Un chef mendocino fue distinguido entre los mejores del mundo en un ranking global de gastronomía

En los Best Chef Awards 2024, celebrados en Dubái, 11 chefs argentinos obtuvieron un reconocimiento internacional. Este galardón no solo celebrar la excelencia culinaria, sino también reflejar cómo los cocineros de diferentes latitudes están redefiniendo la gastronomía contemporánea.

Gonzalo Aramburu (del restaurante Aramburu, en Buenos Aires), Javier Rodríguez (de El Papagayo, en Córdoba), Guido Tassi (de Don Julio), Tomás Treschanski (de Trescha) y Agustín Ferrando Balbi (Andō, ubicado en Hong Kong) fueron distinguidos en la categoría “Two Knives” o “dos cuchillos”, que otorga el estatus de “clase mundial” a quienes logran al menos un 40% de los puntos máximos en la evaluación del jurado.

Los chefs que recibieron un "cuchillo" en el premio De arriba abajo y de izquierda a derecha: Fernando Rivarola, Gabriel Oggero, Julio Báez, Patricio Negro, Sebastián Weigandt y Martín Kalika

Entre los galardonados en la categoría “One Knife” o “un cuchillo” -que destaca a aquellos con un mínimo de 20% de los puntos máximos- se encuentran Fernando Rivarola (de El Baqueano, Salta), Gabriel Oggero (de Crizia), Julio Martín Baez (de Julia), Patricio Ariel Negro (de Sarasanegro), Sebastián Weigandt (de Azafrán) y Tomás Kalika (de Mishiguene).

Sebastián Weigandt, quien viene de cosechar diferentes reconocimientos gracias a la excelencia de su propuesta culinaria en Azafrán, incluyendo una estrella Michelin en la primera edición argentina de la guía en 2023, fue incluído en el exclusivo listado de The Best Chef Awards en la categoría Excellent, formando parte del selecto grupo de cocineros que obtuvieron cuchillos en este nuevo formato de la premiación, junto con representantes de restaurantes de lujo de todo el mundo, incluyendo a los argentinos Tomás Treschanski, Fernando Rivarola, Gabriel Oggero, Julio Báez, Patricio Negro, Tomás Kalika, Gonzalo Aramburu, Guido Tassi y Javier Rodríguez.

“Creo que esta es una distinción sumamente importante y muy bonita. Compartir una lista con 500 cocineros de todo el mundo, personalidades importantes que han contribuido a que la gastronomía sea una profesión tan valorada, es algo muy reconfortante”, comentó Weigandt, quien viajó a Dubai en representación del país. “También estoy muy contento por cómo se desempeñó Argentina. Hubo reconocimientos de uno y dos cuchillos para cocineros de distintas partes del país, con distintos estilos, gente joven… La cocina argentina viene creciendo a pasos agigantados, con muy buenos resultados; esto es algo que se venía sembrando desde hace mucho tiempo, ahora está dando sus frutos, y que hay que seguir sembrando para el futuro. Así que, para mí, este es un premio súper importante”.

Por último, Sebastián, desde Dubái, agregó: “Estamos en un momento de la gastronomía argentina único y precioso, con una unión gastronómica muy importante, con un trabajo a nivel nacional muy grande. Creo que es el momento de mostrarnos, de que la gente conozca a Argentina por su gastronomía, por su identidad culinaria; somos grandes transformadores de productos, sin el producto que existe en el país no podríamos hacer nada, y es toda una cadena de eslabones que hoy funciona a un nivel muy alto”.

Inspirado por su abuela materna, Sebastián decidió estudiar cocina. En 2005 inició su carrera, durante la apertura de La Bourgogne. Años después, luego de encarar algunos proyectos personales, migró a España en busca de nuevos horizontes culinarios. En su viaje descubrió el inmenso potencial gastronómico de Mendoza, su variedad inagotable de productos autóctonos para trabajar y entender. Lo que comenzó como una pequeña revelación se convirtió rápidamente en su pasión: despertar una revolución gastronómica en Mendoza. Desde su regreso a los pagos cuyanos, Sebastian se dedicó a crear conceptos, sabores y técnicas distintas hasta encontrarse con Azafrán.

La plataforma The Best Chef reúne a amantes de la gastronomía y expertos, promoviendo el intercambio de conocimientos sobre sostenibilidad, ciencia y tendencias culinarias. Por medio de eventos como los Best Chef Awards, Area Talks y Food Meets Science, The Best Chef conecta e inspira a nuevas generaciones de chefs, enfocándose en creatividad, liderazgo y el impacto social de quienes redefinen la cocina moderna.

El listado completo de The Best Chef Awards puede ser consultado en la página web, thebestchefawards.com

En esta nueva edición se ha implementado un nuevo sistema de clasificación por niveles, sustituyendo la tradicional lista de los 100 mejores. En este formato, los chefs reciben de uno a tres cuchillos para reflejar su grado de excelencia. La organización explicó que este cambio amplía el alcance de la selección y destaca una mayor diversidad de talentos, algo que facilita una guía global que representa logros y experiencia en la gastronomía.

Las novedades de este año incluyen un aumento de votantes, que pasó de 350 a 568, con 348 chefs y 220 profesionales de otros ámbitos; la introducción de un sistema de votación digital para agilizar el proceso; un podio dedicado a los tres mejores chefs del mundo; y nuevas categorías de premios especiales.

La octava edición de los premios tuvo lugar en el Atlantis The Palm, Dubái y rindió homenaje a 550 chefs de 61 países. Los tres primeros puestos de la calificación general fueron otorgados a Rasmus Munk (Alchemist, Dinamarca), celebrado por su enfoque innovador y teatral; Albert Adrià (Enigma, España), reconocido por su capacidad narrativa en la cocina; y Eric Vildgaard (Jordnær, Dinamarca), distinguido por su compromiso con la sostenibilidad y el uso de ingredientes nórdicos.