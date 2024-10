Una tradicional bodega mendocina lanzó la primera línea de cocktails de vino de Argentina

Los nuevos Cocktails de Emilia conjugan la esencia del mundo del vino y la innovación en bebidas refrescantes y de bajo alcohol. Elaborados a base de vino e infusionados con hierbas y frutas 100% naturales, se presentan como una opción ideal para quienes desean disfrutar de una bebida delicada y de gran expresión frutal.

Los Cocktails de Emilia Clarea, Sangría, Spritz y Rosé fueron elaborados para encantar al consumidor no sólo desde su sabor original, si no también desde su estética cuidada y delicada. Servidos de manera simple, con hielo, son ideales como aperitivo, durante el día en una terraza, en un after work, o para un brunch. En encuentros informales, en la pileta o en la playa, para celebrar y regalar.

Los consumidores actuales están protagonizando un cambio trascendental en el mercado de bebidas -tanto a nivel mundial como en la Argentina- buscando opciones más ligeras, fáciles de tomar y levemente dulces. Los Cocktails de Emilia- elaborados a partir de varietales provenientes de Mendoza e infusionados con frutas y botánicos naturales- contienen apenas 7% de alcohol, lo cual los convierte en una propuesta alineada a las últimas tendencias.

Los nuevos Cocktails de Emilia son elaborados con uvas cosechadas de forma temprana, siguiendo el estilo de los vinos base, conocidos por su bajo contenido de alcohol, aroma neutral y excelente acidez natural. Cada cocktail tiene una base distinta, diseñada para alcanzar cuatro perfiles únicos. El corte se materializa en tanques, donde se infusionan con diversos botánicos y frutas naturales, y se obtiene un toque de fina burbuja.

Todos los cocktails están listos para ser servidos con hielo, convirtiéndose en una propuesta diferencial en el mundo del aperitivo. Así, todos aquellos a quienes les gusta compartir en grupo y disfrutar de manera relajada, encontrarán en esta nueva propuesta una opción perfecta e ideal para acompañar diferentes momentos.

Cuatro alternativas para disfrutar

Los componentes naturales de los Cocktails de Emilia son uno de sus grandes diferenciales, comenzando con uvas mendocinas de alta calidad y una infusión de hierbas y frutas naturales, que le otorgan un sabor único y refrescante, ideal para paladares que eligen bebidas livianas y ligeramente dulces. Además, el toque de fina burbuja le añade refrescancia, redondeando una experiencia especial en cada propuesta.

Clarea, suave y fresco, este cocktail está elaborado a partir de uvas Semillón y Chenin e infusionado con limón y flor de sauco.

suave y fresco, este cocktail está elaborado a partir de uvas Semillón y Chenin e infusionado con limón y flor de sauco. Sangría , que reúne a dos uvas representativas como el Malbec, la cepa emblemática de Argentina, y la Bonarda. El toque de naranja y botánicos le suma una dosis de frescura, que recuerda al ya clásico tinto de verano.

, que reúne a dos uvas representativas como el Malbec, la cepa emblemática de Argentina, y la Bonarda. El toque de naranja y botánicos le suma una dosis de frescura, que recuerda al ya clásico tinto de verano. Spritz , elaborado con uvas Pinot Noir y Malbec, que se complementan a la perfección con las naranjas y el bitter, lo convierten en una propuesta ideal a la hora del aperitivo.

, elaborado con uvas Pinot Noir y Malbec, que se complementan a la perfección con las naranjas y el bitter, lo convierten en una propuesta ideal a la hora del aperitivo. Rosé, delicado y aromático, está elaborado a partir de Syrah y Bonarda, infusionado con pomelo e hibiscus.

Cada una de estas presentaciones ha sido cuidadosamente creada para ofrecer una experiencia sensorial única, consolidando a los Cocktails de Emilia como una opción innovadora y original en el mundo del vino.

Los Cocktails de Emilia, en sus cuatro presentaciones, están pensados para todos aquellos consumidores curiosos y que valoran los detalles: su etiqueta envolvente en delicados tonos pastel recorre la elegante botella transparente, con una tapa corona de acero inoxidable.

Emilia se ha consolidado como una marca que convoca y reúne a disfrutar de buenos momentos. Este lanzamiento no es la excepción, ya que invita a los consumidores a redescubrir el placer de compartir y disfrutar, con una bebida que refleja la Historia en Movimiento de la bodega. También reafirma el compromiso de Nieto Senetiner con la innovación y la calidad, brindando a sus consumidores una experiencia única y memorable.

Los Cocktails de Emilia están disponibles en una amplia variedad de puntos de venta, como restaurantes, vinotecas y supermercados seleccionados, listos para convertirse en los protagonistas de cualquier reunión.