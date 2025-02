Silvio Alberto, entre los 100 mejores enólogos del mundo por segundo año consecutivo 

The Drinks Business, una de las revistas más influyentes del mercado del vino, reconoció a Silvio Alberto, Winemaker & Viticulture de Bodegas Bianchi, destacándolo entre los mejores 100 profesionales el vino del año.

Según los creadores de la publicación, lo que busca la guía The Master Winemaker 100 es “arrojar luz sobre aquellas personas talentosas que trabajan duro en los oscuros ambientes de la bodega”, según sintetizó Patrick Schmitt, Master of Wine y director de The Global Wine Masters.

Sobre Silvio Alberto la publicación británica resumió: “Con experiencia acumulada en sus roles anteriores en bodegaslíderes argentinas como Catena, Diamantes del Clos de los Siete y Achaval Ferrer, Silvio Alberto llegó a Bodegas Bianchi en 2017. Aquí ha supervisado una nueva fase para esta bodega familiar de 95 años de antigüedad, desarrollando su portafolio de vinos de alto valor provenientes de dos sitios en el Valle de Uco. Además de sus responsabilidades en bodega, Alberto regularmente visita los mercados de exportación para comunicar el potencial de Argentina, especialmente del Valle de Uco, y actúa como embajador de la marca Bianchi”.

Apasionado por el conocimiento y manejo del terroir, Silvio se refirió al premio recibido: “Me siento muy honrado, feliz y emocionado por haber sido incluido dentro de los 100 mejores enólogos del mundo por The Drinks Business gracias a nuestro Enzo Bianchi Gran Malbec 2021. Sin duda, esto nos coloca la vara cada vez más alta para continuar haciendo grandes vinos y seguir posicionando a Bodegas Bianchi más arriba. También es un reconocimiento a todo el trabajo del equipo enológico formado por Sergio Pomar, Flavia Martínez, Valentina Eraso y Alvaro Guevara. Cada uno, desde su lugar, es parte fundamental de esta distinción. Sin su trabajo, compromiso y pasión no habría sido posible”.

Con Enzo Bianchi Gran Malbec 2021, que obtuvo un lugar privilegiado entre The Global Malbec Masters 2024, organizada por The Drinks Business, Silvio Alberto fue seleccionado para participar nuevamente en The Master Winemaker 100. El año pasado, había ocurrido lo mismo de la mano de María Carmen, el blanco ícono de Bodegas Bianchi,que fue destacado en el Global Chardonnay Masters entre los 9 mejores Chardonnay del mundo.

El Enzo Bianchi Gran Malbec 2021 tiene su origen en Los Chacayes, una de las zonas más destacadas del Valle de Uco, Mendoza. Esta región, conocida por su altitud y un clima que favorece una gran amplitud térmica entre el día y la noche, ha demostrado ser un terroir excepcional para la producción de vinos de alta calidad.

Silvio Alberto describe al Enzo Bianchi Gran Malbec 2021 como un “single vineyard & single block”, una expresión pura del viñedo específico del que proviene. “La baja productividad natural de esta parcela proporciona una piel crocante de gran espesor, con muy buena expresión aromática. Es un vino de color rojo intenso con matices atractivamente violáceos y vivaces”, explica Alberto. Además, en nariz se perciben descriptores típicos del Malbec, como frutos rojos frescos, dejos florales de violetas, un toque especiado y destellos herbales y minerales que reflejan la unión perfecta entre el terroir y el proceso de crianza.

El enólogo también detalla la experiencia sensorial que ofrece este vino en boca: “Ofrece una acidez refrescante, taninos filosos y de textura elegante, de gran estructura y complejidad. Sin dudas un vino icónico que expresa perfectamente las cualidades y atributos que Los Chacayes puede ofrecer”.

Parte del carácter distintivo del Enzo Bianchi Gran Malbec 2021 proviene de su proceso de crianza. El 90% del vino fue criado durante 12 meses en barricas de roble francés, lo que le aporta estructura y complejidad, mientras que el 10% restante fue en ánforas, una técnica que busca realzar la pureza del vino sin la influencia de la madera. Este equilibrio entre barricas y ánforas le confiere un perfil único y refinado.

Este vino icónico es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el equipo agronómico, vitícola y enológico de la bodega, quienes han trabajado en perfecta sintonía para expresar con claridad el terroir de Los Chacayes en cada botella. Para Silvio Alberto, el Enzo Bianchi Gran Malbec 2021 es “una obra de arte, pasión y atención al detalle”.