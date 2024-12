Un nuevo restorán irrumpe en la montaña de la mano del Chef que revolucionó la gastronomía de Potrerillos

Nacido en Buenos Aires, hijo de ex combatientes de Malvinas y criado en Potrerillos, el chef Jorge Ontiveros (41) se siente agradecido y orgulloso del giro transformador que ha dado su vida profesional. De empleado en la industria gastronómica a empresario comprometido, Ontiveros ha encontrado en Arbequina, su restaurante, la oportunidad de fusionar su pasión por la cocina con el amor por la tierra que lo vio crecer.

La trayectoria de Jorge Ontiveros es un ejemplo de perseverancia. Desde que inició su carrera en 2001, ha acumulado experiencia en diversos países y con prestigiosas bodegas. Sin embargo, su amor por la cocina comenzó mucho antes, en su infancia: “Mis padres querían que ingresara al Liceo Militar, pero recuerdo que me escapé del examen y mi papá, enojado, me preguntó: '¿Qué vas a hacer entonces?'. Le respondí: 'Voy a ser chef'. Fue un sueño hecho realidad, aunque no fue fácil. Estoy orgulloso de lo que crecí y del esfuerzo que me costó llegar hasta aquí", recordó Jorge.

Ese sueño lo llevó a vender diarios junto a su papá en una esquina de Godoy Cruz para financiar sus estudios. La influencia de sus padres, ambos ex combatientes de Malvinas, marcó profundamente su carácter y determinación. Su madre Angélica, enfermera naval, y su padre Jorge, - trabajó para la Armada hasta 1990, cuando se retiró y la familia se instaló en Mendoza-, le enseñaron que el esfuerzo y la dedicación son claves para superar los desafíos más grandes.

El sueño de Arbequina

Luego de estar más de un año y medio al frente de "1942", la propuesta gastronómica del Gran Hotel Potrerillos que inauguró en abril de 2023, Jorge decidió dejar el lugar: “El hotel necesita alguien con dedicación exclusiva para todas sus unidades de negocio y, por eso, voy a tratar de hacer una transición y salir para poder dedicarme directamente a mis proyectos”, contó.



Arbequina no solo es un restaurante; es la materialización de una visión. Originalmente diseñado junto a Fernando Perea hace tres años, Jorge adquirió la marca para darle forma definitiva. En este proyecto, su pareja fue un gran pilar: “Estamos muy contentos, es un proyecto que lo encaminé con mi compañera Michelle Zurita. Estamos los dos enfocados en que sea un éxito. Es una gran compañera y de verdad que el apoyo que tengo de ella es fundamental”, señaló.

Arbequina Comida y Vinos, está ubicado en Potrerillos camino a Vallecitos y está abierto de lunes a lunes de 12.30 a 23. Ofrece una experiencia gastronómica única con servicios que abarcan desde desayunos hasta cenas, incluyendo el servicio para los huéspedes de la Posada del Blanco.

De cara a la temporada, Arbequina se prepara para un evento especial de fin de año: una cena de seis pasos con maridaje de vinos de Bodega Staphyle, mesa de dulces y música. Una experiencia diseñada para un número limitado de comensales: “No me gusta lo masivo; prefiero que quienes reservan vivan una experiencia íntima y cuidada. Tenemos cupos limitados para 30 personas para el 31", comentó Jorge, destacando que el evento tendrá un precio de $75.000 por persona.

Raíces y proyección

La historia personal de Jorge está profundamente arraigada en los valores que aprendió de su familia. Su dedicación y fortaleza lo han llevado a destacarse en su campo, trabajando en reconocidos restaurantes dentro y fuera del país. Además, actualmente colabora con un restaurante en Estados Unidos, que armó junto a un empresario boriqua y que llamaron Martín Fierro, una experiencia que enriquece su visión global y le permite llevar la identidad culinaria argentina a nuevos horizontes.

Además de liderar Arbequina, Jorge es docente en Arrayanes y se apronta para dar clases en la escuela de gastronomía de UTHGRA. También, continúa con la Escuela de Gastronomía de Montaña, un proyecto que busca formar a futuros profesionales y devolver a la comunidad parte de lo que ha aprendido a lo largo de su carrera. "La Escuela de Gastronomía de Montaña se pudo realizar gracias al sindicato, al municipio de Luján y gracias al Gran Hotel Potrerillos. Un proyecto muy lindo para la comunidad y ahora se viene una segunda etapa", explicó.

Potrerillos: inspiración y hogar

Para Jorge, Potrerillos es mucho más que un lugar de trabajo. Es su hogar, su fuente de inspiración y el escenario donde invierte su energía y creatividad. "Estoy convencido de que, a futuro, será la segunda plaza turística más importante de Mendoza. Su paisaje, conectividad y accesibilidad lo convierten en un destino único. No lo cambiaría por nada", afirmó con entusiasmo.

Con una visión que trasciende fronteras, Jorge Ontiveros busca posicionar a Arbequina como un referente de la gastronomía de montaña, llevando la identidad culinaria mendocina a nivel nacional e internacional. Su historia es una prueba de cómo la pasión, el esfuerzo y el amor por la tierra pueden convertir un sueño en realidad.