Patricio Eppinger, de consultor a bodeguero: "Homo Félix es un proyecto inspirado en el modelo de Burdeos"

Patricio "Pato" Eppinger se ha destacado en el sector vitivinícola a través de su consultora "Wine Idea" que ha asesorado a diversos proyectos como "Ojo de Vino" del suizo Dieter Meier (unos de los 'padres' de la música electrónica) o "Vinos de Potrero" del ex futbolista Nico Burdisso, entre otros, pero ahora enfocado en su proyecto "Homo Felix" que es de los denominados "vinos de culto" o "vinos de nicho", además de su blend único -que es un Gran Reserva-, ahora la novedad es que además lanzan un Malbec, un Cabernet Sauvignon, y un Chardonnay.

Hablamos con el Pato sobre su proyecto Homo Felix:

La idea de "Homo Felix" que quiere decir 'hombre feliz' en latìn, que inició siendo un recurso creativo, fue un poquito determinante a la hora de tomar decisiones. Hoy Homo Felix es una bodega mía, no tengo socios, sí tengo un equipazo, que completo con fundamentalmente Bernardo Bossi Bonilla en la enología y Marcelo Canatella en la parte agronómica. Y nuestro primer vino fue en 2010, fue una bodega que durante 10 añadas fue un solo vino, blend.

Es un proyecto inspirado en el modelo Bordelés, por decirlo así. Siempre fue un gran vino, un Grand Vin, un gran reserva, que quiere decir un vino que tarda cinco años en ver la luz comercial por decirlo así, son dos años de crianza, tres de guarda, que salen fundamentalmente el Malbec de una finquita de Gualtallarì que trabajamos con Marce Canatella, y de la finca de Alto Agrelo, que es una finca más importante de donde salen el Cabernet Sauvignon, el Cabanet Franc, y el Petít Verdot, con el blend es de los cuatro varietales, aunque hubo años que fueron de tres varietales.

-¿Y ahora sacás al mercado el 2019?

-Y en el 2019, que nos trae al presente, porque es el blend que acabamos de probar juntos, ya teníamos el plan de salir con las novedades, que son el Gran Malbec y el Gran Cabernet Sauvignon, que son vinos 2020. Estos vinos acaban de salir a la comercialización y están completando el porfolio, que como les decía, son diez años de hacer un solo vino, por supuesto desarrollar los componentes de los varietales en cada una de las fincas, y un Chardonnay 2023, que ahí compró la uva en Los Chacayes.

-¿Vos tenés finca propia y compras a terceros en Valle de Uco?.

-En el caso del Chardonnay es correcto. Entonces, básicamente hoy el portfolio está compuesto de cuatro vinos: Chardonnay de Los Chacayes; Cabanet Sauvignon de Alto Agrelo; Malbec de Gualtallarí; y un blend de regiones, que es Malbec de de Gualtallarí, que siempre es entre el 50 y el 60% de Malbec, -que ha llegado a tener 70% de Malbec en la añada 2015-, pero con buenas porcentuales de las otras alternativas, que son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petít Verdot. El 2019 en particular tiene 14% de Petít Verdot, 22% de Cabanet Sauvignon y Franc, 48% de Malbec.

Hoy ya es un proyecto que implica salir a vender. Yo empecé a exportar este año porque antes nunca tuve volúmenes, siempre fue un proyecto bien chico, sigue siendo chico, estamos hablando de unas 16/18 mil botellas año entre los cuatro varietales, pero hasta el 2015 fueron solo 800 cajas por tres botellas, o sea 2.400 botellas por año, con lo cual me auto distribuía.

-¿Tuvo un poco la etiqueta de "vino de culto"?

-El vino tenía fama como medio de culto. No era una diversión, porque era híper profesional todo, había mucha pasión, mucho terroir, mucha preocupación por la calidad, y eso se fue traduciendo en que Homo Felix se fue posicionando y fue llevándome a mí a ambicionar un poquito más, a abrir el juego, a empezar a pensar cómo se estaban dando en las fincas los distintos varietales, y finalmente tomar la decisión de salir con estos dos varietales, y hoy estamos con los tres tintos, y el Chardonnay que ya está para salir a la cancha. Estamos muy emocionados, muy contentos, un año fuerte, porque implicó ir a Estados Unidos, a poner la cara, poner el físico, a salir a vender, encontrarnos con un mercado difícil, muy competitivo, y darnos cuenta que tenemos muy buen producto, que la recepción es muy buena a pesar del escepticismo por un mercado medio desinflado, medio sufriendo, como muchos mercados del mundo, Estados Unidos no es la excepción, pero es la referencia en el mercado. Nosotros vamos a ir primero a Estados Unidos, después a Brasil, después Inglaterra.

