Estación 83 de Bodega Trapiche fue elegida la mejor experiencia enoturística del mundo

Esta semana, la ciudad italiana de Verona se convirtió en el epicentro mundial del enoturismo, al albergar la Conferencia Anual de la Red Global Great Wine Capitals y la ceremonia de entrega de los prestigiosos Premios Best Of Wine Tourism 2025. En el encuentro que reunió a los principales actores de la industria vitivinícola mundial, se reconoció la excelencia y la innovación de bodegas y destinos enoturísticos de primer nivel.

Los Premios Best Of Wine Tourism son un reconocimiento prestigioso dentro de la red GWC y galardonan la excelencia en el sector de bodegas y negocios relacionados con el vino en siete categorías: Alojamiento; Experiencias Gastronómicas; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo. Cada ciudad de la red presentó nominados locales para su consideración internacional, y los ganadores representan los mejores proyectos de enoturismo en su territorio.

Los ganadores globales de 2025

Adelaida, Australia Meridional – Dandelion Vineyards

Bilbao / Rioja, España – Bodegas Bilbaínas

Burdeos, Francia – Maison Rémy Martin

Ciudad del Cabo / Cape Winelands, Sudáfrica – Delaire Graff Estate

Hawke’s Bay, Nueva Zelanda – Craggy Range Winery

Lausana, Suiza – Le Agriesperienze – Ticino

Mainz / Rheinhessen, Alemania – Weingut Manz

Mendoza, Argentina – Bodega Trapiche Estación 83

Oporto, Portugal – Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

San Francisco / Napa Valley, Estados Unidos – Napa Valley Wine Train

Valparaíso / Valle de Casablanca, Chile – Kingston Family Vineyards

Verona, Italia – Ottella

El certamen de este año atrajo a 644 participantes, lo que refleja la creciente importancia de la innovación y la excelencia en el sector del turismo del vino.

La Red Global Great Wine Capitals es una alianza internacional de ciudades reconocidas por sus regiones vitivinícolas, unidas para promover el turismo enológico, el crecimiento económico y la colaboración transfronteriza. Sus 12 ciudades miembro incluyen Adelaida, Burdeos, Bilbao-Rioja, Ciudad del Cabo y Cape Winelands, Lausana, Mainz-Rheinhessen, Mendoza, Oporto, San Francisco-Napa Valley, Valparaíso-Valle de Casablanca, Verona, y el más reciente miembro, Hawke’s Bay, Nueva Zelanda. La Red promueve la innovación y la sostenibilidad en el turismo del vino a nivel mundial, mostrando las mejores prácticas e inspirando la excelencia.

Como anfitriona de la Conferencia Anual de 2025, Verona dio la bienvenida a líderes globales y profesionales de la industria que tuvieron la oportunidad de explorar la rica herencia vitivinícola de la ciudad.

Paolo Arena, presidente de GWC y representante oficial de Verona, expresó su entusiasmo por acoger el evento: “Verona se siente honrada de haber recibido a la comunidad mundial del vino para la Conferencia Anual de la red GWC. Este evento no solo es una celebración de la excelencia en el turismo enológico, sino también un reconocimiento a la rica cultura e innovación que cada ciudad miembro aporta. Ser anfitriones de la conferencia y de los premios Global Best Of Wine Tourism de este año ha sido una maravillosa oportunidad para que Verona muestre su vibrante cultura vitivinícola al mundo”.

Los premios de 2025 fueron además especiales para Hawke’s Bay, Nueva Zelanda, el miembro más reciente de la Red. Al debutar en los Premios Best Of Wine Tourism, las bodegas y negocios locales aprovecharon la oportunidad de ser reconocidos globalmente.

Hamish Saxton, miembro del Comité Ejecutivo de Hawke’s Bay, expresó su orgullo: “Unirse a la red GWC ha sido un viaje extraordinario para Hawke’s Bay, y los premios de este año representan un hito significativo. Es un privilegio que el turismo enológico de nuestra región sea reconocido en esta plataforma global. Abrir los premios a nuestras bodegas locales ha inspirado un impulso a la innovación y compromiso con la excelencia en toda nuestra industria local, y estamos emocionados de formar parte de una red tan prestigiosa”.

Los jueces profesionales han emitido sus votos, y ahora es el turno del público de elegir sus destinos de enoturismo favoritos en los People’s Choice Awards. La votación estará abierta del 4 al 18 de noviembre, y en ella compiten los ganadores globales y regionales.

Estación 83 Bodega Trapiche, Oro Mundial por Mendoza

El 2 de febrero de 2024, se anunció la alianza entre Bodega Trapiche y el Club de Fútbol Inter Miami CF de los Estados Unidos, en donde actualmente juega el reconocido futbolista argentino Lionel Messi.

La alianza se basa en el creciente interés de los argentinos en el Club y en la gran cadena de distribución que Trapiche ofrece al Inter en distintos mercados internacionales, a donde puede colocar los productos del club también.

Además, la cooperación permite que Trapiche pueda utilizar la marca y logo del Inter en sus productos, mientras que el Club disfruta de un Bar Trapiche en el Estadio DRV PNK, elevando la experiencia de los fans con los productos de nivel internacional de Trapiche. Asimismo, la bodega mendocina tendrá presencia de marca en el estadio.

Como símbolo de esta fuerte nueva alianza, la Bodega Trapiche ofrece en Mendoza innovadoras experiencias en su bar al aire libre, Estación 83. Allí, se han incorporado muchos detalles en color rosa Inter y el chef Lucas Bustos ha creado un menú argentino con los colores de la camiseta del club también.

Así, se puede disfrutar un sándwich de chorizo casero en pan rosa y otro de carne de vacío en pan de carbón activado de color negro, todo grillado a la parrilla y a la chapa. Para beber, vino tirado y cócteles de autor en base a vino, muy frescos y fáciles de beber, ideales para disfrutar entre los añosos olivos durante el día o al atardecer mientras suena música chill out. Este mismo menú se ofrece en el bar del estadio en Miami.

Esta alianza posiciona a nuestra provincia y a sus vinos ante un nuevo público en un mercado en donde Mendoza busca aumentar sus exportaciones y también atraer más turistas. Por la relevancia, trascendencia y proyección internacional de esta vinculación, Bodegas Trapiche con Estación 83 como símbolo, recibe la distinción de Oro Global de los Premios Best of Wine Tourism 2025.

Cabe destacar que el 5 de septiembre pasado recibió el premio oro por Experiencias Innovadoras en la instancia local y que este fue su tercer oro local habiendo participado años anteriores en otras categorías.

Acerca de Great Wine Capitals

Establecida en 1999 como una comunidad de ciudades internacionales que comparten un activo económico y cultural común: son regiones vinícolas de renombre internacional, la Red Global de Great Wine Capitals une diversas capitales globales del vino en una marca compartida. La Red Global de Great Wine Capitals facilita el intercambio de conocimientos y experiencias; estimula los negocios, la innovación, colaboración y oportunidades.

