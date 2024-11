Más de 200 vinos degustados de Jujuy a Chubut: así fue la visita de 26 "Masters of Wine" a la Argentina

El pasado domingo concluyó el viaje de Masters of Wine, referentes que han alcanzado el máximo reconocimiento internacional en el mundo del vino, que llegaron al país de la mano de Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales. El programa iniciado el pasado 09 de noviembre involucró la visita a bodegas y viñedos de Primera Zona y Valle de Uco (Mendoza) y Cafayate (Salta), con un recorrido por la vitivinicultura de Patagonia, Costa Atlántica, Valles de San Juan y Córdoba a través de actividades con base en Buenos Aires.

La visita estuvo marcada por un fuerte componente educativo para que los/as MW profundicen su conocimiento sobre las regiones vitivinícolas y descubran la diversidad del Vino Argentino, a la vez que se propuso generar instancias de visibilidad para las bodegas, como miniferias con productores/as que permitieron un intercambio directo con los Masters of Wine, presentando parte de su portfolio. Además, considerando el perfil comercial de algunos/as de los/as invitados/as -compradores/as, importadores/as, retailers-, se espera que este viaje pueda traducirse en futuras oportunidades de negocios para las bodegas participantes, elevando además la percepción y el posicionamiento de la categoría argentina.

Entre los perfiles más destacados del trade se mencionan la Gerente del programa de importación y exportación de TTB en Estados Unidos (Caroline Hermann MW); el comprador y Managing Director del importador especializado Wine Treasury, Londres (James Doidge MW); el responsable de selección de bebidas de British Airways (Tim Jackson MW); el Director de categoría en Wine.com, el minorista online de vinos y licores más importante de USA (Tim Marson MW); la Directora General del importador/distribuidor de vinos artesanales Índigo Wine con sede en Reino Unido (Regina Lee MW); la compradora de vinos para Naked Wines de USA (Olga Crawford MW).

"Recibir a 26 Masters of Wine y su CEO en Argentina después de 6 años es un hito que nos llena de alegría en un contexto tan difícil para la industria. Este viaje no solo nos destaca internacionalmente, sino que también nos permite mostrar al mundo la increíble evolución que ha tenido el vino argentino en el último lustro. Estos referentes globales se llevan una visión renovada de nuestra industria, lo que sin duda abrirá puertas para conquistar nuevos mercados con estilos innovadores, regiones inexploradas y vinos de alta gama. Argentina tiene un potencial enorme, y puede competir con los mejores vinos del mundo”, expresó Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.

La agenda buscó ofrecer una experiencia inmersiva a la vitivinicultura argentina, con visitas a lugares extremos (como viñedos ubicados a +1800 metros de altura), disfrutando además de los mejores paisajes, con acercamiento a la flora y fauna autóctonas. Como parte de la identidad del Vino Argentino, la visita estuvo acompañada por expresiones artísticas y lo más destacado de la gastronomía del país.

Highlights del viaje

A continuación un repaso por los números que dejó el programa y que reflejan la magnitud de la visita:

● 26 Masters of Wine + Director Ejecutivo del IMW.

● +3.000km recorridos en 8 días de visita (Mendoza, Primera Zona, Valle de Uco, Cafayate y Buenos Aires).

● 8 seminarios temáticos de carácter técnico con degustación.

● 5 mini-ferias de vinos con la participación de más de 50 productores/as.

● 12 bodegas sede de actividades.

● +200 vinos degustados desde Jujuy hasta Chubut y 90 bodegas en todas las instancias del programa.

“Fue sorprendente experimentar la amplitud y profundidad de la vitivinicultura argentina. Gracias a Wines of Argentina por organizar una experiencia tan extraordinaria, que vivirá por años en la memoria de todos los Masters of Wine que asistieron”, comentó Julian Gore-Booth, Director Ejecutivo del IMW.

Despedida con vinos de colección: homenaje al legado argentino

La visita cerró con una cena de gala en el Palacio Duhau Buenos Aires, poniendo el broche de oro a la agenda oficial de actividades, con un menú de excelencia acompañado por 17 vinos de añadas antiguas. Contó con la presencia de 60 personas, entre MW e invitados/as especiales, como el Embajador de la Unión Europea en Argentina, Emb. Amador Sánchez Rico, CEOs y representantes de bodegas, referentes de la sommellerie de nuestro país (Asociación Argentina de Sommeliers, Centro Argentino de Vino y Espirituosas), entre otros/as.

El exclusivo listado de vinos que engalanaron la cena incluyó etiquetas desde 1942 hasta 2013, con la curaduría del Sommelier Andrés Rosberg y Marina Gayan MW, la primera y única MW de Argentina:

● Baron B Brut Nature Millésimé LD 2012

● Alma 4 Serie Circular Chardonnay 2012

● Mendel Sémillon 2013

● Angélica Zapata Chardonnay 1999

● Etchart Torrontés Partida Limitada 1992

● Piedra Negra Chacayes 2004

● Fabre Montmayou Grand Vin 1999

● Saint Felicien Malbec 1988

● Canale Black River Cabernets 2000

● Luigi Bosca Finca Los Nobles Cabernet Bouchet 1996

● Bianchi Cabernet Sauvignon 1987

● Alta Vista Alto 1998

● Trapiche Medalla 1985

● Finca Flichman Syrah 1979

● Rutini Vin Doux Naturel 2003

● Lagarde Semillon 1942

● Malamado 2000

El programa contó con el apoyo del EMETUR, Gobierno de Mendoza; el Ministerio de Turismo y Deportes del Gobierno de Salta; Riedel, the wine glass company; Zwiesel Glas by Volf; la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS); Crux Cavas con un presente para los/las MW y Eco de los Andes, sponsor encargado de proveer el agua pura, fresca y liviana de alta montaña que acompañó las degustaciones técnicas.

WofA con foco en KOLs

La organización de esta misión inversa junto a The Institute of Masters of Wine (IMW) puso de manifiesto la apuesta sistemática de Wines of Argentina al relacionamiento con líderes y referentes de opinión internacional como parte de su estrategia de posicionamiento del Vino Argentino para que derrame en mayores ventas.

Su plan de actividades 2025 contempla la visita de Matthew Luczy, degustador de Robert Parker’s The Wine Advocate para la costa central de California y Sudamérica, quien llegó al país en la jornada de ayer para iniciar su primer viaje por Argentina, y que se sumará a una degustación en Los Ángeles prevista para el mes de enero. El cronograma de acciones junto a KOLs para el próximo año también contempla la tradicional visita de Tim Atkin MW en febrero y diferentes instancias de cata de Joaquín Hidalgo para el medio estadounidense Vinous.com, además de importantes novedades de gran impacto para la industria que la entidad dará a conocer en breve.