, qué significa y a qué apuntan con tu llegada acá justamente a Terrazas?

-Bueno, para mí volver a Mendoza es volver a casa, es un sueño hecho realidad. Yo me fui a España con muchísima ilusión. Yo sabía que cual era mi destino, que yo quería regresar, lo que no sabía es cuánto iba a durar ese viaje, y duró casi nueve años y fue una etapa que me va a marcar toda la vida a mi y a mi familia. Pero el deseo de regresar a Terrazas de los Andés siempre ha estado y el objetivo que tengo es elevar a Terrazas de los Andés a nuevas alturas, crear a Terrazas de los Andés como una verdadera 'maison'. Desarrollar y elevar a Terrazas de los Andés al estatus de una verdadera 'maison' con su propia identidad y obviamente con sus propios viñedos y elevar la percepción de Terrazas de los Andés como entre los vinos finos más elegantes de la montaña en el mundo.

-¿Hoy tienen estos vinos de altos estándares pero apuntan a tener algo que sea un ícono de aquí adelante?

-¡Por supuesto! Estamos muy enfocados a partir de nuestro desarrollo de nuestro plan de negocios, en nuestra línea reserva y hacia arriba, que en el mercado americano es de 20 dólares hacia arriba, nuestra línea Grand es nuestro gran desafío para convertirlo en nuestro 'flagship' y que Terrazas de los Andés sea percibido globalmente como un elaborador de vinos finos en un segmento de 50 dólares, y a largo plazo o a mediano plazo queremos lanzar un vino icónico, pero bueno, esto lo vamos a contar más adelante, lo estamos trabajando.

-¿Cuál es el volumen de lo que produce Terrazas hoy en producción y donde apuntan?

-El plan de negocios que traigo para Terrazas de los Andés no es necesariamente un plan que muestra gran crecimiento en volumen, al contrario. No me imagino un crecimiento volumétrico de la bodega en los próximos cinco años. Sí me imagino un crecimiento en valor. Entonces lo que buscamos es 'premiumizar' nuestro portafolio y crecer nuestra línea Reserva y Grand, y esto nos va a permitir elevar nuestra cifra de negocios significativamente.

-¿Entonces cuál es el objetivo?

-Lo que buscamos es crecer significativamente en nuestros 'revenues' (ingresos), nuestra facturación, pero no mediante mayor volumen de producción ni mayor volumen de ventas, sino mejor mix. Crecer solamente y principalmente en nuestras líneas claves que son Reserva y Grand.

-¿Hablábamos del Malbec como bandera, pero además tenemos otras cosas como los blancos, como el Cabernet?

-Para mí es el Malbec como bandera, primero, segundo y tercero y no el Malbec de manera genérica, sino el Malbec de Las Compuertas, el Malbec del Paraje Altamira, el Malbec de Los Chacayes, el Malbec de Gualtallary. Es el futuro que veo para Argentina. Acompañados de otros varietales franceses que ya existen en el mundo, que la categoría está creada y que Argentina y Terrazas pueden ofrecer algo en particular. Es el caso del Chardonnay donde podemos ofrecer un Chardonnay de montaña, de altura, que se diferencia de los típicos Chardonnays de la Borgoña o de Napa Valley ofreciendo algo de tipicidad de un Chardonnay de una uva francesa plantada en Mendoza en altura. Y lo mismo con el Cabernet Sauvignon.