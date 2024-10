El organismo que entrena a las pymes mendocinas para conquistar el mercado internacional

Dirigido a Pymes que nunca han exportado o lo han hecho de manera esporádica, el programa incluye no sólo a bodegas, sino también a empresas de software, productos químicos, alimentos y productos frescos.

“Lo innovador de Ágil NEX es que, en lugar de seguir un plan rígido y secuencial, ajusta periódicamente su estrategia mientras las Pymes interactúan con el mercado real, permitiéndoles corregir errores y optimizar su plan de internacionalización. El enfoque ágil del programa se basa en superar barreras, a fin de andar ese camino que las acerca a la exportación”, explicó Patricia Giménez, titular de ProMendoza.

Por ejemplo, durante este mes, las Pymes que participan del programa, realizaron simulacros de reuniones con importadores representados -en juegos de role play – por personal de ProMendoza. En estos encuentros, los representantes de las firmas presentaron su historia, sus productos, negociaron precios y recibieron feedback detallado del equipo de ProMendoza.

Luego de las reuniones de negocios, los responsables de cada sector de ProMendoza ofrecieron a las empresas una perspectiva técnica y comercial.

El técnico de la fundación que lleva adelante el programa, Luciano Romero, enfatizó sobre la importancia que trata de inculcarle a los empresarios sobre dos valores “ágiles” fundamentales: flexibilidad y mejora continua.

Romero explicó que un ejemplo exitoso de agilísimo es Bodega Selada Wines, que ajustó su estrategia de precios y presentación tras su simulacro previo al encuentro real que tuvo con unos importadores mexicanos. Osvaldo Selada, dueño de la bodega, destacó: “Nos sirvieron muchísimo las observaciones y hemos trabajado en ellas para la próxima ronda inversa”.

Antes de la Ronda de las Américas, otras empresas también realizaron simulacros y luego se lucieron con importadores de seis países. Tres lograron sobresalir entre 75 competidores, captando la atención de los potenciales compradores.

Ana Paula Meli, consultora de Ágil NEX, resaltó: “Hubo un gran cambio desde la simulación a la reunión real. Estuvieron mejor organizados y pudieron responder con precisión”.

Este enfoque pionero ha convertido a ProMendoza en un referente de innovación en asistencia técnica para la exportación. Empresas como Reval San Isidro, La Igriega y Bodega Nofal Alonso también perfeccionaron sus estrategias a través del programa.

Nora Nofal comentó: “Gracias al simulacro aclaramos nuestra historia, pulimos nuestra estrategia de precios y llegamos más preparados. Nunca participé de un programa igual”.

Ágil NEX está entrenando a las Pymes no solo para competir, sino para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Romero aseguró: “No queremos que los nuevos exportadores sean como guepardos que solo corren rápido sin cambiar de rumbo y terminen derrotados por la inercia de sus propias decisiones, sino que sean como gacelas, ágiles y capaces de adaptarse a cualquier cambio del mercado. Ser ágil no es ser el más veloz, sino el más liviano para cambiar de rumbo rápido”.alquier cambio del mercado. Ser ágil no es ser el más veloz, sino el más liviano para cambiar de rumbo rápido”.