El chef que trae turistas a Mendoza para dar a conocer lo mejor de las bodegas y la gastronomía regional

Cada año, desde marzo hasta noviembre, Pablo Ranea se convierte en el embajador de la gastronomía y vinos argentinos en diferentes ciudades del mundo, principalmente Estados Unidos, llevando al público foodie y aventurero a un recorrido sensorial por el paladar latinoamericano.

Formado en el Instituto Gato Dumas y la Escuela Argentina de Sommeliers, Ranea ha trabajado en prestigiosos restaurantes y hoteles, pero decidió seguir su pasión por la cocina nómade. A través de clases de cocina, asesorías gastronómicas y exclusivos pop up dinners, Pablo ha logrado crear un vínculo especial entre los sabores locales y un público diverso.

Sin embargo, este verano, Ranea vuelve a su tierra con una propuesta única y una experiencia ampliada: tours de gastronomía y bodegas en colaboración con una agencia de turismo en Mendoza para turistas del resto del mundo.

Durante estas visitas, los viajeros no solo degustarán los mejores vinos de la región, sino que también aprenderán sobre la arquitectura y la historia de las bodegas, como así también de los secretos detrás de cada etiqueta.

Un 2024 por el mundo

Con un enfoque en 10 bodegas argentinas de renombre de distintas regiones del país -incluida la Patagonia extrema-, este año Pablo Ranea supo hacer gala de sus conocimientos y experiencia en un Tour que realizó por todo Estados Unidos, Canadá y Perú.

Su Tour 2024 incluyó 9 meses de actividades, en los que abarcó los principales destinos en Estados Unidos, además de Canadá y Perú. Este año, realizó 7 master classes y talleres en lugares como Texas, Nueva York y Lima, enfocados en la enseñanza de los vinos argentinos y su maridaje. Entre los sitios donde impartió clases, se destacan el CIA (The Culinary Institute Of America), en San Antonio, y el ICE (Institute of Culinary Education) de Nueva York.

Pero además, fiel a su espíritu inquieto, llevó a cabo nada menos que 56 Pop Up Dinners en 32 ciudades, ofreciendo experiencias exclusivas a un total de 1.100 comensales.

“Cada pop-up es único y, por ejemplo, disfruté muchísimo de una experiencia que realizamos en conjunto con el chef Blake Edmunds de Señor Bear, un restaurante en Denver donde montamos una propuesta presentando todo lo relacionado con empanadas y Malbec, que lo complementamos con otros platillos latinoamericanos”, recuerda de este 2024.

“Otro evento que disfruté y que resultó muy divertido fue cuando cocinamos en conjunto con el chef Augusto García, que es el actual chef de Zonda, en Mendoza, en Bodega Lagarde, restaurante que cuenta con una estrella Michelin y estrella verde. Preparamos un pop up con un menú a cuatro manos”, revela.

Pablo Ranea no solo busca compartir su amor por la gastronomía sino que también trabaja para elevar la imagen de la cocina argentina en el mundo. A través de sus iniciativas, este chef itinerante promueve una conexión cultural que se vuelca en cada plato y copa. Con Ranea, se puede explorar lo mejor de Mendoza y de Argentina.

Lo que llega a Mendoza

Durante el verano próximo, Pablo Ranea ofrecerá un itinerario exclusivo que combina historia, cultura y gastronomía en Mendoza.

Este 2025 realizarán un viaje inolvidable por las increíbles regiones vitivinícolas de Mendoza. Junto a Pablo, los turistas que se sumen a esta iniciativa podrán recorrer Maipú, cuna de la viticultura argentina; Luján de Cuyo, famosa por sus Malbecs; y el imponente Valle de Uco, donde la altura y la elegancia se unen para crear vinos únicos.

Además, la propuesta incluye disfrutar de menús excepcionales en algunos de los restaurantes más prestigiosos, como Azafrán, donde la tradición y la innovación se encuentran; Zonda, con su propuesta única de la granja a la mesa; y no faltará 1884 de Francis Mallmann, como así también Casa Vigil, Osadía de Crear y el encantador Gardenia.

Además, visitarán bodegas exclusivas como Zuccardi Valle de Uco, Anaia, Susana Balbo, Huentala Wines, Casa Vigil–El Enemigo, Piedra Infinita, Alfa Crux, Lagarde y Diamandes, entre muchas otras.

La propuesta se inicia con un city tour original para entender y “vivir” la ciudad de Mendoza. Una tarde estará dedicada a que los visitantes puedan conocer la historia y el emplazamiento de la ciudad. De este modo, abren la puerta para esta experiencia mendocina.

La primera noche realizarán una cena de bienvenida en el aclamado Restaurante Azafrán, galardonado con una estrella Michelin. Los comensales disfrutarán de un menú de pasos con maridaje, todo preparado por el chef Sebastián Weigandt, quien se destaca por su enfoque en la gastronomía local y la dieta ancestral de Mendoza.

El viaje continúa por los más bellos paisajes de la región en un recorrido que unirá historia, experiencias, sabores y los mejores vinos de Argentina.