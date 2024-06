Bayer avanza con éxito para transformar más de 30 millones de vidas en América Latina

Bayer, compañía líder en innovación está a la vanguardia en más de 30 países de América Latina, con tres plantas para la producción de medicamentos y dos centros médicos globales. En los últimos tras años, suma más de 70 productos lanzados, incluidas nuevas indicaciones de marcas ya consolidadas, proporcionando opciones terapéuticas a las personas en la región.

El escenario de éxito e impacto en la vida de los pacientes se traducen en las cifras de ventas, que sumaron, aproximadamente, 750 millones de euros en 2023. La región también se destaca cuando se comparan áreas clave, como oncología y oftalmología, con las cifras globales de la compañía en 2022. En oftalmología, por ejemplo, la región tuvo un crecimiento del 42% en ventas, frente al 5.6% registrado globalmente.

En cuanto al portafolio de oncología, que incluye darolutamida, indicado para el tratamiento del cáncer de próstata, registró un crecimiento en ventas del 20%, frente al 12.1% a nivel global.

Otro caso de éxito es el lanzamiento de finerenona, indicado para el tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, con México, Brasil y PACA (Países Andinos, América Central y el Caribe) entre los diez países que más venden el producto en el mundo. "La literatura médica nos muestra que la enfermedad renal está presente en el 30 al 50% de los pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, la llegada de finerenona representa un hito para esta población que ahora puede tratar esta condición poco diagnosticada", afirma Adib presidente de la división farmacéutica de Bayer para Brasil y América Latina. "Con finerenona esperamos alcanzar los 70 millones de euros en ventas en 2026", destaca.

La salud femenina, un área en la que Bayer es líder de mercado, también ha contribuido a este crecimiento, con énfasis en los LARCs, sigla en inglés para "anticonceptivos reversibles de acción prolongada", que son métodos anticonceptivos de larga duración que, en el caso de Bayer, integran el tipo de dispositivos intrauterinos hormonales.

En esta línea. Bayer ya está apuntando a los logros para los próximos años. "Esperamos que, en 2027, podamos celebrar la marca de 1,000 millones de euros en ventas en la región, con América Latina más fuerte que nunca en el escenario global", prevé Adib Jacob,

2024 a toda máquina

Otro hito en innovación es aflibercepto de 8 mg, recientemente aprobada por las autoridades regulatorias en Brasil y Argentina. Este producto ya se comercializa en la versión de 2 mg con seis indicaciones. Entre ellas se encuentran el tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) y el edema macular diabético (EMD), condiciones graves que pueden llevar a la ceguera. La nueva dosis proporciona una eficacia más duradera, permitiendo un intervalo mayor entre las aplicaciones, con la misma seguridad para el paciente.

"Sabemos que aunque aflibercepto de 2 mg está disponible de forma gratuita a través de los sistemas de salud pública en muchos países de América Latina, en la práctica, algunos pacientes terminan interrumpiendo el tratamiento debido a la dificultad para desplazarse hasta los centros de aplicación o porque presentan resultados positivos desde la primera aplicación, lo que puede llevar al abandono del tratamiento completo y al avance de la enfermedad", afirma Eli Lakryc, vicepresidente de asuntos médicos de Bayer para Brasil y América Latina. "Con esta nueva presentación del medicamento, minimizamos estos riesgos que comprometen el tratamiento de este paciente, con alta eficacia y rendimiento", concluye´ Eli Lakryc

El futuro es ahora

Guiada por la ciencia, Bayer ha avanzado, fundamentalmente, en su pipeline en cuatro áreas principales: oncología, enfermedades cardiovasculares, neurología y enfermedades raras. Actualmente, hay más de 30 proyectos en su portfolio de desarrollo, que tienen el potencial para, en el futuro, impactar positivamente la vida de miles de personas.

En América Latina, hay docenas de estudios en diferentes fases clínicas que contribuyen al desarrollo del pipeline de la empresa y se espera que haya más de 65 lanzamientos en los próximos años, incluido un medicamento para el tratamiento de la hemofilia A (factor VIII) considerado el más avanzado del mercado actualmente.

Otras indicaciones de la molécula finerenona también están en camino, entre ellas la para insuficiencia cardíaca, cuyos estudios están en la fase final y los resultados se divulgarán pronto.

A mediano plazo, la empresa tiene en cartera el lanzamiento de la molécula no hormonal elinzanetant, que se está desarrollando para el tratamiento de los síntomas vasomotores que se presentan durante la menopausia. Se espera que a partir de 2025 integre el portafolio global de la compañía.

Divulgados a fines de mayo durante el congreso anual del American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), los resultados del estudio OASIS 1 y 2 FASE III demostraron que elinzanetant reduce significativamente la frecuencia y gravedad de los sofocos moderados a graves asociados con la menopausia, además de mejorar el sueño y la calidad de vida en comparación con el placebo. "Esta es una gran noticia para aproximadamente mil millones de mujeres en el mundo que están en la menopausia y que no quieren o no pueden recibir terapia hormonal de reemplazo", afirma Eli Lakryc. Se espera que el medicamento llegue a la región en los próximos dos años.

En relación a, las terapias celulares y génicas son las que más crecen y tienen un mayor potencial para cambiar la forma en que se conoce la medicina hoy en día. Comprometida en convertirse en líder en este campo, Bayer está llevando a cabo siete estudios clínicos con terapias cuyos tratamientos innovadores pueden prevenir, detener o incluso revertir las condiciones de salud actuales.

También se destacan las investigaciones para la insuficiencia cardíaca y la enfermedad de Parkinson, esta última con el objetivo de activar las neuronas que han sido destruidas por la enfermedad, con la esperanza de restaurar la función motora y no motora de los pacientes. Para la enfermedad de Parkinson, los estudios de fase I han mostrado tendencias positivas después de 18 meses y se espera iniciar los preparativos para la fase II este año.

Tecnología y alianzas

Para alcanzar todos estos hitos, Bayer está invirtiendo fuertemente en transformación digital e innovación. Un ejemplo es Universo Médico, una plataforma de streaming que ha sido completamente renovada y que permite a los médicos de todo el mundo acceder a contenidos sobre medicina de manera personalizada. La herramienta ha sido descargada más de 60 mil veces y cuenta con más de 18 mil médicos.

Otra iniciativa destacada es el proyecto de Digital Patient Journey, que es capaz de identificar brechas y necesidades de los pacientes al recopilar información sobre tratamientos y servicios necesarios en sus jornadas en un único hub.

Por último, las alianzas son fundamentales para alcanzar el éxito. Bayer ha cerrado recientemente un acuerdo, en Brasil, con otra empresa farmacéutica, Biolab, para la distribución y promoción médica en el país de uno de los anticonceptivos orales de su portafolio. "Este modelo operativo, que también se ha implementado en Argentina y está en negociaciones en otros países de América Latina, permite que nuestros productos, que contienen alta tecnología aplicada, sigan llegando a las personas que los necesitan", comenta Adib.