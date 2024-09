Este vino del Valle de Uco fue elegido entre los mejores Malbec del mundo

Con sede en Londres, The Drinks Business es una de las publicaciones más destacadas del mercado del vino y los licores. Lanzada en 2013, la competencia The Global Masters revolucionó la forma de evaluar los vinos, enfocándose únicamente en el estilo y el precio de cada etiqueta. Los jueces, compuestos por Masters of Wine, Master Sommeliers y expertos compradores, catan a ciegas vinos de distintas regiones del mundo, lo que convierte el premio "Master" en un reconocimiento de alcance global.

Este Gran Malbec, proveniente de Los Chacayes, captó la atención del jurado internacional gracias a su calidad excepcional, colocándose entre los mejores Malbec del mundo.

Desde la apertura de la Bodega Enzo Bianchi en Valle de Uco hace siete años, Bodegas Bianchi ha consolidado su presencia en una de las regiones vitivinícolas más importantes y hoy sus esfuerzos son recompensados con este importante reconocimiento internacional.

“El premio Master es el mayor galardón que un vino puede recibir en esta competencia, y ser evaluado a ciegas frente a vinos de los más importantes países productores le otorga un carácter global. Este reconocimiento nos posiciona en el podio de los grandes Malbec del mundo”- confirma Pablo Glöggler, Gerente General de Bodegas Bianchi.

Solo los mejores vinos que compiten obtienen medallas, Bronce, Plata, Oro, y como excepcional, el título de Master. El alto nivel de los jueces garantiza el reconocimiento internacional de todas las medallas otorgadas.

El Enzo Bianchi Gran Malbec 2021 logró la máxima distinción, reservada para aquellos vinos que demuestren una enología sobresaliente

Silvio Alberto, Chief Winemaker & Viticulture del grupo de bodegas, reflexiona sobre el camino recorrido en Valle de Uco, una de las principales zonas productoras de uvas de alta calidad: “Gracias a la viticultura de precisión, origen de todo gran vino, junto a la tecnología de punta de la Bodega Enzo Bianchi, hemos logrado centralizar aquí la producción de nuestros vinos íconos, utilizando uvas propias de nuestros dos terroirs: Los Chacayes y San Rafael”.

En 2019 se presentó por primera vez la nueva versión varietal de este vino emblema: el Enzo Bianchi Gran Malbec cosecha 2017, el primer gran vino de la bodega ubicada en Los Chacayes. Hoy, 5 años después, Bianchi logra con la añada 2021 el trofeo al Global Malbec Master.

En palabras del Silvio Alberto “Este Malbec cosecha 2021 constituye un verdadero “single vineyard & single block”, ya que proviene de un lote específico con una maduración polifenólica perfecta. La baja productividad natural de esta parcela proporciona una piel crocante de gran espesor, con muy buena expresión aromática. Es un vino de color rojo intenso con matices atractivamente violáceos y vivaces. En nariz, claramente la expresión de frescura y del terroir se hacen presentes con descriptores característicos del Malbec, como frutos rojos frescos, dejos florales como violetas, un toque especiado que se expresa en los destellos herbales y minerales, conjugando perfectamente el terroir y la crianza. En boca ofrece una acidez refrescante, taninos filosos y de textura elegante, de gran estructura y complejidad. Sin dudas un vino icónico que expresa perfectamente las cualidades y atributos que Los Chacayes puede ofrecer”.

Enzo Bianchi Gran Malbec 2021 proviene de uno de los terroirs más sofisticados de la Argentina: Los Chacayes.

"Si tuviera que definir este vino —concluye Silvio Alberto— diría que es una obra de arte, pasión y atención al detalle. Es la síntesis de nuestra historia y trayectoria a lo largo de los años: la incansable búsqueda del equilibrio perfecto. Un esfuerzo conjunto entre el equipo agronómico, vitícola y enológico, donde cada uno de nosotros ha aportado para que, en cada botella, se exprese con claridad el terroir."

Este vino ha sido criado durante 12 meses en barricas de roble francés para el 90% de su volumen, mientras que el 10% restante descansó en ánforas, una técnica que resalta aún más su singularidad. La producción es limitada, con solo 27.522 botellas de 750 ml y 186 de 1500ml a la venta. Su potencial de guarda es de 20 años.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Bodegas Bianchi con la excelencia, llevando lo mejor de Argentina al mundo.

Disponible en las más importantes vinotecas del país y en la tienda on line: www.bodegasbianchi.com.ar a un precio sugerido de $114.000.-