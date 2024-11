Fiesta Anual de AEM: Santiago Laugero fue elegido como Empresario del Año 2024

De un total de 17 ternas, correspondientes a los diversos rubros de la economía local, y luego de un arduo proceso de postulación, selección y votación, resultaron los flamantes ganadores de cada una de las categorías.

En su edición XIX, la tradicional gala de AEM contó con la presencia del Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, de la Vicegobernadora Hebe Casado, del Ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, demás funcionarios y autoridades provinciales y municipales, empresarios y ejecutivos mendocinos, y referentes de la prensa.

Este evento de AEM, que busca destacar la excelencia de ejecutivos y empresas de la provincia, y poner en valor la innovación y el impacto positivo que generan en nuestra economía y en la sociedad en general, tuvo lugar en el Hotel Hilton Mendoza, y convocó a más de 300 personas.

La fiesta comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de AEM, Jorge Mosso, quien aprovechó la ocasión para mencionar la tarea que lleva adelante la institución, sus objetivos y valores, y repasar las principales acciones que desarrolló durante este 2024, en sus diversas comisiones y áreas de trabajo.

“Este año, en AEM llevamos adelante una agenda rica en actividades y logros; y trabajamos para que empresarios, ejecutivos y emprendedores de todos los sectores productivos de Mendoza —desde los servicios hasta la industria— encuentren en esta institución un espacio ideal para desarrollarse y conectar con el ecosistema económico de nuestra provincia”, comenzó diciendo Jorge Mosso.

Asimismo, destacó la participación de AEM en la Mesa de Producción y Empleo de Mendoza, cuyo propósito es “visibilizar los principales ejes que impactan en nuestra economía, además de propiciar ámbitos de consensos para el intercambio de ideas que luego puedan transformarse en propuestas concretas sobre cuestiones prioritarias para nuestra provincia”, destacó Mosso. En este sentido, mencionó la creación del Consejo de Trabajo, “iniciativa conjunta y única en el país, entre el gobierno, cámaras y asociaciones empresariales y la CGT regional Mendoza, que apunta a contribuir en la búsqueda de consensos y políticas que impulsen el desarrollo económico y social de Mendoza, y plantear las bases para un protocolo que promueva un clima laboral sin conflictos”.

Otro ejemplo del trabajo que realiza la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza que destacó el presidente de AEM está vinculado con la nueva ley PyME, y su propuesta de generar un mini RIGI para pequeñas y medianas empresas. En palabras de Mosso, “los principales puntos del documento hacen referencia a la simplificación tributaria, un régimen de incentivos para fomentar las inversiones, empleo registrado y herramientas de financiamiento”.

El discurso de Mosso no eludió el análisis del contexto político y económico nacional, y de esta primera etapa de gestión del gobierno de Javier Milei. “Aunque el recorrido comenzó con un panorama nada alentador, lo cierto es que con el transcurrir de los meses, varios indicadores fueron mostrando progresos consistentes, destacándose por sobre los demás el descenso de la inflación; esto, creo, le da aire al gobierno para apurar los tiempos y encarar definitivamente una transformación profunda”, indicó Jorge Mosso.

Luego fue el turno de las palabras del Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, quien en primera instancia puso en valor el rol y el trabajo de AEM, y su representatividad y participación en la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza, destacando principalmente que “contribuye a una mejor gobernanza y administración del sector público, con sus inquietudes, con sus críticas y con sus aportes”.

Al referirse a la coyuntura macroeconómica, Alfredo Cornejo afirmó que “a Mendoza, como a buena parte del interior del país, la han perjudicado malos gobiernos nacionales y el mal manejo de la macroeconomía”. Sin embargo se mostró optimista al decir que “aspiramos a que tengamos un gobierno nacional que acierte en materia macroeconómica. Tenemos un optimismo moderado, pero es un optimismo al fin que este gobierno ha encarado reformas estructurales que empiezan incipientemente a tener algunos resultados; no solo la baja de la inflación, sino la reaparición del crédito, tenue todavía, que no se emita dinero, que no se cubra el déficit fiscal con emisión de dinero, todo eso es alentador para nuestro país y es alentador para nuestra provincia”, aseguró Cornejo.

El gobernador también se refirió a la matriz productiva de la provincia, y en este sentido indicó que “todas la actividades económicas de Mendoza tienen proyectos de inversión, y que todas tienen como norma crecer, y crecer más”.

Asimismo, admitió que “el Estado ha hecho su trabajo, ha bajado sus costos y hemos creado un clima de negocios que es superior a otras provincias; no es el óptimo, sé que pueden haber críticas, que faltan cosas, pero créanme que la mejor manera de verlo es comparar a Mendoza con otras provincias de la misma envergadura”.

Para finalizar su discurso ante los empresarios y ejecutivos presentes, Cornejo señaló que “acá hay un clima de negocios muy superior a otros lugares, y creo que eso va a hacer la diferencia recién cuando la estabilidad macroeconómica lo permita; y la Asociación de Ejecutivos de Mendoza es un buen lugar para transmitir esto, para retroalimentar el trabajo que no solo hace el Estado sino el necesario trabajo que tiene que hacer el sector privado”, concluyó el gobernador.

A continuación de los discursos llegó el momento más esperado de la noche, el anuncio de los ganadores de cada una de las ternas votadas. Vale recordar que los encargados de elegir a los premiados por rubro fueron los socios de AEM, junto a los presidentes de las distintas cámaras empresariales. Al igual que en otras ediciones, la votación fue auditada por PwC Argentina.

Estos son los premiados 2024

Ejecutivo del año: Santiago Laugero (Laugero Construcciones SA)

Santiago Laugero (Laugero Construcciones SA) Ejecutivo Pyme del año : Daniel Merlo (Luján Agrícola)

: Daniel Merlo (Luján Agrícola) Empresa Servicios Profesionales: Japaz Guerra Arquitectos

Japaz Guerra Arquitectos Empresa de Seguros: Sancor Seguros

Sancor Seguros Empresa Servicios Financieros (empate) : Banco Galicia y Banco Santander

: Banco Galicia y Banco Santander Empresa de la Industria del Conocimiento y de Base Tecnológica: Acces Fan

Acces Fan Desarrollo Inmobiliario: Vistapueblo Ciudad

Vistapueblo Ciudad Empresa del Sector Comercial: Granja Benedetti }

Granja Benedetti } Empresa del Sector Turístico: Wineobs

Wineobs Empresa Vitivinícola Boutique: Huentala Wines

Huentala Wines Empresa del Sector Vitivinícola : Luján Agrícola

: Luján Agrícola Empresa de Triple Impacto: Domaine Bousquet

Domaine Bousquet Empresa del Sector Gastronómico: Restaurante Abrasado (Bodega Los Toneles)

Restaurante Abrasado (Bodega Los Toneles) Empresa del Sector Hotelería Boutique: La Morada Lodge

La Morada Lodge Empresa del Sector Energía, Petróleo y Minería: Aconcagua Energía

Además de las categorías mencionadas, AEM entregó un reconocimiento especial al Banco de Alimentos de Mendoza, por el valioso trabajo que realiza para combatir el hambre y la malnutrición en nuestra provincia; y también otorgó el Premio a la Trayectoria al Dr. Roberto Zaldivar.

Al finalizar la entrega de premios llegó el turno de las fotos oficiales de ganadores, autoridades, y socios de AEM, y luego comenzó el show de música en vivo, a cargo de la Lluvia de Papas.