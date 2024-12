Magaloó: el proyecto mendocino de joyería contemporánea que atrae la atención internacional

“Desde muy pequeña comenzó a mostrar sensibilidad artística. Cada papel era intervenido con pequeños dibujos, al principio repitiendo y copiando las cosas que veía y más adelante con paisajes imaginarios llenos de líneas suaves y pequeños personajes”. Esta breve descripción podría perfectamente ser una foto de la infancia de Maga Pregal, artista sanrafaelina, actualmente conocida por su proyecto de Joyas Contemporáneas, llamado Magaloó.

Maga cuenta que, desde pequeña, encontró el arte por todos lados, principalmente en el seno de su familia materna ya que su mamá, Cristina, era profesora de Cerámica en el Centro Polivalente de Arte de San Rafael, lugar en el que la artista cursó sus estudios secundarios. Hoy, llegó a un lugar al que muchísimos artistas desean estar; Pregal fue convocada por la Parroquia de Chacras de Coria para realizar un relicario que albergará una reliquia del beato Carlo Acutis, que en abril de 2025 será canonizado por el Papa Francisco y que es considerado el primer santo millennial de la Iglesia católica.

Entre su infancia llena de dibujos, personajes oníricos y paisajes trazados y la actualidad, Maga transitó un largo camino que derivó en la artista que hoy tiene su propio taller de joyería y a quien, en las ferias e intervenciones, conocen como Magaloó.

“En la biblioteca de casa, había colecciones de libros de arte, de cerámica e historia universal. Mi abuelo materno era Maestro Mayor de Obra y dibujaba maravillosamente. Y en la familia de mi abuela había artistas plásticos y arquitectos. En cada viaje familiar visitábamos museos e íbamos observando la arquitectura de cada cuidad. Y siempre había papeles, lápices y pintura para dibujar”, recuerda Maga, que también es arquitecta de formación.

-¿Cómo te describirías; como artista, joyera, arquitecta?

-Me cuesta mucho definirme como artista. Creo que soy una mezcla de todas esas disciplinas, unas no existirían sin las otras; construyo joyas contemporáneas.

-¿Qué es lo que más disfrutás de todo lo que hacés?

-Me parece que lo más divertido es crear desde el material en bruto, por decirlo de alguna manera. Mirar una plancha de metal, como si fuera una hoja en blanco, y pensar una joya, un objeto o una pequeña escultura es lo más.

El proceso de bocetar, dibujar la chapa, cortarla, soldarla y realizar el pulido de la pieza para que llegue a alguien especial es gratificante.

Volviendo al camino que Pregal fue transitando, nos situamos en sus 16 años, cuando realizó un taller dictado por el artista plástico Pérez Celis. Más adelante, en un curso dictado por Antonio Pujia, profundizó en las técnicas de escultura que venía estudiando en su escuela secundaria de arte, institución educativa de gran prestigio en el sur provincial. Maga participó en encuentros de arte estudiantiles y en jornadas de actualización y perfeccionamiento en dibujo, pintura y escultura a lo largo de su formación artística. En el último año del colegio, luego de completar prácticas docentes en diferentes escuelas de San Rafael, obtuvo el título docente de maestra de dibujo. Porque enseñar es algo que siempre le gustó también.

Con la carrera de arquitectura andando, y ya instalada en la Ciudad de Mendoza, la profesional tomó cursos, seminarios y talleres y fue profundizando en creatividad y orientando su carrera hacia la temática social.

“En esos años, ahondé más en el mundo del espacio, la especialidad arquitectónica y la yuxtaposición de volúmenes como forma de expresión. También participé del 7° Encuentro Argentino de Ceramistas realizado en San Rafael en 1999 y fui la diseñadora del afiche”, rememora quien a la par fue realizando tares activas con niños y adolescentes en barrios populares y desarrolló para ellos actividades que les permitían relacionarse con el arte.

El taller de joyería, el proyecto Magaloó y el relicario del beato italiano

-Además de arquitecta, joyera, artista, también sos profesora ¿Cómo es ese proceso pedagógico con la persona que quiere aprender?

-En el taller (que funciona en su casa, en Dorrego, Guaymallén) priorizo el proceso y los tiempos de cada aprendiz. No hay un programa específico porque considero que en el desarrollo de una joya o un objeto se realizan las tareas de diseño, corte, soldado y terminación de la pieza, lo que permite que cada uno tenga la libertad de elegir proyectos personales. A cada aprendiz lo guío para explotar sus habilidades personales y me gusta también incentivarlos a que disfruten del proceso.

-En tus redes estás como “Magaloó” y en tu bio te referís a ese proyecto como “la síntesis de todo lo aprendido”. ¿Cómo es eso?

-Siento que sin mi base en las artes plásticas y el período de formación de mi adolescencia en el Centro Polivalente de Arte; mi paso por la Facultad de Arquitectura que me enseñó el manejo del espacio, y el aprendizaje de técnicas básicas relacionadas a la joyería, no podría haber transitado el proceso de experimentación que llevó a Magaloó a tener las líneas estéticas que la diferencian de otras marcas de joyería.

-Contanos, finalmente, cómo fue que te convocaron para hacer un relicario de Carlo Acutis. ¿Qué significa para una artista esta experiencia?

-Desde hace años participo en diferentes ámbitos relacionados con el arte y la artesanía y he logrado que mi trabajo sea reconocido por otros artistas. Además, realicé los cetros de la Reina y Vitrina de la Vendimia 2024 con muy buena aceptación.

Cuando surgió la inquietud de hacer un relicario, por parte del Padre Osvaldo Scandura –que es el cura párroco de la Iglesia de Chacras de Coria-, quienes colaboran con él en la iglesia contactaron a una artista plástica que me recomendó para realizar el trabajo.

Como joyera fue todo un desafío encarar una obra de este tipo, ya que no había realizado algo así nunca. Busqué datos de quién era Carlo Acutis, hice muchas preguntas a quienes me contactaron y rastreé antecedentes sobre relicarios. A partir de ello, me puse en la tarea de diseñar.

Las pautas de diseño para la realización de dicha pieza fueron claramente marcadas por el padre Osvaldo Scandura: debe representar el camino y obra de Carlo Acutis y también tener una imagen más actual.

Gracias a la libertad que me dieron en el proceso de diseño, en esta obra pude plasmar la identidad de la marca cumpliendo con lo solicitado. Esta pieza forma parte de una serie de relicarios expuestos en diferentes iglesias del país y será expuesta en una iglesia acá en Mendoza.

Sobre Carlo Acutis

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 pero vivió su corta vida en Italia y viajando. Fue un estudiante aficionado a la informática y se lo conoció por documentar milagros eucarísticos​ y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo. También, por catalogar toda esa información en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia, a los 15 años.

Acutis fue reconocido por su talento en programar y su devoción a la Eucaristía, la cual se volvió un tema principal en su vida. Fue beatificado por la Iglesia católica en Asís, Italia, el 10 de octubre de 2020 por un milagro atribuido a su intercesión.

El 23 de mayo de 2024 se anunció que se había aprobado un segundo milagro atribuido a su intercesión, allanando el camino para que se convierta en el primer santo millennial de la Iglesia católica. El pasado 20 de noviembre de 2024 se anunció su fecha de canonización, que será realizada por el Papa Francisco el 27 de abril de 2025.