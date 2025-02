Nuevo dueño: Telefónica de Argentina se vendió a Telecom por US$1245 millones

Con una inversión de US$ 1.245 millones, Telecom adquirió la filial argentina de Telefónica, según se informó. Fue tras un intenso proceso competitivo. Y luego de que Telefónica decidiera en 2019 reducir su exposición en la región.

"Telecom continuará desarrollando la infraestructura digital del país e incrementará la cobertura de la banda ancha fija y móvil y se acelerará el despliegue de fibra óptica y del 5G. De esta manera, Argentina contará con una infraestructura digital de nivel y calidad internacional potenciando el desarrollo de amplios sectores de la economía", señaló la empresa en un comunicado.

Telefónica Móviles de Argentina S.A, presta servicios de telecomunicaciones fijos, móviles y de valor agregado en el país.

Por cierto esta adquisición se produce en un marco de creciente consolidación de la industria de telecomunicaciones en el mundo, que experimenta grandes transformaciones con la aparición de nuevos actores y tecnologías transaccionales, la demanda de capacidad y de uso intensivo de redes por parte de grandes plataformas globales y la necesidad de articular sinergias de infraestructura y servicios para satisfacer un tráfico que se incrementa exponencialmente.

Roberto Nobile, CEO de Telecom, señaló: “Con esta operación Telecom demuestra su vocación de seguir invirtiendo en la Argentina en el marco de las condiciones macroeconómicas actuales que suman certeza y estabilidad a la inversión privada y competitiva”.

Para la operación Telecom contó con el banco BBVA como asesor de la transacción y el financiamiento inicial de varios bancos, el mencionado BBVA, el Deutsche Bank, Santander y el ICBC por US$ 1.170 millones.

Fuentes del mercado subrayan que no se trató de una compra “hostil” de Telefónica por parte de un competidor fuerte sino de la adquisición de un activo que se estaba deteriorando con riesgos para sus clientes, sus redes, calidad del servicio y empleados.

En un comunicado de Presidencia de la Nación se asegura que se defenderá la libre competencia de los usuarios.

El valor de capitalización de Telecom alcanza a US$ 7.300 millones y el de Telefónica a US$ 1.000 millones. Sus competidores, algunos de los que acaban de ingresar a mercado argentino, tienen valores más que elocuentes: AMX, la dueña de Claro, llega a US$ 87.000 millones, Starlink, de Elon Musk y promocionada oficialmente, alcanza a US$ 350.000 millones. El presidente Javier Milei acaba de reunirse en Estados Unidos con Musk, en una cita que se repite en cada viaje presidencial a ese país.

Telecom es un 40% propiedad de Cablevisión Holding, de los accionistas del Grupo Clarín; 40 % de Fintech, del empresario mexicano David Martínez; y el 20 % restante cotiza en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.

La operación aprovechará la complementariedad territorial y de clientes de ambas empresas y la mayor capacidad de inversión, posibilitando que sus soluciones tecnológicas y sus servicios tengan la misma calidad para todos los clientes, sin importar la zona donde se encuentren.

La compañía está cumpliendo las normativas y realizando las presentaciones regulatorias correspondientes.

Al monto de US$ 1.245 millones se sumarán en los próximos años inversiones de capital intensivas con foco en el despliegue y la capilaridad de la fibra óptica en todo el territorio cubierto por la compañía junto al despliegue de sitios móviles de 5G en las mismas zonas y la expansión de servicios de valor agregado como video on demand, internet de las cosas, productos corporativos, fintech, e-commerce, inteligencia artificial y servicio de nube.

Desde 2017, Telecom lleva invertidos US$ 6.000 millones en infraestructura garantizando calidad y cobertura de sus redes de servicios en Argentina, Paraguay y Uruguay. Telecom brinda servicios de Personal, la red de internet móvil de Telecom, que es la más rápida del país y por 5 años consecutivos ha sido premiada por Speedtext by Ookla. Se trata de la primera operadora móvil en América Latina en alcanzar ese logro.

Para ese nivel de conectividad cuenta con 8.000 sitios de 4G y 265 sitios de 5G en todo el país. La red de fibra al hogar tiene más de 94.700 kilómetros en sus distintas tecnologías, se informó.

De estos datos se deduce que Telecom Argentina es la empresa de mayor inversión de infraestructura en el país en los últimos años y, según fuentes de la empresa, apuesta a seguir en este camino en desarrollo de la red de calidad de servicio y confiabilidad tecnológica. Lo hace en un momento de creciente demanda local y global de estos servicios por parte de sectores que requieren altos estándares de conectividad, desde la economía del conocimiento y la inteligencia artificial, al campo, la industria, la energía, la minería, el turismo, la salud y la educación, que la empresa aspira a poder suplir.

Telecom suma así a una compañía como Telefónica que estaba de salida del país y evita que se acentúe un proceso de desinversión. “Esto no busca destruir sino construir y fortalecer una operatoria que se estaba debilitando a pasos agigantados”, deslizaron fuentes de la empresa compradora.

Un tema relevante es que Telecom y Telefónica son complementarias en gran parte de sus operaciones en términos geográficos y de clientes, por lo que en la mayor parte del territorio argentino no hay concentración. Y por el contrario, según se afirma, la operación sirve para mejorar de inmediato la calidad del servicio y la cobertura nacional.

Pero además hay una multiplicidad de jugadores entre los que ya existen y los que se sumaron y siguen apareciendo. Desde Claro, a Starlink o la recientemente anunciada alianza entre Amazon y Direct TV. En internet hay otros jugadores de peso como Telecentro, Iplan, cooperativas y empresas locales.

La estrategia de las empresas del mundo es la de las alianzas con las que se busca acuerdos cooperativos, compartir redes abiertas, sinergias para ganar eficiencia y sostener los altos niveles de inversión que requiere la vida digital.

El Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades a favor del ingreso de operadores extranjeros de telecomunicaciones y de la necesidad de inversión privada en infraestructura, por lo que una inversión de US$ 1.245 millones, más las inversiones millonarias anuales que se requieren, se leería como algo favorable, según se deduce en el ambiente de las telecomunicaciones.

Allí había preocupación por los planes de abandono de Telefónica de América Latina, como ocurrió en otros países de América Latina, que debilitaban a todo el sector. Esta compra por parte de Telecom, en cambio, se lee en esos sectores como un fuerte impulso.