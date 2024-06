“A taste of Excellence”: esta bodega de Luján quiere conquistar al turismo de alta gama del Reino Unido

Con el objetivo de reforzar el posicionamiento de marca y generar vínculos comerciales, Luigi Bosca participó de “A taste of Excellence”, una misión comercial al Reino Unido impulsada por la organización Destino Argentina y la Cámara de Comercio Británica Argentina que contó, además, con la presencia de la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza.

Del 18 al 21 de junio, se llevaron adelante diferentes eventos en las ciudades de Londres y Manchester, que reunieron a líderes de prensa, influenciadores y empresarios de compañías británicas, ávidos de conocer de primera mano las experiencias de lujo que ofrece nuestro país.

En este contexto, Carolina Macaya, Gerente de Hospitalidad de Finca El Paraíso, fue la responsable de presentar la propuesta de experiencias que ofrece la finca, en Mendoza, para disfrutar del vino y la gastronomía en sintonía con la naturaleza, y de ofrecer una degustación de los vinos más emblemáticos de la bodega.

“El balance de la misión es sumamente positivo, ya que nos brinda la oportunidad de seguir impulsando la propuesta diferenciadora que ofrecemos en Finca El Paraíso ante a los principales líderes de opinión de un mercado que es clave para la bodega. Es fundamental seguir apoyando este tipo de acciones de promoción del turismo de lujo y así poner a nuestro país en el centro de la escena”, expresó Carolina Macaya.

Luigi Bosca trabaja hace más de 20 años para el mercado británico, el más importante de Europa y el tercero como destino de exportación de vinos argentinos, luego de Estados Unidos y Brasil. A través de diversas acciones comerciales con su importador local, la bodega ha logrado presencia en prestigiosos restaurantes y hoteles con su propuesta de vinos de alta gama, principalmente de las colecciones Insignia, De Sangre y Los Nobles. Esto le permitió, a su vez, posicionarse dentro de las 10 bodegas líderes de la categoría premium que exportan al Reino Unido.

Para Luigi Bosca, este mercado tiene un potencial enorme, no solo por su ubicación dentro del ranking de exportaciones, sino también por el alto nivel de conocimiento que tienen sus consumidores, siendo la cuna del Institute of Masters of Wine, el WSET y de las publicaciones y concursos más influyentes de la industria a nivel global.