-¿Háblame un poco del proyecto, de la cantidad de finca que tenés en Agrelo, cuánto está plantado, si hay un proyecto de de tener tu propia bodega ahí y hoy donde estás vinificando?

-La finca tiene 46 hectáreas de terreno, 39 hectáreas plantadas: hay Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, no hay blancas, después en Gualtallary estamos trabajamos con Marcelo (Canatella) una pequeña finca donde compro la uva, y que definimos las cuestiones agronómicas con él. Después Los Chacayes, simplemente es una finca que plantó Marcelo Canatela, Los Arbolitos, y la lleva Marcelo, con lo cual hay toda la uva que es de Homo Felix, son manejados agronómicamente por Marcelo Canatela con lo cual hay una uniformidad de criterios, si es punto de cosecha y trabajamos todo en este pequeñísimo, pero enorme equipo desde el punto de vista humano y técnico.

-¿Tenés proyecto de hacer bodega?

-La bodega la tengo diseñada, los volúmenes no alcanzan para tener una unidad de negocio lógica, no puedes mantener una bodega para hacer 20 ó 30 mil botellas. Hoy igual tengo 70 mil litros de vino en la bodega, en mis propias capacidades, alquilo una parte de una bodega donde tengo mucho apoyo, técnico, emocional, humano, y la bodega -que es de Maipú- me acompaña, y por supuesto, Bernie Bossi Bonilla, el enólogo está cuidado, trabajamos muy cómodos ahí y el día que haga la bodega, yo creo que va a ser cuando ya tenga los tres mercados de exportación bien desarrollados, cuando ya llegue a la masa crítica, que son 50 mil botellas año, y ahí yo sepa que el dimensionamiento de la bodega esté preparado para bancar los costos.

-Tenés un "vino de culto" ¿de qué valor retail hablamos?

-Bueno, no lo llamaría de culto, pero es verdad que en algún momento cuando Homo Felix arrancó tuvo una muy buena recepción de parte de ciertos sommeliers que como era muy difícil encontrarlo, evidentemente se generó ese pequeño interés. Hoy por hoy es un vino de alta gama, con la crianza de 5 años, la estiva, entonces sí es un vino que en España se podría denominar Gran Reserva, o en Bordeaux se podría denominar Grand Vin. Es un vino (premium) que por elaboración y financiamiento está relativamente económico, porque tiene un valor de 38 mil pesos, cuando vinos que más o menos tienen este formato de elaboración y este tipo de financiación, en el tiempo, esta estiva y demás, valen no menos de 50 mil, pero bueno, soy una marca relativamente nueva, porque la empecé a distribuir con un volumen comercialmente más aceptable recién en los últimos años, con lo cual tengo un muy buen distribuidor a nivel nacional y estoy desarrollando en algunos mercados que no está ese distribuidor, por ejemplo no está en Rosario, no está en Córdoba y no está en Cuyo, así que son lugares donde tengo otras soluciones comerciales.

-¿Hablame un poco de Pato Eppinger y su Wine Idea como consultor para Bodegas o para nuevos emprendimientos, contame tu trayectoria y con quién has trabajado?

-Yo llego de vivir muchos años fuera el país en el 2005, el vino estaba que explotaba, el Malbec estaba en su pico de moda, de fama, había sorprendido al mundo en los últimos 7 o 8 años, con mucha fuerza arrancando los 2000, y en esos últimos 5 años habían llegado inversiones siderales a la Argentina, de afuera, de provincias del interior, y por supuesto de Capital y Buenos Aires, entonces había mucha fuerza pero poca noción de cómo comercializar los vinos. Los vinos hasta mediados de los 90, los comercializaban las Bodegas Tradicionales, Zuccardi, Esmeralda, Catena, con lo cual a fín de los '90 y principios de los 2000 nacen un montón de proyectos con poca idea de cómo comercializar, poca idea de exportar, poca idea de cómo hacer marketing del vino, producto naturalmente aspiracional, sobre todo por los vinos de los cuales nos ocupamos nosotros en Wine Idea, de encaminar proyectos, de hacerles el plan de negocio, de acompañarlos hasta que sean una empresa que está en rodaje, que está autosustentable, que tiene sus comercialización, que tiene su canal de distribución, que tiene sus costos adecuados, y su utilidad marginal y su retorno de inversión a la vista.

O sea, lo que nos ocupamos en Wine Idea, básicamente es de ayudarlos a estar donde tiene que estar cualquier empresa, que tiene jefes que por ahí vienen de otros palos, como de finanzas, servicios, tecnología, campos, tenemos ejemplos de inversores que han venido de Córdoba que son sojeros, textiles, incluso la cantidad de inversión internacional,franceses, italianos, americano, belgas, suizos que han venido a invertir a la Argentina.