Viene Milei: los ejecutivos de finanzas se reúnen en Mendoza para su convención anual (quiénes vienen y la agenda completa)

Entre los días 5 y 8 de septiembre próximo, en Mendoza, se llevará a cabo la 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), bajo el lema “Cambiar para Integrar. El desafío de construir el Sueño Argentino”. Importantes personalidades de los ámbitos económico, político y empresario, entre otros, debatirán acerca de diversos temas de interés general.

En la misma, disertarán importantes personalidades de los ámbitos económico, político y empresario de la Argentina, que debatirán principalmente sobre Economía, Finanzas, Política, Seguridad y Tecnología.

Entre los mencionados disertantes, se destacan:

Patricia Bullrich – Ministra de Seguridad de la Nación.

Pablo Quirno - Secretario de Finanzas de la República Argentina.

Federico Sturzenegger - Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina.

Santiago Bausili – Presidente del Banco Central de la República Argentina.

Vladimir Werning - Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

Alfredo Cornejo – Gobernador de la Provincia de Mendoza.

Pablo De Gregorio – Presidente del Comité Organizador.

Ricardo López Murphy – Diputado Nacional.

Miguel Ángel Pichetto - Diputado Nacional.

Juan Schiaretti - Ex gobernador de la Provincia de Córdoba.

Martín Tetaz – Diputado Nacional.

Alejandro Kelman - Socio de EY.

Gastón Remy - Co-Founder and CEO at Nuqlea.

Diego Guelar – Diplomático. Abogado. ExEmbajadorde Argentina.

Juan Carlos De Pablo, Economista.

Dante Sica – Director de ABECEB.

Jorge Knoblovits -Presidente de DAIA.

Rafael Grossi - Director General del OIEA.

Andres Malamud- Politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa.

Ramiro Castiñeira –Director de la consultora Econométrica. Miembro del Consejo de Asesores de Presidencia dela Nación.

Alejandro Werner–Founding Director de Georgetown AmericasInstitute/Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Juan Balbin – Miembro del Consejo Consultivo de CREA.

Sebastián Mocorrea– Presidente de Argencon.

Martín Rappallini - Presidente de UIPBA.

Carlos Banacloy - Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Pedro Dellarosa -Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba.

Rolando Figueroa - Gobernador de la Provincia de Neuquén.

Rodolfo Vargas Arizu - Ministro de Producción de Mendoza.

Roberto García Moritán - Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Agostina Pechi– ManagingDirector - Head of EM and Commodities Local Sales and LatinAmericaStructuredCredit Sales at Goldman Sachs.

Agustin Bellido – CEO de IBM.

María Laura García – Presidenta y Fundadora Global News Group. Autora de El Desafío Digital.

Agustina Fainguersch – Managing Director, Spanish-SpeakingLatinAmerica& Miami de Meta (Facebook).

Ignacio Bartolomé - CEO de Grupo Don Mario .

Amalia Sáenz- Country Manager & SVP CorporateAffairsde Lake Resources.

Gerardo Martínez - Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT / Secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

Santiago Kovadloff – Filósofo.

Miguel Zonnaras-Presidentede Georgalos.

Julio Velarde - Presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

Silvana Tenreyro– Profesora de Economía en la London SchoolofEconomics y miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.

Vicente Campenni - Vicepresidente de INVAP.

Juan Ignacio Maquieyra -Director Ejecutivo de TECHO Argentina.

Sergio Torres – Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Jorge Mandelbaum – Presidente de CIPPEC.

Esteban Bullrich– Fundación Esteban Bullrich.

Cristian Jerónimo - Secretario General del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio.

Gustavo Bazzan– Periodista.

Florencia Donovan – Periodista.

La 45º Convención del IAEF quedará oficialmente inaugurada con la Ceremonia de Apertura, que contará con las palabras del Presidente del IAEF, Diego Cazorla, y del Intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

La ceremonia de cierre contarácon la presencia del Presidente de La Nación Argentina, Dr. Javier Milei,quién será recibido por el Presidente del IAEF.

Algunos de los principales temas a ser tratados en la 45º Convención Anual, serán:

Encuesta de Inversión y Financiamiento EY.

Inserción e integración Internacional: un nuevo contexto geopolítico.

Argentinos exitosos en el Mundo.

Coyuntura Económica Internacional.

Coyuntura Económica.

Coyuntura Política.

Integración Política: las cuestiones que no se discuten.

Integración Social y Seguridad.

Integración Productiva Industria, Campo, Conocimiento.

Integración empresa sindicato.

Integración Federal: diversificación productiva y exportadora.

Integración Tecnológica: Cómo la tecnología nos puede ayudar.

Desarrollo de las Provincias en la próxima década.

Liderazgos para la integración.

Integración y valores.

Integración Regional: oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Integración con los demás actores de la sociedad civil.

Implementación de la desregulación, reforma y transformación del Estado.

Cambiar para Integrar.

Acerca del IAEF

Tanto la Convención como el Congreso del IAEF, que se realizan anualmente, se han convertido en enriquecedores foros de debate acerca de cuestiones económicas, políticas y sociales de la Argentina y su reinserción en el mundo.

El IAEF es, asimismo, un referente destacado en cuestiones económicas y financieras en nuestro país y en el mundo, siempre fiel a sus políticas fundacionales del intercambio de ideas y conocimientos de manera libre y abierta, con argumentos apoyados en la ética profesional, los conocimientos técnicos y el profesionalismo.

