Un crossover muy vanguardista: cómo es y qué novedades trae el nuevo Renault Kardian

Por Roberto Nemec

Con un aspecto moderno y un elevado nivel de tecnología, este modelo estrena en nuestra región la Plataforma CMF-B. El Kardian se comercializa con dos motores. La variante de entrada utiliza el conocido 1.6 16v cuatro cilindros atmosférico de 115 CV y 156 Nm, que se combina con una caja manual de cinco velocidades. El resto de la gama utiliza el 1.0 turbonaftero de tres cilindros, que entrega 120 CV y su torque máximo es de 200 Nm. Esta última motorización, que es la que equipaba nuestra unidad, está asociada solamente a una caja automática de doble embrague de seis marchas. En todos los casos, la tracción es delantera.

La alternativa Premiere Edition 200 AT6, que es la que nos ocupa en esta prueba, se distingue por contar con un elevado nivel de confort y un equipamiento de seguridad de vanguardia para el segmento, ya que se ofrece con trece sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y seis airbags, entre otros ítems.

Bien ambientado

Por dentro presenta un diseño muy agradable y la percepción de calidad de los materiales está un escalón por encima de la mayoría de su franja. Cuenta con un sistema de luz ambiente configurable, aunque el resto de la iluminación es con lámparas de cortesía halógenas.

La posición de manejo es cómoda, aunque el espacio delantero es algo apretado a la altura de las piernas para quienes miden más de metro ochenta. Con muy buena sujeción gracias a los salientes pétalos de la butaca, el conductor dispondrá de ajuste en altura, mientras que el volante se puede desplazar tanto a lo alto, como en profundidad. Delante de éste aparece un tablero de instrumentos digital de 7 pulgadas, con una gráfica e información muy variada y completa.

En este sentido, el aspecto negativo es que los fabricantes insisten en ponerle bloques (en este caso súper largos) al indicador de nivel de combustible, con el resultado de una interpretación muy imprecisa. La selectora también es original, ya que tiene un tamaño bastante chico y su accionamiento es tipo “joystick”. Este Kardian también cuenta con levas al volante.

Atrás el espacio es bastante amplio para el tamaño del vehículo, aunque como suele suceder en estos casos, la plaza central no es tan recomendable para adultos, sobre todo si se deben realizar viajes de media o larga distancia. El interior dispone de una buena cantidad de puertos USB, además de varios portaobjetos y portamapas.

El baúl, por su parte, ofrece unos correctos 358 litros, que se pueden abatir en proporción 60/40 cuando se necesita llevar más carga. Allí mismo, debajo de la alfombra, aparece la rueda de auxilio que, lamentablemente, es de uso temporal. De todos modos, con un tamaño 185/65 R15, no es tan chica como la de otros vehículos, pero todavía difiere bastante de las titulares, cuya medida es 205/55 R17.

Tamaño small

Como dijimos, esta versión Premiere Edition, siguiendo la tendencia del downsizing, cuenta con un reducido impulsor 1.0 turbo de 12 válvulas. Dicho impulsor cadenero entrega 120 CV de potencia a unas 5.000 vueltas, mientras que el torque máximo lo obtiene a las 1.750 rpm.

En sociedad con una rápida y avanzada caja de doble embrague de seis marchas, el Kardian logra unas muy adecuadas prestaciones. En las pruebas obtuvimos una velocidad máxima de 177,1 Km/h, mientras que la aceleración de 0 a 100 Km/h la estableció en lógicos 10,3 segundos. Al mismo tiempo, para pasar de 80 a 120 Km/h, el tiempo demandado fue de 7,9 segundos.

Siguiendo con las evaluaciones, siempre configurado en el modo ECO el rendimiento del combustible en ciudad fue de razonables 9,2 Km/l y ya en ruta, a 90 y 120 Km/h, obtuvimos los elogiables valores de 21,1 y 14,4 Km/l, respectivamente.

Por otro lado, con un sistema de discos delantero y tambores atrás, en las pruebas de frenado necesitó 40,1 metros para detenerse por completo desde los 100 Km/h; una distancia muy buena teniendo en cuenta su condición de auto familiar.

El andar en ciudad y en terrenos desparejos es muy confortable, con el plus de contar con un despeje de 230 mm, con el que se asegura no andar tocando en rampas, lomos de burro, cunetas, etc. En la ruta va muy firme, aún a altas velocidades, aunque a la hora de doblar lo hace de manera correcta, pero no le pidamos que se comporte como un deportivo.

Muy completo

Mientras que en materia de seguridad ya destacamos las ADAS y los seis airbags. A todo eso, además de los sistemas obligatorios, esta versión del Kardian suma advertencia de presión de neumáticos, recordatorio de cinturón de seguridad delantero y trasero, luces de circulación diurna LED y demás elementos.

Por el lado del confort, sobresale principalmente el sistema multimedia de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico de celulares, climatizador digital de una zona, control de velocidad crucero adaptativo, cámara multiview, ingreso “sin llave” y encendido remoto del motor, freno de estacionamiento eléctrico, tapizados de tela con bordados exclusivos, tecnología multi-sense con tres modos de manejo, entre muchos otros.

Precios

Los precios del Kardian van de los $ 27.700.000 para la variante Evolution 1.6 MT y llega a los $ 33.660.000 en el caso de la versión probada. La garantía es de unos lógicos tres años o 100.000 kilómetros.