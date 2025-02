Caso Fecovita: el lunes empiezan las pericias contables para determinar si hubo "mal manejo"

Los directivos y ex directivos de Fecovita Eduardo Sancho, Rubén Panella, Jorge David Irañeta, Marcelo Federici, Gustavo Arangüena y toda la sindicatura de la Federación, comienzan el 10 de febrero una semana clave y hasta decisiva de su futuro. Imputados por el delito de balances falsos 2021, 2022 y 2023, la causa finalmente parece retomarse con la pericia contable que, en no más de 7 días, debería determinar si son culpables o no del delito por el que se los investiga.



Cabe recordar que el conflicto entre Iberte y Fecovita se produjo luego de que ambas formaran Evisa con el objetivo de exportar mosto, y la Federación de Cooperativas Vitivinícolas incumpliera con lo pactado.

Además, Iberte argumenta que las autoridades de Fecovita han cometido fraudeporque mintieron a los cooperativistas para conseguir el consentimiento unánime para crear Evisa, ya que según las actas de Asamblea y Sindicatura, prometieron a las 29 cooperativas que Evisa sería capitalizada por Iberte y que Fecovita usaría el capital como préstamo a tasa cero a devolver en 36 meses, y que Iberte compraría 30 millones de litros y 3.500 toneladas de mosto anuales a precio de mercado. Sin embargo estas promesas no se reflejan en ningún contrato firmado con Iberte.



A Iberte, por otra parte, la defraudaron al no aportar bienes en especie (Bodega Resero), incumplir la entrega de los 2,5 millones de litros mensuales desde abril de 2021, además de retirar todo el capital de Evisa facturando mercancía que no fue entregada.



Carlos Aguinaga, abogado de Iberte, explicó qué pasará, lo que significa y cómo impactará en el futuro de los imputados y de Fecovita.



-¿Qué significa el inicio de la pericia en la causa de balances falsos de Fecovita el 10 de febrero?



-Hace más de un año que estamos intentando que se realice la pericia contable, que los directivos de Fecovita imputados por haber falsificado los balances han demorado con todo tipo de chicanas procesales. Saben que el resultado de la pericia va a ser contundente y se va a demostrar cómo falsificaron los balances del año 2021, 2022 y 2023 a un nivel escalofriante para la industria vitivinícola de Mendoza.



-¿Cuáles son las expectativas respecto de este proceso?

-La acreditación de los balances falsos de Fecovita demuestra que todo forma parte de la estafa a la que los directivos de Fecovita sometieron a Iberte, quedándose inicialmente con 32 Millones de Dólares sin entregar a Evisa ni un litro de vino y ni un gramo de mosto. De este proceso han sido parte los directivos de Fecovita, su comisión fiscalizadora, los auditores externos.



- La prestigiosa empresa de auditorías KPMG ya ha contestado todos los puntos de la pericia en un informe que concluye que los balances 2021, 2022 y 2023 de Fecovita son falsos. Podría hacer un resumen de lo que concluyóKPMG? Cómo valorá este informe y qué implicaciones tiene para el caso?



-Hemos aportado a la Fiscalía y a los peritos del Cuerpo Médico Forense una cantidad de información inédita para este tipo de procesos, brindándole a los jueces que dictarán sentencia una calidad muy alta de información, muy precisa, que demuestra la estafa y la forma de falsear los balances que los directivos de Fecovita han desarrollado, engañando a todos, especialmente a los productores que son víctima del accionar incorrecto de los directivos imputados de estafar y falsificar los balances. Los informes de KPMG, que es una firma auditoria y forense de primer nivel internacional, se suman a informes anteriores que avalan la posición de Iberte brindados por Marval O'Farrell & Mairal, Bruchou & Funes de Rioja, BDO Argentina y otras prestigiosas firmas.



-Cuánto tiempo estiman que durarán las pericias y como seguirá el proceso luego?



-La pericia debe durar no más de una semana de tiempo. Estamos instando para que no vuelvan a aparecer más chicanas. Se debe analizar la documentación existente, aunque no contamos con parte de la documentación que los directivos de Fecovita, imputados, se han negado sistemáticamente a entregar en razón del control que tienen sobre esa documentación. A pesar de ello, el resultado será contundente, de acuerdo a lo ya informado por la firma KPMG.



-Por qué es tan importante esta pericia? Cómo puede impactar en el futuro de las otras causas y de Fecovita?



-Esta pericia, al igual que las constancias probatorias que determinaron la imputación de los directivos de Fecovita por estafa, demuestran que ha habido un mal manejo de la Federación, y que los productores se van a ir desengañando a medida que vean que sus directivos no defienden a la Federación, sino que están actuando en perjuicio de la Federación para intentar salvarse de las acusaciones delictivas que enfrentan. Los directivos imputados tienen intereses distintos a los de la propia Fecovita.



-Qué consecuencias legales podrían enfrentar los imputados si se demuestra que los balances son falsos?



-Los delitos de guante blanco en la Argentina tienen penas que son excarcelables. Las consecuencias más graves será que deberán responder con sus patrimonios por los daños que le han provocado a nuestros clientes, y a los productores en su momento.



- Además de Iberte, hay más afectados por los balances falsos de Fecovita?



-Falsear los balances de una empresa significa que se está engañando a todo el mundo. A los proveedores que confían en que la empresa les pagará sus servicios. A los bancos que otorgan crédito a la empresa con balances que son falsos. A los empleados de la Federación, a las 29 Cooperativas y a los miles de productores que entregan confiados el esfuerzo de todo un año.



-El grupo Aisa se ha hecho cargo del litigio de Iberte y ha manifestado que donará lo que se obtenga de las causas judiciales contra Fecovita. ¿A quiénes o a qué causas se destinarán estos fondos y cuánto estiman que serán?



-Exactamente. Nuestro cliente ha decidido que todo lo que recupere por los daños sufridos y que están pendientes de resolver en juicios de Mendoza serán destinados a una fundación que beneficiará a diferentes entidades de bien público e, incluso, destinará fondos para el desarrollo de una vitivinicultura sana.



-Qué impacto tiene este caso en la confianza de los inversores y los consumidores en el sector vitivinícola?



-Entendemos que tendrá, al menos, un doble impacto. El negativo, claro está, vinculado al incumplimiento de compromisos de productores vitivinícolas de la región, lo que puede acarrear menos inversiones. Por otra parte, tenemos confianza que una condena sobre los autores de estos hechos delictivos, va a enviar una fuerte señal de seguridad jurídica a los inversores que, sin duda, será positiva.