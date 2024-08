Cerca, Aruba siempre estuvo cerca.... La "Isla feliz" presentó su nueva campaña de promoción en Mendoza

Aruba presentó en Mendoza 'El Efecto Aruba', una innovadora campaña global que captura la esencia de la isla y su impacto transformador en los visitantes, con un encuentro liderado por el representante de Aruba Tourism Authority en Argentina.

Esta iniciativa se centra en potenciar la cantidad de visitantes de la Argentina a la paradisíaca isla del Caribe Sur, cuyo crecimiento fue hasta el pasado mes de junio del 51,6%, con una proyección de turistas provenientes de nuestro mercado para final de 2024 estimado en 24500 pasajeros, constituyéndose en el 5° país en visitar la isla de origen holandesa.

El argentino consume 9 noches promedio y en gastos -según estudios de la tarjeta VISA- es el Número 2 en Latinoamérica. El visitante argentino se aloja en un 78 % en hoteles. Es un consumidor de alto poder adquisitivo, la mitad tiene entre 30 y 50 años, y el 85% busca sol y playa.

Dentro del mercado argentino, Mendoza es muy importante para este destino -y por eso realizaron esta actividad para reforzar su presencia en la capital cuyana en un evento que se realizó con la prensa en el Premium Tower- donde además del buen nivel socio-económico que cuentan los visitantes mendocinos, hay una gran ventaja desde esta provincia ya que se pueden conectar con Aruba gracias a los 5 vuelos semanales con Copa -vía Panamá- que a partir de septiembre y octubre serán 6, y otros 4 vuelos semanales con Latam Airlines -vía Lima-.

Pablo Rodríguez, Chief Happiness Officer y Director de Solvera acompañado por sus equipos, fue el encargado de la presentación oficial, donde se dieron a conocer las principales atracciones, repasando entre otras cosas, las ventajas de Aruba como destino de vacaciones por garantizar 360 días de sol.

Además, los representantes de Aruba tuvieron otro encuentro similar destinado para Operadores y Compañías aéreas, y el Trade en general.

Aruba, denominada como "una isla feliz", está ubicada a 25 kilómetros de las costas de Sudamérica. Se encuentra fuera del cinturón de huracanes, lo que le brinda la ventaja de ofrecer 360 días de sol al año, con una agradable temperatura promedio de 28 grados. Y no están invadidas sus playas por sargazos.

El 20% de la superficie de la isla pertenece al Parque Nacional Arikok, una zona protegida que alberga una sorprendente variedad de fauna y flora desérticas, así como cuevas adornadas con pinturas rupestres. Además, sus playas son notablemente diferentes de las que se encuentran en la zona hotelera. Siendo uno de los destinos caribeños más populares entre los latinoamericanos, Aruba cautiva con sus playas cristalinas y limpias, su amplia gama de delicias culinarias, y sus galardonadas playas, hoteles y villas.

En el año 2024, Eagle Beach recibió el reconocimiento a la segunda playa más linda del Caribe en los premios The Best of The Best de Tripadvisor® Travelers’ Choice®. Los arubianos son conocidos por su calidez y hospitalidad. La mayoría de la población habla al menos cuatro idiomas, incluyendo inglés y español, lo que facilita la interacción con los visitantes.

“Desde Aruba queremos que todos los turistas del mercado Latino se animen a visitarnos. Estamos convencidos que la felicidad no es un sentimiento, es una decisión, y en nuestro caso permea todas las esferas de la isla, ya que contamos con una combinación de factores como: una temperatura promedio anual de 28 grados centígrados, vocación de servicio de nuestros habitantes, playas de ensueño y actividades para todos, familias, amigos, parejas o para quienes solo buscan relajarse”, aseguró Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo para Latinoamérica.

Con estas estrategias se espera atraer a más turistas latinos a la isla para que puedan disfrutar de las maravillas que Aruba tiene para ofrecerles.

Aruba es reconocida mundialmente como ‘La Isla Feliz’, y esto es porque su población sabe que la felicidad es más que solo un sentimiento, es un lenguaje; el cual escuchan, comprenden y hablan, explicó Pablo Rodríguez.