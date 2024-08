A la conquista de Japón: el éxito del aceite de oliva mendocino que deleita a los paladares más exigentes

Familia Zuccardi posiciona el aceite de oliva de Argentina, con presencia desde el 2020 en el mercado de Japón. La variedad Arauco recibió por tercer año consecutivo el Best of the Show, la máxima distinción del Olive Japan 2024. Es el único del hemisferio sur entre los ocho mejores aceites de oliva del mundo.

El varietal Arauco de Familia Zuccardi fue distinguido por tercer año consecutivo por el Olive Japan 2024 con una de las 8 medallas premier “Best of Show”, la máxima distinción.

El certamen internacional, organizado por la Asociación de Sommeliers de Japón, seleccionó los mejores de esta edición de un total de 766 muestras de aceites de oliva virgen extra e infusionados de 28 países del mundo.

Miguel Zuccardi recibió el premio el pasado 29 de junio en el Olive Japan Show, que se celebró en la ciudad de Tokio.

La presencia de los aceites varietales Familia Zuccardi en Japón se remonta al año 2020, cuando la empresa comenzó a exportar al país asiático con la firme convicción de posicionar el aceite argentino de calidad en el mundo.

Desde ese año, todas las variedades de aceites varietales que participaron del certamen fueron premiadas con medalla de oro y, desde el 2022 hasta la edición actual, la variedad Arauco obtuvo el máximo galardón de forma ininterrumpida. Actualmente, el total de la exportación es aceite de oliva bajo certificación orgánica.

Si bien todavía se trata de un mercado en desarrollo, la evolución en las exportaciones demuestra que tiene un gran potencial para el aceite de alta calidad.

Un estudio de mercado de ICEX (España exportación e inversiones) del 2022 revela que, durante los últimos cinco años, las importaciones de aceite de oliva han aumentado un 7,7 % en términos de volumen con 61.460 toneladas y que estas cifras sitúan a Japón como el octavo mayor importador de aceite de oliva a nivel mundial, que lo ha incorporado como un alimento muy apreciado desde la calidad por su sabor y por los grandes beneficios para la salud vinculados a su consumo.

"Es un gran orgullo recibir por tercer año consecutivo la máxima distinción de Olive Japan con Arauco, que es nuestra variedad más importante, representando a la Argentina. Comenzamos nuestro camino en Japón hace casi 5 años con el objetivo de ser parte de la fundación de la categoría premium de aceites de oliva en este país. Aquí las relaciones que se establecen son de largo plazo, el interés en aceites de alta calidad es creciente y se trata de un país que es puerta de entrada para el resto de los países asiáticos. Hemos focalizado nuestra exportación a Japón con aceites de oliva orgánicos, donde hoy somos sólidos con una extensión de 300 hectáreas propias bajo certificación. Llegar en contra estación al hemisferio norte, nos permite hacerlo con aceites frescos durante el segundo semestre de cada año”, expresó Miguel Zuccardi, olivicultor y fundador de Familia Zuccardi Aceites Varietales.

Acerca del aceite premiado

La variedad Arauco fue la primera introducida en Argentina hacia el año 1.550, proveniente de España, y solo está presente en Sudamérica. Hoy es reconocida como local y considerada emblema de nuestro país. En el año 2004, Miguel Zuccardi fue el primer productor en etiquetar, embotellar y llegar al mercado con un aceite de oliva de esta variedad. Hoy es uno de los principales productores que cultiva Arauco para aceite, el varietal emblemático de Aceites Varietales Familia Zuccardi.

Acerca de Aceites Varietales Familia Zuccardi

Nació en el año 2004 en Maipú, Mendoza. Miguel Zuccardi, tercera generación de una familia dedicada a la agricultura y vitivinicultura en la provincia, inició el proyecto olivícola con la convicción de crear una categoría de alta calidad de aceites de oliva en Argentina, manteniendo los valores de sustentabilidad, reconocimiento y cuidado del producto local, un propósito común a todas las iniciativas de la empresa familiar.

Las condiciones desérticas y la amplitud térmica, permiten producir aceites de gran intensidad, a partir de olivares propios cultivados bajo manejo orgánico al pie de la cordillera de los Andes.

La calidad de las aceitunas, un corto tiempo entre cosecha y molienda, sumado a un proceso de extracción a bajas temperaturas permiten producir aceites monovarietales con altos niveles de frutado y polifenoles, como expresión de las características ecológicas de la región. Actualmente, el portfolio de Aceites Varietales Familia Zuccardi suma cuatro etiquetas de aceites monovarietales: Arauco, Picual, Genovesa y Coratina.