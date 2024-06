La mayor empresa argentina de energías renovables llega a Mendoza con una inversión de USD 250 millones

Genneia, la empresa líder en energías renovables en nuestro país, se reunió con el gobernador de Mendoza para compartir el nuevo plan de inversiones en la provincia. Este plan incluye dos proyectos solares que le permitirá a la compañía seguir incrementando su capacidad instalada actual y mantener su crecimiento sostenido en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), respondiendo a la alta demanda corporativa por energía verde.

El anuncio se llevó adelante en la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza y contó con la presencia de los directivos de Genneia encabezado por Jorge Brito, en representación de los accionistas; César Rossi, presidente; Bernardo Andrews, CEO y otros miembros de la compañía. Por parte de las autoridades provinciales, estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo, junto a Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza.

Durante el encuentro, ambas partes conversaron sobre el plan de inversiones de Genneia en la provincia, el cual asciende a 250 millones de dólares y se ejecutará entre 2024 y 2025. El plan incluye la construcción de un nuevo parque solar en el departamento de Malargüe de 93 MW de capacidad instalada y que contará con más de 160.000 módulos fotovoltaicos en una superficie de 312 hectáreas.

Esta obra requerirá una inversión total de US $90 millones de dólares. Asimismo, se construirá el Parque Solar Anchoris en el departamento de Luján de Cuyo, que contará con una capacidad instalada de 180 MW, con cerca de 360.000 paneles solares, en un predio de 395 hectáreas. Este parque requerirá una inversión de 160 millones de dólares.

Estos proyectos evitarán la emisión de casi 300 mil toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera y abastecerán de energía limpia a más de 160.000 hogares. En el aspecto social, se prevee que la construcción de ambos parques solares demande alrededor de 1.200 empleos en los picos de obra, y genere la formación de recursos humanos especializados para la operación y el mantenimiento de dichas operaciones, fortaleciendo además a la cadena de valor local.

Asimismo, ambos proyectos, los primeros a gran escala en la provincia, acompañan la diversificación productiva encarada por el gobierno, que se encuentra embarcada en una fuerte estrategia de transición energética, que acompaña los desarrollos mineros.

“Le damos la bienvenida en la provincia a Genneia, la empresa líder en energías renovables en el país”, dijo el Gobernador Cornejo y también expresó que “estas inversiones son fundamentales para posicionar a la provincia como líder en la transición energética y demuestra claramente el compromiso de Mendoza con el desarrollo económico y social, en armonía con el cuidado del ambiente”.

En esta línea, Bernardo Andrews, CEO de Genneia manifestó que “desde la compañía nos sentimos orgullosos de anunciar este plan de inversiones por 250 millones de dólares en la provincia de Mendoza, lo que marca claramente nuestra apuesta por seguir creciendo y mantener nuestro liderazgo en el apoyo a la transición energética, a la descarbonización de la industria y a la generación de empleo local”.

A principios de este año, GENNEIA alcanzó 1 GW (1.004 MW) de capacidad instalada, un logro nunca antes visto en nuestro país, el cual contribuye fuertemente a la descarbonización de la matriz energética argentina, colaborando con los compromisos de Argentina a nivel internacional.

Mendoza, centro de proyectos

En el último tiempo Mendoza se ha vuelto epicentro de una serie de proyectos energéticos que buscan diversificar la matriz energética del país, reducir su dependencia de fuentes no renovables y contribuir con la tan necesaria transición energética.

Si bien estos proyectos fotovoltaicos han recibido prioridad de despacho por parte de Cammesa, aún existen desafíos por superar, como la necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión para integrar de manera eficiente la energía renovable en la red eléctrica.

De hecho, Mendoza viene también trabajando con obras de infraestructura que hace años se pensaron y no se habían concretado. Un ejemplo es la línea eléctrica doble terna en 220 kV que vincula la ET Gran Mendoza con la ET Cruz de Piedra. Obras como estas mejorarán considerablemente la confiabilidad del sistema y la capacidad de transmisión (alrededor de 1.000 MW más).

Además del potencial económico que representa la generación de energía fotovoltaica, con la posibilidad de generar empleo local y atraer inversiones en el sector energético, esta forma de energía también contribuye significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Mendoza ha tenido importantes inversiones de energía fotovoltaica en los últimos años: Tassaroli SA con el Parque Solar Helios Santa Rosa, con 10 MW y Generadora Solar Santa Rosa SA, con el Parque Solar de los Andes, de 5 MW de potencia, ambos ya se encuentran en operación; YPF Energía Eléctrica SA, con el Parque Solar El Quemado de Las Heras, con 150 MW; Aconcagua Energía Renovable SA, con el Parque Solar Aconcagua en Luján de Cuyo, con 90 MW, y el Parque Solar Malargüe, con 20 MW.

Todos los proyectos han sido declarados de interés provincial y hoy suman 570 MW de nueva energía limpia para Mendoza con capacidad de incremento. Casi 66% de esta potencia indicada (375 MW) ha sido el resultado de las investigaciones, trabajo técnico, informes y propuestas de la Empresa Mendocina de Energía SA (Emesa).

Mendoza está cosechando los esfuerzos de ocho años de trabajo sostenido y ordenado, que la encuentran en una buena posición para el desarrollo de proyectos de energías renovables, y la asignación de prioridad de despacho por parte de Cammesa es un paso importante hacia un futuro más sostenible y energéticamente diversificado para la provincia y para Argentina en su conjunto.

Acerca de Genneia

Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 19% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la generación de energía eólica y el 12% de la solar.

Con la entrada en operación del Parque Solar Tocota III, alcanzó 1.004 MW de energía renovable consolidando su liderazgo en el sector de energías limpias y destacándose este logro como un hito nunca visto en el país.

Con sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea, la empresa cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y actualmente se encuentra avanzando en la construcción del Parque Eólico La Elbita en Tandil, donde se montarán 36 aerogeneradores de última generación con una potencia de 162 MW y que entrará en operación para fines del 2024. Entre sus tres parques solares, Genneia además cuenta con 220 MW de capacidad instalada, conformados por 520.000 paneles solares.