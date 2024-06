Se viene Winter Experience en Chozos Resort: cuatro días a pura música energía y glamour

Mendoza se posiciona cada vez más como el destino preferido de quienes buscan naturaleza, diversión asegurada y, por supuesto, experiencias enológicas de primer nivel. Para este exigente público, que llega en pareja o en grupos de amigos, Chozos Resort -el complejo de lujo ubicado en Alto Agrelo (Luján de Cuyo)- diseñó “Winter Experience”, una propuesta exclusiva que combina música, vinos y gastronomía gourmet en un itinerario sensorial de cuatro días, cuyo punto más álgido será Maal Max, una de las fiestas electrónicas más esperadas, exóticas y singulares de la región cuyana.

El programa Winter Experience se extiende del jueves 20 al domingo 23 de junio y se presenta como el plan perfecto para vivir a full todos las aristas y posibilidades que ofrece la provincia de Mendoza, una de las más aclamadas capitales del vino del mundo. La privilegiada ubicación de Chozos Resort, en el epicentro de la Ruta del Vino, muy cerca de las más importantes y prestigiosas bodegas mendocinas, se suma a su arquitectura y diseño exclusivos, únicos en la región.

Inmerso entre viñedos y paisajes imponentes, el resort se destaca de entre todos los alojamientos de lujo conocidos hasta el momento

Cada detalle está elaborado con materiales y técnicas ancestrales y sustentables, inspiradas en los pueblos aborígenes Uros y Huarpes. Pero además, el confort y el refinamiento definen la esencia del proyecto, algo que se percibe en sus 15 Chozos, 4 Glam Camps, el área de eventos y el flamante restaurante “Barro Cocina”, de uso exclusivo de los huéspedes.



La propuesta incluye múltiples experiencias in y out doors: yoga, mountain bike, cabalgatas, vuelos en helicóptero, paseos en globo y parapente y visitas a bodegas, son algunas de las opciones disponibles. Además, su exclusivo spa in room ofrece variedad de tratamientos de belleza y relax.

Ese será el marco en el que se desarrollará “Winter Experience”, entre tragos, maravillosos atardeceres, veladas gastronómicas, sorpresas y el pase a la imperdible fiesta electrónica Maal Max, que se realizará en las instalaciones de la bodega Maal Wines.

Cuarto días a pura energía y glamour

“Winter Experiences” incluye tres noches de alojamiento con desayuno incluido en Chozos Resort, entrada exclusiva a la fiesta electrónica Maal Max, accesorios “get ready for the party”, cóctel pre-party, traslados ida y vuelta a la fiesta y cena gourmet de pasos en “Barro Cocina”.



Jueves 20 de junio

Llegada a Chozos Resort, entrega del accesorios “get ready for the party” con diversos complementos para customizar el outfit para Maal Max copa en mano (antes de su llegada, los huéspedes recibirán por correo tutoriales, ideas e inspiración).



Viernes 21 de junio

Cóctel pre-party y traslado a Maal Wines, ubicado en Las Compuertas (Luján de Cuyo), donde se llevará a cabo la fiesta Maal Max. Llegada a las 17 y disfrute del atardecer entre viñedos, montañas y fogones, para vivir un ritual inolvidable. Durante el evento, la mejor música electrónica a cargo de reconocidos DJs hará vibrar cuerpo y alma hasta la 1 h. Traslado de regreso a Chozos Resort.



Sábado 22 de junio

Relax en el complejo Chozos Resort que culmina con una exclusiva cena de pasos en el flamante restó “Barro Cocina”, dónde la experiencia enogastronómica se complementa con una de las mejores vistas de Agrelo.



Domingo 23 de junio

Desayuno en Chozos Resort. Fin de la experiencia.

Precio por persona (base cuádruple): desde $670,322.84. Promoción válida durante el fin de semana del 20, 21, 22 y 23 de junio. Alojamiento en Chozo Deluxe. Sujeto a disponibilidad.

Reservas: Mediante PASSLINE o telefónicamente llamando a +54 9 261 244 2968.

Más info: [email protected]