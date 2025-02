¿Hacia dónde va el mercado laboral este 2025?

El mundo del trabajo está en plena transformación, impulsado por la tecnología, los cambios demográficos y la evolución de las dinámicas laborales. Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, se estima que en la próxima década se generarán 170 millones de nuevos empleos a nivel global, con un crecimiento neto de 78 millones de puestos de trabajo. En Argentina, estas tendencias también marcarán la agenda laboral, con sectores emergentes, nuevas habilidades clave y una mayor demanda de flexibilidad.

Las 6 tendencias que marcarán el empleo en Argentina

Colaboración con Inteligencia Artificial y Ética en el uso de datos La automatización y la inteligencia artificial seguirán impactando el mercado laboral. Se espera un crecimiento en la demanda de especialistas en ciberseguridad, big data y desarrolladores de IA. La capacidad de adaptación a nuevas herramientas tecnológicas será determinante para la empleabilidad.

Trabajo verde: sostenibilidad y nuevos perfiles laboralesLa transición hacia una economía más sustentable generará más oportunidades en sectores como energías renovables, construcción ecológica y agricultura sostenible. La demanda de especialistas en economía circular y gestión ambiental crecerá en los próximos años.

Flexibilidad laboral y nuevos modelos de empleo: El teletrabajo, la reducción de la jornada laboral y la contratación por proyectos son tendencias en alza. En España, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha generado debate a nivel mundial, y Argentina no es ajena a esta discusión. No es un camino sencillo y, sin dudas, uno que merece la pena implementarse a base de prueba y error. Por ejemplo, no es necesario que la empresa trabaje 4 días a la semana, sino que pueden turnarse los grupos y no tomarse todos el mismo día.

Contamos con algunos casos de éxito locales, en su mayoría empresas de tecnología o que brindan este tipo de servicios. Como consecuencia, mejoraron los niveles de atracción y fidelización de talento, se produjo una reducción del burnout y un aumento de la productividad.

Bienestar, salud mental y equilibrio de vida. La salud mental y el bienestar serán factores clave dentro de la propuesta de valor de las empresas. La implementación de políticas como la desconexión digital, horarios flexibles, programas de apoyo emocional y planes de formación interpersonal no solo mejorará la satisfacción en el trabajo, sino que también potenciará la productividad y contribuirá a la fidelización del talento.

Aprendizaje continuo y reciclaje profesional. La actualización de habilidades será una necesidad constante. Las organizaciones implementarán programas de formación continua para que los empleados puedan adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Plataformas de aprendizaje en línea y programas de certificación estarán en auge, fomentando el desarrollo profesional y la reconversión laboral.

Cambio demográfico y expansión del sector salud. Con el envejecimiento de la población, los servicios de salud y bienestar personal serán clave. Crecerá la demanda de profesionales en geriatría, enfermería y salud mental, así como en áreas de asistencia personal.

Habilidades clave para el 2025

Según últimos informes, se espera que el 39% de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral cambien para 2030, una transformación significativa. Este ajuste refleja el impacto de las iniciativas de aprendizaje continuo y recualificación implementadas por las empresas para anticiparse a los cambios.

Las habilidades tecnológicas lideran esta evolución, con un crecimiento acelerado en conocimientos de inteligencia artificial, análisis de datos, redes y ciberseguridad. Sin embargo, también ganan relevancia competencias humanas como pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad y aprendizaje continuo. Le siguen además, el liderazgo, la gestión del talento, el pensamiento analítico y la gestión ambiental.

El mercado laboral está en plena transformación y requiere que tanto las empresas como los trabajadores sean más flexibles y estratégicos. La capacitación y la capacidad de adaptación serán factores determinantes para la empleabilidad en los próximos años", señala Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina & Chile.

El mercado laboral en Argentina y el mundo está evolucionando rápidamente. La clave estará en la capacidad de adaptación de empresas y profesionales para enfrentar los desafíos del futuro. Adecco, como líder en soluciones de recursos humanos, acompaña a organizaciones y talentos en este proceso de transformación.