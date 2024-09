Votación de viajeros: tres restoranes de Mendoza fueron elegidos entre los mejores del mundo

Los premios Travellers’ Choice, organizados por la agencia de viaje en línea TripAdvisor, realizaron su ceremonia anual para distinguir a los mejores restaurantes del mundo en alta cocina y tres argentinos lograron ingresar al top 10 de la lista en tres categorías. Entre los factores que influyen en la elección no solo se encuentra la calidad de sus platos y los ingredientes que utilizan, sino también cómo es la decoración del lugar y el servicio que ofrecen.

En la premiación, los restaurantes se dividen en ocho categorías, como vegetariano, “comida informal”, “outdoor” o mediterránea, por lo que cada lugar puede competir específicamente con sus pares.

En la edición de este año se galardonaron a restaurantes de más de 60 países del mundo, entre los que se destacaron propuestas en Brasil, Francia, Países Bajos, España y la Argentina.

Los establecimientos gastronómicos en la Argentina que fueron reconocidos en la lista fueron tres ubicados en la provincia de Mendoza: Casa Vigil, Abrasado y Carolino Cocina de Estación.

Los premiados

Casa Vigil: En alta cocina y Casa Vigil ingresó al top 5 de la lista de la categoría “Alta Cocina”. En la edición de este año se galardonaron a restaurantes de más de 60 países del mundo, entre los que se destacaron propuestas en Brasil, Francia, Países Bajos, España y Argentina. Casa Vigil funciona en Mendoza desde mayo del año 2015 y es uno de los restaurantes más importantes de Argentina en la actualidad. La sustentabilidad y los solidaridad han sido pilares fundamentales del restaurante creado por el winemaker Alejandro Vigil junto a su esposa María Sance y un gran equipo de trabajo. En 2023 el espacio del reconocido hacedor de vinos había sumado una nueva victoria a su ya consagrada fama internacional, obteniendo una estrella Michelin por su “cocina de gran delicadeza que vale la pena visitar”.

Los 10 mejores restaurantes de alta cocina

Pic, Francia

1621, Colombia

Northcote, Reino Unido

Casa Vigil, Mendoza, Argentina

Casa Medard, Francia

Tour d’ Argent, Francia

Leclère Cuisine d’Arrivage, Francia

Akira Back, Tailandia

The Grove, Nueva Zelanda

Ristorante Villa Crespi, Italia

Abrasado: La propuesta enogastronómica de Restaurante Abrasado recibió un nuevo reconocimiento al obtener la sexta ubicación en el Top Ten de los prestigiosos premios Travellers’ Choice Awards, en la categoría Best of the Best Restaurants - Outdoor de TripAdvisor. Este logro posiciona su propuesta en la élite de la plataforma, pasando a formar parte del exclusivo 1 % de los restaurantes más populares del sitio, entre más de 8 millones de anuncios. Ubicado en la provincia de Mendoza, una de las capitales del vino del mundo, el restaurante de Bodega Los Toneles, pronto a cumplir 10 años y perteneciente a Familia Millán, sobresale por su exclusiva carta donde las carnes maduradas son protagonistas, junto con la revalorización de productos regionales y de estación.

Los platos, cuidadosamente maridados con la colección de vinos de la bodega y productos exclusivos de Familia Millán, ofrecen una experiencia gastronómica única que ha sido altamente valorada por más de 800 millones de usuarios de TripAdvisor, ubicando a Abrasado entre los mejores restaurantes a nivel mundial. @abrasadotoneles

Los mejores 10 restoranes "outdoor" alrededor del mundo

Thes "Greek Creative Cuisine", Grecia

Tonnarello, Roma, Italia

Ely's Kitchen Ubud, Ubud, Indonesa

La Casa Roja, Lanzarote, España

Mumbai Masala Jameos, Lanzarote, Spain

Abrasado, Guaymallén, Mendoza, Argentina

Pomelo Bistro Bar, Gdansk, Poland

Elan Restaurant, Petra - Wadi Musa, Jordania

Pepe Nero, Marrakech, Morocco

Osteria Fanal Del Codega, Venice, Italy

Carolino Cocina de Estación, ubicado en pleno centro mendocino en Perú 776 de Ciudad, quedó en la séptima colocación de la categoría “Restaurantes informales”. “Pueden ser informales, pero no hay nada casual sobre cuánto los aman los viajeros. Porque una comida muy buena y un ambiente muy bueno son un combo ganador”, definieron la categoría desde la agencia online.

Los mejores 10 restaurantes “informales” alrededor del mundo