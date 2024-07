Mostaza inauguró un "localazo" en Mendoza con capacidad para más de 180 personas

Mostaza, la cadena líder de fast food de Argentina, inauguró la octava sucursal en Mendoza y proyecta al menos una apertura más en la provincia antes de fin de año. Este nuevo local se suma a los siete que ya funcionan en la provincia e implica la creación de más de 80 nuevos puestos de trabajo para la comunidad, en su mayoría para jóvenes que de esta manera acceden a su primer empleo.

El local de más de 380 m2 y con Auto Mostaza, está ubicado en Av. Colón, a tres cuadras de la Plaza Independencia. Tiene capacidad para 150 personas en el interior y cuenta con mesas en el exterior con una capacidad para 32 personas.

La nueva sucursal abre de jueves a domingo de 07:00 a 01:00 hs, de 07:00 a 02:00 hs los viernes y de 08:00 a 02:00 los sábados. Todos los clientes podrán disfrutar de la propuesta gastronómica completa de la marca además de un espacio totalmente diseñado para ser más cómodo y rápido.

Con locales en toda la zona de Cuyo, Mostaza cuenta con una presencia sólida a nivel federal con más de 180 locales y empleando a más de 9 mil personas de forma directa.

En 2024, Mostaza viene sin pasar desapercibido, ya que con su Plan de Expansión busca establecer su presencia en todas las provincias, basándose en cuatro pilares fundamentales: generación de empleo, presencia federal, desarrollo de productos y escucha activa a sus clientes.

Acerca de Mostaza

Mostaza es una marca líder de comidas rápidas de la Argentina, con más de 180 sucursales ubicadas en distintos puntos del país, lo que la consolida como el fast food más federal y una de las empresas con mayor pisada en el mercado de franquicias.

Cuenta con más de 9.000 empleados en toda la cadena, número que se va incrementando conforme al plan de expansión, que viene llevando adelante a través de su renovado modelo de gestión de negocios; Mostaza All In One.