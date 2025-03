El Club de los Quesos: la nueva propuesta que reinventa el placer gourmet en Mendoza

Paola Camsem, miembro de la tradicional familia mendocina dueña del Grupo Huentala (Sheraton Mendoza, Huentala Wines, Hualta Winery, Rastro, La Cabrera, Chimpay y Ohana) vivió durante 20 años en Buenos Aires. Siempre estuvo ligada a las áreas de Marketing y Comunicación de los negocios familiares y en 2023, con motivo del nacimiento de su hija, regresó a la provincia. Al tiempo, su fanatismo por el queso y por los nuevos emprendimientos la llevaron a desarrollar un proyecto personal: la representación de ‘El Club de los Quesos’ en Mendoza.

Esta empresa surgió hace más de 20 años en Buenos Aires. Elabora quesos artesanales a pequeña escala con materias primas de excelencia, cuenta con 3 salas de maduración, ahumadero y una cava subterránea de curado. Hoy tiene 3500 miembros activos.



“Soy aficionada a los quesos y me asocié al club mientras vivía en Buenos Aires. Me atrajeron la calidad de los productos, el packaging, la prolijidad y el profesionalismo con el que se lleva adelante. Además, rápidamente me sentí identificada con la empresa familiar que está conformada por 4 hermanos y su papá”, cuenta Paola, quien después de varios intentos, en 2024 logró convencerlos de expandirse a Mendoza con esta propuesta diferencial.

El Club de los Quesos abrió en la provincia a comienzos de año y ya cuenta con sus primeros 50 socios.



¿Cómo funciona el club?

Los miembros se suscriben y reciben una caja con 4 quesos diferentes por mes. Cada uno de ellos está inspirado en variedades de todo el mundo y para su elaboración se respetan las recetas tradicionales de sus regiones de origen.

En Mendoza existen las siguientes opciones de suscripción:

1. Socio CQ pick up: Del 12 al 15 de cada mes pueden retirar su caja de quesos por una dirección en la Ciudad de Mendoza. ($ 52.000 mensuales).

2. Socio CQ con delivery: Entre el 10 y el 20 de cada mes reciben su caja de quesos en una dirección particular de Ciudad o del Gran Mendoza ($ 55.000 mensuales).

3. Socio CQ con vino: Entre el 10 y el 20 de cada mes reciben su caja de quesos junto a una botella de vino sorpresa en una dirección de Ciudad o del Gran Mendoza. También pueden retirarla cuando lo deseen. ($ 70.000 mensuales).

4. Socio CQ con vino Premium: Entre el 10 y el 15 de cada mes reciben su caja de quesos junto a una botella de vino Premium sorpresa en una dirección particular de Ciudad o del Gran Mendoza. También pueden retirarla cuando lo deseen. ($ 90.000 mensuales).

Al consultarle a Paola Camsem por sus expectativas con este proyecto, comparte: “El objetivo es tener 100 socios y que sea un club súper exclusivo. Confío en la conexión entre el vino y el queso para desarrollar esta propuesta y la idea es sumar otros beneficios cruzados.

Tenía muchas ganas de tener un emprendimiento propio, y más allá de que continúo presente en los proyectos familiares, ‘El Club de los Quesos’ me permite combinar varios aspectos que me apasionan”.