Programa

Cambiar para Integrar. El desafío de construir el SUEÑO ARGENTINO

Jueves 5 de Septiembre

15:00 a 15:30 Ceremonia de Apertura

Palabras del Presidente del IAEF – Diego Cazorla

Palabras del Intendente de la Ciudad de Mendoza – Ulpiano Suarez

15:30 a 15:50 Encuesta de Inversión y Financiación EY

Alejandro Kelman - Socio de EY

Gastón Remy - Co-Founder and CEO at Nuqlea

15:50 a 16:20 Inserción e Integración Internacional: un nuevo contexto geopolítico

Diego Guelar – Diplomático. Abogado. Ex Embajador de Argentina

Jorge Knoblovits - Presidente de DAIA

Moderador: Gustavo Bazzan

16:20 a 16:25 Cápsula 1- Argentinos exitosos en el Mundo

Rafael Grossi - Director General del OIEA

16:25 a 16:50 Coffee-break

16:50 a 17:10 Coyuntura Económica Internacional

Alejandro Werner - Founding Director de Georgetown Americas

Institute/Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Moderador: Gustavo Bazzan

17:10 a 17:50 Coyuntura Económica

Ramiro Castiñeira – Director de la consultora Econométrica. Miembro del Consejo de Asesores de Presidencia dela Nación

Juan Carlos de Pablo - Economista

Dante Sica – Ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación, socio fundador y presidente del Advisory Board de ABECEB.

Moderador: Gustavo Bazzan

17:50 a 18:10 Coyuntura Política

Andres Malamud - Politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa

Moderador: Gustavo Bazzan

18:10 a 18:50 Integración Política: las cuestiones que no se discuten

Ricardo Lopez Murphy – Diputado Nacional

Miguel Ángel Pichetto - Diputado Nacional

Juan Schiaretti - Ex gobernador de la Provincia de Córdoba

Martín Tetaz – Diputado Nacional

Moderador: Gustavo Bazzan

18:50 a 19:10

Palabras del Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning

Viernes 6 de Septiembre

09:00 a 09:30 Integración Social y Seguridad

Patricia Bullrich – Ministra de Seguridad de la Nación

Moderadora: Florencia Donovan

09:30 a 10:10 Integración Productiva Industria, Campo, Conocimiento

Juan Balbin – Miembro del Consejo Consultivo de CREA

Sebastián Mocorrea – Presidente de Argencon

Martín Rappallini - Presidente de UIPBA

Moderadora: Florencia Donovan

10:10 a 10:40 Integración empresa sindicato

Cristian Jerónimo - Secretario General del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio. Secretario de la Secretaría de Salud Laboral de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (C.G.T.)

Gerardo Martínez - Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT / Secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)

Moderadora: Florencia Donovan



10:40 a 11:10 Coffee-break

11:10 a 11:50 Integración federal: diversificación productiva y exportadora

Carlos Banacloy - Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro

Pedro Dellarosa - Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba.

Roberto García Moritán - Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires

Rodolfo Vargas Arizu - Ministro de Producción de Mendoza

Moderadora: Florencia Donovan



11:50 a 11:55 Argentinos exitosos en el Mundo

Agostina Pechi - Managing Director - Head of EM and Commodities Local Sales and Latin America Structured Credit Sales at Goldman Sachs

11:55 a 12:30 Integración tecnológica. Cómo la tecnología nos puede ayudar

Agustin Bellido – CEO de IBM

María Laura García – Presidenta y Fundadora Global News Group. Autora de El Desafío Digital

Agustina Fainguersch - Managing Director, Spanish-Speaking Latin America & Miami de Meta (Facebook)*

Moderadora: Florencia Donovan

12:30 a 13:00 Desarrollo de las Provincias en la próxima década

Rolando Figueroa - Gobernador de la Provincia de Neuquén

Alfredo Cornejo - Gobernador de la Provincia de Mendoza

Moderadora: Florencia Donovan

13:00 a 15:00 Almuerzo de Trabajo

Pablo Quirno - Secretario de Finanzas de la República Argentina

15:00 a 15:30 Liderazgos para la integración

Ignacio Bartolomé - CEO de Grupo Don Mario

Amalia Sáenz- Country Manager & SVP Corporate Affairs de Lake Resources

Moderadora: Florencia Donovan



15:30 a 15:35 Cápsula - Argentinos exitosos en el Mundo

Silvana Tenreyro - Profesora de Economía en la London School of Economics y miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

15:35 a 16:05 Integración y valores

Santiago Kovadloff- Filósofo

Miguel Zonnaras - Presidente de Georgalos

Moderadora: Florencia Donovan

16:05 a 16:45 Integración regional: oportunidades de crecimiento y desarrollo

Santiago Bausili – Presidente del Banco Central de la República Argentina

Julio Velarde - Presidente del Banco Central de Reserva del Perú

Moderadora: Florencia Donovan

16:45 a 16:50 Cápsula - Argentinos exitosos en el Mundo

Jorge Mandelbaum – Presidente de CIPPEC

16:50 a 17:30 Integración con los demás actores de la sociedad civil

Vicente Campenni - Vicepresidente de INVAP

Juan Ignacio Maquieyra - Director Ejecutivo de TECHO Argentina

Sergio Torres – Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Moderadora: Florencia Donovan

17:30 a 18:00 Coffee-break

18:00 a 18:30

Implementación de la desregulación, reforma y transformación del Estado Federico Sturzenegger - Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina

18:30 a 18:45 Palabras del Presidente del Comité Organizador

Pablo De Gregorio

18:45 a 19:00 Conclusiones - Cambiar para Integrar.

Esteban Bullrich – Fundación Esteban Bullrich

19:00 Ceremonia de Cierre - Con la presencia del Presidente de la Nación Argentina Dr. Javier Milei