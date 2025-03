Impulso para el comercio exterior: crean en Mendoza la Dirección Aduanera de Cuyo

Ante el pedido del Gobernador Alfredo Cornejo ─acompañado del sector privado local─ de recuperar la coordinación regional de la Aduana, el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, visitó a aquél y en la oportunidad anunció la creación de la Dirección Regional Aduanera Cuyo, con sede en Mendoza.

Este organismo abarcará las aduanas de nuestra provincia, así como las de San Juan y San Luis, para agilizar la gestión de los procesos. Ante esta medida, entre los beneficios principales está la reducción de los tiempos de espera en el sistema Cristo Redentor, uno de los pasos fronterizos más relevantes para la economía del país.

También facilitará la toma de decisiones adaptadas a las particularidades del comercio en la región. De esta manera se busca optimizar la eficiencia operativa del sistema aduanero regional para acompañar el desarrollo productivo y el crecimiento del comercio exterior.

Pazo destacó que esta iniciativa responde a un pedido recurrente de Cornejo y de varios de sus ministros desde el inicio de la gestión. “La lógica de la creación de la Región Aduanera de Cuyo está totalmente vinculada con algo que mencionó ayer el Gobernador y que planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro de Inversiones: el crecimiento de la República Argentina vendrá a través de la inversión, y el rol del Estado es facilitar la inversión y el crecimiento”, afirmó.

Impulso para el comercio exterior

Tras el anuncio, el Gobernador celebró la creación de esta dirección y destacó su importancia para el comercio exterior de la región. Según explicó, la nueva oficina beneficiará a los exportadores no sólo mendocinos, sino también de Cuyo.

“Esta decisión viene a restablecer un trabajo que antes se había hecho y le da muchísima más agilidad a ARCA, pero sobre todo les facilita las cosas a los privados, como bien dijo Juan Pazo”, expresó Cornejo. En ese sentido agradeció la predisposición del Gobierno nacional y en particular de Véliz, por comprender esta necesidad.

Por su parte, el secretario de ARCA resaltó la importancia de adaptar la gestión aduanera a la realidad de la región. “El espíritu de la creación de esta dirección es dotarla de una dinámica propia, acorde con las necesidades de la zona, y estar cerca de la solución de los problemas”, explicó.

Además mencionó la particularidad del Paso Internacional Cristo Redentor y su impacto en el comercio exterior. Destacó que, “en el 2024, el comercio exterior de la provincia alcanzó los 1.648 millones de dólares, con un crecimiento del 14%”. A esto sumó que se registró un movimiento de más de 2.200.000 personas y remarcó que Mendoza cuenta con más de 2.400 agentes exportadores inscriptos, siendo una de las provincias con mayor cantidad de destinos de exportación en el exterior.

Más exportaciones significan más crecimiento

El Gobernador hizo hincapié en la necesidad de fomentar las exportaciones para alcanzar el superávit comercial. “Necesitamos aumentar las exportaciones y que crezcan más que las importaciones. Hay que hacer las cosas para que la Argentina pueda exportar mucho más”, afirmó.

Asimismo resaltó la importancia de esta medida para la economía mendocina, al señalar que la provincia está altamente vinculada al comercio exterior y que su dinamismo económico depende en gran medida de eso. “Mendoza es una provincia muy conectada al exterior en momentos de crecimiento, pero con dificultades superiores a otras provincias cuando decrecemos. Por lo tanto, facilitarles las cosas desde el Estado al sector privado para su exportación es de mucha utilidad para nuestras pymes, para nuestras empresas, para los exportadores”, explicó.

Cornejo remarcó que esta nueva oficina también tendrá un impacto positivo en el ecosistema emprendedor, ya que gran parte de la producción local se comercializa a nivel global y sale por los pasos fronterizos. “Le estamos facilitando las cosas a nuestro sector productivo. En el último año, Mendoza ha aumentado sus exportaciones en un 14%”, agregó.

El mandatario mencionó asimismo las dificultades que implicaba depender de la regional Córdoba y consideró que la decisión de ARCA es acertada. “No depender de la regional Córdoba le facilita las cosas no sólo al sector privado, sino también a la propia burocracia pública, haciéndola más ágil y eficiente”, dijo Cornejo. Y agregó: “La decisión que está tomando ARCA es sabia, racional, eficaz y acorde con la nueva etapa de crecimiento económico en la que está entrando el país”.

El RIGI y las grandes inversiones

Por otro lado, Pazo destacó el potencial de la región para el desarrollo de grandes inversiones y mencionó los proyectos del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). “Las grandes inversiones que están teniendo lugar en la Argentina comenzaron en Mendoza. Creemos que varios (proyectos) de los que están en etapa de desarrollo se concretarán tanto en Mendoza como en San Juan”, afirmó.

En este marco, Véliz aseveró que la intención de la nueva dirección es acompañar el crecimiento de la provincia y la región. “Mendoza seguirá creciendo y vamos a acompañarla en ese crecimiento garantizando una gestión más dinámica del comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones. Se trata de generar una apertura de mercado que no existió hasta ahora”, reseñó.

Ante estas declaraciones, el Gobernador hizo referencia al impacto de la nueva dirección en grandes proyectos de inversión, como el de YPF Luz, que representa una inversión cercana a los 400 millones de dólares y una importante cantidad de operaciones logísticas.

“Este proyecto, como bien lo explicó Andrés (Véliz), es de dimensiones enormes, con alrededor de 1.400 o 1.500 contenedores”, señaló, y aclaró que los trámites engorrosos por cierres de pasos fronterizos ─debido al mal tiempo, la nieve o los aludes─ “han generado demoras innecesarias que afectaron a nuestra producción y su salida hacia los mercados del (Océano) Pacífico”.

Cornejo insistió con que esta decisión es un logro no sólo del Gobierno provincial, sino también del sector privado exportador. “Esta decisión administrativa no es sólo para celebrarla desde el Gobierno, que la ha pedido insistentemente frente a la insensibilidad de otras gestiones nacionales, sino que también la celebra nuestro sector privado exportador. Aspiramos a que crezca aún más y que muchas más pymes puedan exportar. No depende sólo de tener una oficina aquí, pero sin dudas influye y facilita el proceso”, sostuvo.

En esa línea concluyó que la medida contribuirá a mejorar la economía provincial. “Es bueno para nuestra economía, es bueno para nuestra morfología productiva. Necesitamos importar lo que debemos, pero exportar todo lo que podamos. Eso nos asegura divisas y rentabilidad, y enriquece a nuestra provincia y a nuestra gente”, finalizó.