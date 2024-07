Señor Vino: Mariano Di Paola, 30 años de innovación y excelencia en Rutini Wines

Mariano Di Paola ha jugado un papel fundamental en la producción de vinos de alta calidad en Argentina, recibiendo numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Su experiencia y dedicación han contribuido significativamente al desarrollo y la reputación de la industria vitivinícola de nuestro país en el ámbito internacional.

El enólogo jefe de Rutini Wines y oriundo de Palmira celebra 30 años de dedicación y éxito en esta prestigiosa bodega. Durante estas tres décadas, Di Paola ha sido una figura clave en la transformación de Rutini, llevándola a nuevos horizontes con constantes innovaciones y una pasión inquebrantable por la calidad. En esta entrevista con Ecocuyo, habla de sus inicios en la empresa, los proyectos a corto plazo y sus reflexiones sobre el consumo de vino.

-¿Cómo fueron los inicios en Rutini?

-Yo trabajaba para Nicolás Catena cuando compra, con otro socio la Bodega La Rural, y me pide a mí que me haga cargo. El desafío fue muy lindo, comenzamos a pensar y a diseñar lo que queríamos hacer. La bodega tenía muy pocas marcas y hoy abarca todos los segmentos. Creo que este es un trabajo muy lindo, con la posibilidad de armar equipos donde la meta es la misma. Vamos por el mismo camino disfrutando, trabajando con mucha alegría, con mucho entusiasmo y creo que cuando eso se contagia, no falla. Cuando uno le pone corazón a lo que hace, sale bien.

-¿Hay algún vino en particular de Rutini Wines que considere su obra maestra?

- Sí, el próximo. Siempre hay que pensar que la próxima cosecha es la mejor. Nosotros empezamos a pensar en la vendimia siguiente, el día que entra el último racimo de esta cosecha. La bodega siempre está innovando, con productos nuevos y líneas distintas. Para el próximo año, vamos con distintos varietales en la línea de los Single Vineyard, de los Apartados y una nueva línea que va arriba del Apartado y por debajo del Felipe Rutini.

-En este sentido, ¿qué proyectos a corto plazo tienen en Rutini?

-Estamos en un crecimiento constante. Estamos pensando en ampliar la bodega de Tupungato que empezó como algo chiquito y se ha convertido en un monstruo. Una cosa que me parece importante es que nosotros no crecimos para vender, sino que las ventas no hicieron crecer. Y se vienen varias líneas nuevas, segmentos de precios nuevos y varietales nuevos que saldrán en los primeros meses de 2025, provenientes de las cosechas de 2021 y 2022.

-¿De qué manera está impactando el calentamiento global en los viñedos?

-Este año fue muy atípico, totalmente atípico. Tuvimos el febrero más cálido de la historia. Los libros dirían que en ese momento las uvas se deshidratan y se concentra el azúcar, pero no fue así. Tanto calor y tan poca diferencia de amplitud térmica entre el día y la noche hizo que los estomas se cerraran y se paralizó... Cuando en marzo hubo más amplitud térmica, la uva continuó desarrollándose. La verdad que lo único que hizo es engrosar un poco las pieles, pero tuvimos vinos muy buenos. Será una cosecha que también recordaremos con mucho cariño.

-¿Cómo han cambiado las tendencias de consumo de vino en Argentina? ¿Cree que los consumidores están más educados ahora que en el pasado?

-Con la próxima vendimia voy a cumplir 45 cosechas en Mendoza, he pasado por muchas etapas, desde el consumo de la damajuana hasta la botella de vino común. Estuvimos casi cerca de los 98 litros per cápita al año y ahora estamos por debajo de 20. La diferencia en toda esta etapa ha sido muy variable, muy cambiante. La gente ha aprendido a tomar vino y se interesa en conocer más. Hoy el consumidor exige calidad y no se lo puede defraudar. Hay muchas bodegas haciendo cosas muy buenas y muchos colegas preocupados por hacer las cosas bien.

-¿Cómo ve el futuro del vino argentino en el contexto global?

-Veo al vino argentino en dos caminos: el mercado interno, donde los precios y volúmenes se mantienen, que esto sigue siendo algo bueno, por lo menos para nosotros que seguimos teniendo una venta constante con los precios que van acompañando. Y, luego está el mercado de exportaciones, que sigue creciendo. Cada vez más gente quiere tomar vino y siempre hay algo nuevo por descubrir en cada botella. ¿Por qué? Porque la misma uva cosechada en un mismo día, pero elaborada por cinco enólogos distintos, son cinco vinos diferentes. No quiero decir que uno sea mejor que otro, todos pueden ser excelentes pero son diferentes y eso hace que sea algo que la gente tienda a descubrir en nuestras bebidas.

-¿Qué varietal le recomendaría a los jóvenes que están empezando a consumir vino?

-Les recomendaría un varietal que no tenga una carga de taninos muy alta, como el Malbec, que es muy aceptado por su sensación de dulzor en la boca y que hace que los taninos no sean agresivos y que no hagan esa reacción con la saliva de sequedad. Ese sería un buen comienzo. Y en la gama de los blancos, pueden empezar con un buen Sauvignon Blanc para que encuentren frescura y luego pasar al Chardonnay que tiene más complejidad.

-¿Tiene alguna región vinícola o estilo de vino favorito, fuera de los que produce?

-Tengo muchos vinos que me gustan. Si tengo que elegir un Cabernet, prefiero los de California; un Chardonnay de Borgoña; un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda; y, por supuesto, un Malbec de Argentina. En nuestro país estamos haciendo cosas muy lindas, muy ricas.

Di Paola continúa siendo una fuerza innovadora en la viticultura. Su dedicación y pasión no solo han elevado a Rutini Wines, sino también a la industria del vino argentino en su conjunto. Con un ojo siempre en el futuro y un pie firme en la tradición, sigue creando vinos que inspiran y deleitan.