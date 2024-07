Estos son los 3 mendocinos que representarán al país en el Campeonato Mundial de Microsoft Office

Guadalupe Murgo (15 años), Juan Pablo Pelegrina (15 años) y Sebastian Martínez Santos (17 años) viajan hoy viernes a Estados Unidos para representar al país en el Mundial de Especialistas de Microsoft Office 2024. Para llegar a eso, antes tuvieron que sortear otras instancias compitiendo con 1 millón de jóvenes de todo el mundo, y se posicionaron entre los tres primeros puestos al certificar en Microsoft Power Point, Microsoft Word y Microsoft Excel respectivamente, logrando representar por primera vez a Argentina en el Campeonato Mundial Microsoft Office 2024.

El Mundial de Microsoft Office se trata de un concurso internacional organizado anualmente por el grupo estadounidense Certiport, en el que participan estudiantes de entre 13 y 22 años, con el objetivo de encontrar y honrar a los educandos con talento en aplicaciones informáticas de oficina.

El evento tendrá lugar desde el 28 al 31 de julioen Disneyland, California, promoviendo la adquisición de habilidades digitales fundamentales desde una edad temprana, que contribuyen así al desarrollo académico y profesional de los estudiantes.

“Estoy muy emocionada por poder competir en el Mundial de Microsoft Office Specialist en California. Mi objetivo principal es traer el primer puesto a Argentina para que sea reconocida positivamente en todo el mundo. Para eso he estado preparándome mucho y siento que puedo tener un buen desempeño. Y por supuesto, estoy deseando conocer a otros participantes del mundo, aprender de sus culturas y compartir este momento con ellos”, dice Guadalupe Murgo.

Juan Pablo Pelegrina, por su parte, indica: “Este año tengo el honor de participar de un evento que es una oportunidad única, no sólo porque voy a representar con orgullo a mi país sino porque la competencia es una posibilidad de mostrar al mundo las capacidades y habilidades que existen en Argentina. En lo personal, seguramente va a ser un antes y un después en mi trayectoria académica y mis proyectos futuros”.

En tanto, Sebastián Martínez Santos, quien tiene algo más de experiencia en estas lides ya que el año pasado formó parte del equipo subcampeón del Mundial de Robótica que se llevó a cabo en Singapur, destaca: “Durante los últimos meses me he estado preparando mucho y más allá de la competencia en la que obviamente busco ganar, me emociona mucho la oportunidad que nos ofrece para conectar y formar vínculos con estudiantes de todo el mundo que son tan apasionados de la tecnología como nosotros. Estoy listo para ponerme a prueba y aprender de esta experiencia”.

“El mundial de Microsoft Office junto con el de Adobe son eventos de transformación. Unas 300 personas de todo el mundo, que son los mejores entre más de un millón que compitieron previamente para clasificar, viajan para enfrentarse entre ellos y lograr el podio. Van a convivir con personas y culturas de sociedades muy diferentes, compartir una experiencia única porque van a alcanzar otra perspectiva del mundo y de la competitividad que es mucho más importante para su potencial personal”, explica Pablo Bausili, gerente del Programa IMAGINE ACADEMY (MSIA) y LATAM IMAGINE ACADEMY (MSIA) de Certiport.

Guadalupe, Juan Pablo y Sebastián junto al resto de los 300 adolescentes de todo el mundo deberán poner en práctica sus habilidades tecnológicas como su pensamiento lógico para resolver los desafíos planteados en el menor tiempo posible.

"Estos jóvenes argentinos, mendocinos, son los primeros en más de una década que consiguen ser finalistas y nos llenan de orgullo. No sólo desde la cercanía sino de la perspectiva de los desafíos que superaron, desde la emoción que producen, la esperanza y el talento que demuestran. Desde ya, todos son ganadores sólo por clasificar al mundial. Cualquier camino que elijan en el futuro tendrá a este hito como punto de partida para superarse siempre”, agrega Bausili.

Participar de este evento no solo demuestra las habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes en su formación académica sino también el acompañamiento incondicional y permanente de sus formadores y familiares.

“Estamos orgullosos de nuestros alumnos y muy entusiasmados con esta nueva oportunidad de demostrar el talento, la capacidad y los conocimientos de los chicos. Queremos agradecer muy especialmente al Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén, Industria Chiringuito y Electromecánica Marcos Miliotto, que colaboraron para que el equipo pudiera pagar los costos que supone el viaje”, destaca Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, de la que depende el Colegio.

Los tres estudiantes viajarán acompañados por la directora del Colegio Edison.

Más información sobre la competencia: https://gps.certiport.com/#agenda

Más sobre la Fundación Edison

La Fundación Tomás Alva Edison ha ganado múltiples premios con sus servicios educativos. El Colegio Tomás Alva Edison obtuvo el primer puesto a la calidad educativa otorgado por Educar e Intel en 2005 y el primer puesto en el IV Foro Latinoamérica de docentes innovadores en la categoría Entre Pares. En 2018, además, el Colegio Edison fue seleccionado por Microsoft como una de las 17 escuelas más innovadoras del mundo.

En 2020, Microsoft destacó al Colegio Edison por su liderazgo en transformación digital y rápida adaptación en tiempos de pandemia. En 2023 sus alumnos obtuvieron el segundo puesto en el Mundial de Robótica First Global Challenge. Admás, la Fundación creó hace más de 15 años Probot School ,https://www.probotschool.com, la primera escuela de programación, robótica y desarrollo de videojuegos que tuvo Argentina.