Pagar en cuotas con tu tarjeta de débito ya es posible: llega a Mendoza la startup cordobesa GOcuotas

La forma de comprar ha cambiado, especialmente debido al avance de la tecnología. El consumidor exigente e informado está optando cada vez más por financiar sus consumos. El comerciante dueño de un negocio físico o digital, se encuentra que tiene que ser cada vez más estratégico enfocado en maximizar las ventas a través de la accesibilidad financiera dirigida a sus propios clientes. En este contexto, surge una nueva forma de cobrar a los clientes, a través de GOcuotas que ofrece pagar en hasta 4 cuotas con todas las tarjetas de débito, incluyendo aquellas emitidas por entidades bancarias, billeteras virtuales, jubilaciones, AUH, entre otras.

Si tomamos en consideración que el 70% de las personas entre 18 y 35 años no tiene tarjeta de crédito, pero sí de débito; y que en Argentina hay el triple de tarjetas de débito que de crédito; GOcuotas viene a revolucionar con su propuesta dirigida a comerciantes en la cuál pueden ofrecer cuotas a todos los beneficiarios de asignaciones del estado y a los jubilados (que por su edad a veces no le renuevan sus plásticos), usuarios de tarjetas pre-pagas o no bancarias.

GOcuotas es simple de implementar porque está centrada en la experiencia de uso del comerciante dueño de su propio negocio. No tiene costos fijos, ni de mantenimiento, requiere de mínimos requisitos y sin riesgo. El cliente necesita contar con saldo para pagar la primera cuota que se cobra en el momento. A la vez no necesita de una terminal, solo de una computadora, celular o tablet. No existen costos fijos ni recargos al cliente, el comerciante deberá abonar una comisión por cada venta. Para probar GOcuotas no necesitas inversión.

El sistema de GOcuotas es un medio de pago que actualmente está presente en todo el país, y en Mendoza cuenta con reconocidas marcas adheridas, como: Dash, Punto Deportivo, Nico Calzados, Castellanas, Balbi, Cúspide, Batistella, Ver, Tecno Compro, 47 Street, One Store, entre otras. Además, es un sistema muy versátil, ya que se puede utilizar en diferentes modalidades: en comercios físicos, donde el vendedor lo ofrece y hace toda la operación desde su propio panel; y en ecommerce integrado con Tiendanube, Vtex Woocommerce, Magento, Prestashop, entre otros y en venta por redes sociales o televenta, mediante un link de pago. Los rubros más elegidos son: Indumentaria deportiva, calzado e indumentaria, tecnología, perfumería & beauty, supermercados e indumentaria para niños.

Beneficios de GOcuotas para Comercios

Los comercios que se unen a GOcuotas experimentan un aumento significativo en sus ingresos y pueden llegar a una audiencia más amplia. La plataforma elimina la necesidad de una inversión inicial y proporciona material publicitario para los locales sin costo adicional. Beneficios adicionales incluyen la atracción de nuevos clientes, un aumento del ticket promedio de compra y una mayor recurrencia de alrededor del 70%, todo sin costos extras para los clientes.

GOcuotas garantiza altos estándares de seguridad al tokenizar los datos de las tarjetas para futuros débitos a los 30 días. Esto asegura la confidencialidad de la información del cliente y brinda tranquilidad tanto a los comercios como a las personas que realizan las compras. Además, ha desarrollado su propio motor antifraude, en caso de contracargos es reconocido y compensado por parte de GOcuotas.

En resumen, esta startup valiéndose de la tecnología ofrece una solución simple para que los comercios, tengan la posibilidad de ofrecer un crédito/cuotas para consumos. Un comerciante que desea vender más utilizando GOcuotas cuotas resulta estratégico y comprensivo de las necesidades financieras de sus clientes .

Para más información sobre GOcuotas, visite www.gocuotas.com.

Link a Registro para comercios:

https://www.gocuotas.com/registration_client_form/account_information/new?referido=organico_prensa

Datos y Proyecciones:

GOcuotas ha experimentado un crecimiento constante, con un aumento anual del 500%. Actualmente, cuenta con más de 47,000 puntos de venta adheridos y más de 2.3 millones de personas que han realizado compras utilizando la plataforma. Con un ticket promedio de $53,000, procesan más de $10 mil millones mensuales en consumos.

Acerca de GOcuotas:

GOcuotas ofrece a los comercios la posibilidad de vender cuotas con hasta cuatro pagos con cualquier tarjeta de débito (bancarizadas, billeteras virtuales, jubilación, AUH, entre otras).

Los fundadores, Cristian Rennella (también fundador de Elmejortrato.com), Emiliano Canova (emprendedor del rubro calzado) y Facundo Toraño, han creado una nueva forma de cobrar que beneficia a comercios adheridos con un aumento sustancial en ventas y recurrencia de clientes. GOcuotas se sustenta mediante el cobro de una comisión por venta a los comercios adheridos y garantiza altos estándares de seguridad, tokenizando los datos de las tarjetas para futuros débitos a los 30 días, asegurando así la confidencialidad de la información.