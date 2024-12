El desafío de la educación rural: el proyecto colaborativo que apoya a familias vitivinícolas en Luján

En el corazón de Agrelo, Luján de Cuyo, una finca vitivinícola se convierte en mucho más que un espacio de trabajo. Allí, la Fundación Cumbres ha creado un oasis de aprendizaje y contención para 40 niños y niñas de comunidades rurales.

A través del Centro Educativo de Primera Infancia Casa del Alba (CEPI N° 323), que dio sus primeros pasos en 2012 y que funciona en un espacio cedido por Bodega Norton en Finca La Colonia, este proyecto nació como una respuesta a la necesidad de cuidado infantil mientras los padres y madres trabajaban en las fincas. Hoy, se ha convertido en un modelo de gestión colaborativa, poco común en este formato; que integra al sector privado, a la sociedad civil y al gobierno.

Creada en 2008, Fundación Cumbres trabaja para garantizar educación, alimentación y apoyo escolar a hijos e hijas de empleados vitivinícolas, promoviendo valores y aprendizajes que trascienden el aula. Los niños no sólo asisten al jardín maternal y a la escuela primaria, sino que también reciben almuerzo, clases de educación física, actividades extracurriculares y apoyo pedagógico por las tardes.

"El entorno rural donde crecen estos chicos es una ventaja. Estar en contacto con la naturaleza les permite entender ciclos vitales y aprender de manera práctica. Por eso hemos lanzado proyectos como Uvitas del Alba, donde los niños cultivan cepas de malbec y siguen el proceso hasta producir su propio vino, aprendiendo a cuidar el fruto de la tierra", explica Maru Gotelli, fundadora de la organización y directora del centro educativo hasta 2023, cuando delegó sus funciones a Eliana Murgo.

La fundación, además, ha trabajado conjuntamente con el proyecto "Buena Cosecha" que es un programa nacional y son parte de FEDEM (Federacion de Entidades no gubernamentales de Niñez y Adolescencia). Gracias a esas articulaciones e instituciones, es que esta institución pudo lograr un crecimiento continuo a lo largo de los años.

El desafío de sostener el sueño

Aunque el impacto de la Fundación es evidente, no ha estado exento de desafíos. "Hemos construido todo a pulmón, con un equipo pequeño pero comprometido. Por eso necesitamos recursos constantemente: materiales educativos, pintura, ropa, juguetes y, sobre todo, voluntariado. Queremos sumar más aliados, empresas y personas que aporten para que los proyectos sigan creciendo", señala Gotelli.

El modelo de trabajo en red es una de las mayores fortalezas de la Fundación. "La articulación entre empresas como Norton, el gobierno y la sociedad civil es clave para lograr sostenibilidad. Es un ejemplo que puede replicarse en otras comunidades. No sólo ayudamos a los niños sino también a las familias. Por ejemplo, brindamos talleres para madres, de costura y tejido, que además tienen el objetivo de darles herramientas para empoderarlas", añade.

Este desafío, de todas formas, le hace sentir a Maru a nivel emocional y espiritual que es totalmente coherente con su misión en la tierra. “Puedo trabajar desde un lugar de valor, paz y amor. A nivel educativo, siempre he sido una difusora de este tipo de enseñanza para nuestros niños, y siento que he podido plasmarlo en el proyecto educativo, lo cual me brinda muchas gratificaciones. Creo que estamos difundiendo luz en cada acción que realizamos hacia los niños desde este lugar de apertura, solidaridad, amor, bondad y valores que, lamentablemente, a menudo se han ido perdiendo en el ámbito educativo”, remarca.

Cómo colaborar

La Fundación Cumbres invita a quienes deseen sumarse a sus iniciativas a conocer más sobre su trabajo a través de sus redes sociales (@fundacion.cumbres) o visitando su espacio en Agrelo. También es posible contactarse directamente con Maru Gotelli al 2615 55-3777.

Las necesidades varían según la temporada: ropa de abrigo en invierno, juguetes en Navidad, útiles escolares y voluntariado en actividades específicas, en momentos puntuales. Por ejemplo, para recibir ayuda en la parte operativa o administrativa. Incluso puede ser trabajo profesional, para realizar el marketing, en el área contable, legal o capacitación.

"Trabajamos para que cada niño crezca en un entorno seguro y enriquecedor. La educación es nuestra herramienta más poderosa para romper ciclos y crear un futuro mejor", concluye Maru.

Contactos