Por su impacto social positivo en agricultura: una startup mendocina ganó el programa Legado de Bayer

Luego de entrevistas y presentaciones, el programa LEGADO, impulsado por Bayer y la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), seleccionó a sus seis ganadores, entre ellos hay dos statups argentinas.

La iniciativa realizó una convocatoria en mayo de este año en Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, buscando reconocer a aquellos emprendedores que no sólo brinden soluciones innovadoras para problemas clave en salud y agricultura, sino que también fortalezcan el ecosistema de emprendedores que generen un impacto social positivo en sus comunidades locales.

Luego de un largo proceso de selección, los jurados eligieron a los 6 ganadores que se sumarán programa de scale up en el que accederán a mentores, expertos y recursos, consolidando el compromiso de Legado con el desarrollo sostenible.

Por Argentina, fueron seleccionados dos proyectos: Agrojusto, una plataforma de comercio electrónico que, guiada por principios de sostenibilidad y equidad, redefine la cadena alimentaria al conectar directamente a pequeños productores con consumidores, empresas y restaurantes, promoviendo el comercio justo y mejorando las condiciones comerciales; y Selectivity, un dispositivo médico que permite a cualquier ginecólogo realizar una inseminación intrauterina (IUI) en su consultorio, además de ofrecer un sistema para realizar el procedimiento en casa, proporcionando una solución accesible a problemas de fertilidad.

“Solucionar las dificultades que enfrentan los pequeños agricultores no fue solo una idea, fue un compromiso personal. Ver a mi papá y a tantos otros luchar contra un sistema comercial injusto me impulsó a crear Agrojusto. No queríamos quedarnos en la queja; decidimos estar del lado de la acción, aunque el inicio fue difícil. Este reconocimiento de Legado de Bayer nos demuestra que vale la pena seguir adelante, porque estamos logrando un impacto real en la vida de los agricultores y gracias a Legado confirmamos que no estamos solos emprendiendo”, sostuvo Fernanda Bonesso, fundadora de Agrojusto.