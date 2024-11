Mostaza se afianza en Mendoza con 8 locales y más de 370 puestos de trabajo

Mostaza, la cadena de fast food más federal de la Argentina, consolida su posición como una de las principales marcas de la categoría para la región de Cuyo con 12 locales y 2 nuevas aperturas para los próximos meses.

Durante el 2024 Mostaza inauguró dos nuevos locales en Mendoza, ubicados estratégicamente en el corazón de la ciudad y que se suman a las 5 sucursales distribuídas en Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y al local All In One de San Rafael.

En este sentido, la provincia se afianza como la plaza con más locales en la región y como una de las más importantes en todo el país, generado empleo formal y de calidad para más de 235 jóvenes mendocinos.

Además, el gigante de fast food tiene presencia en la provincia de San Juan con 2 locales, mientras que en San Luis y La Rioja cuentan con una sucursal cada una, todas en el centro de sus capitales completando la cobertura total en la región.

Cada apertura no solo responde al compromiso de Mostaza en el crecimiento económico donde desembarca, si no también contribuye en la generación de empleo formal y de calidad para la comunidad local. La cadena cuenta con un programa de Empleo Joven que brinda oportunidades laborales a jóvenes menores de 21 años que acceden a su primer empleo con la posibilidad de tener un crecimiento profesional y un desarrollo continuo dentro de la compañía. Gracias a esto, Mostaza cuenta con 373 puestos de trabajo cubiertos en la región, entre ellos 145 puestos laborales generados en los últimos 6 meses.

Su ambicioso Plan de Expansión en la región surge a partir de la apertura de locales propios, como también para su modelo de negocios para franquicias: 7 de sus 12 locales son bajo este formato, demostrando el rol de este modelo en el plan de expansión de la cadena.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 190 locales en todo el país y buscará más de 5 sucursales antes de que termine el año para afianzar su posición de liderazgo como la única cadena fast food federal, con cobertura nacional total.

Acerca de Mostaza

Mostaza es una marca líder de comidas rápidas de la Argentina, con más de 190 sucursales ubicadas en distintos puntos del país, lo que la consolida como el fast food más federal y una de las empresas con mayor pisada en el mercado de franquicias. Cuenta con más de 9.000 empleados en toda la cadena, número que se va incrementando conforme al plan de expansión, que viene llevando adelante a través de su renovado modelo de gestión de negocios; Mostaza All In One.