Premio en Brasil: un equipo de Mendoza fue distinguido como "el más prometedor" en robótica

“Andes Robotics”, el equipo formado por 25 alumnos del Colegio Tomás Alva Edison participó del clasificatorio para el Mundial de Robótica “The 2025 FIRST Global Challenge” que se llevó a cabo en Brasil este fin de semana, donde obtuvo el Premio Rising All-Star que se otorga al equipo que entiende el poder de la misión FIRST y demuestra a través de sus acciones, tanto en casa como en la competencia, el espíritu de profesionalismo amable y cooperación; se lo considera un modelo a seguir para otros equipos jóvenes y se destaca como un equipo con un futuro sostenible y prometedor con FIRST .

Aunque los chicos no juntaron los puntos suficientes para clasificarse en esta instancia regional y participar del Mundial de Robótica que se hará en Houston en abril, es importante destacar que su equipo fue el único argentino en el clasificatorio.

El equipo está integrado por Marco Ruzo, Lorenzo Traverzaro, Juan Pablo Pelegrina, Guadalupe Murgo, Jeremías Romere, Matías Rasmussen, Julián Bresso, Alejo Mariño, Máximo Cantú, Francisco Guerra, Santiago Caamaño, Tomás Aberastain, Evangelina Centre, Felipe Cicchinelli, Ramiro Solá, Joaquín Figueroa, Alejandro Castro, Nicolás Videla, Luca Quevedo, Evangelina Centre, Yamil Hadid, Gabriel Viotti, Lucas Rodríguez Trad, Santiago Burini y Danilo Michel. Sus mentores, cuya tarea fue asesorarlos durante todo el proceso, fueron los estudiantes Macarena Suárez, Isaac Da Rosa, Diego Avila, Bruno Redolfi y Ramiro Bianchini (ITU); Melanie Martínez y Valentín Panonto (Ing. Mecatrónica de la UNCuyo) y Emiliano Mirábile (Probot School).

Cada año, FIRST propone un tema diferente que plantea un desafío vinculado con el cuidado y la protección del ambiente. En esta oportunidad, es Reefscape. Inspirados en el océano y sus diversos ecosistemas, el robot debe ser capaz de recolecta algas y sembrar algas en un arrecife.

En el clasificatorio participaron cerca de 1.000 robots de todo el mundo, pero sólo 10 de ellos llegaron a la ronda final que se desarrollará del 16 al 19 de abril en Houston, Texas, Estados Unidos, y en la que deberán enfrentarse a otros 600 equipos de cerca de 200 países.

“Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes. Ha sido un trabajo muy duro y todo su talento fue reconocido con un premio que los estimula a continuar aprendiendo y esforzándose para volver a competir. Quiero agradecer profundamente el trabajo de los mentores del Colegio Edison, Probot School, del ITU y de la UNCuyo, a todos los mendocinos que nos ayudaron comprando uva para que los chicos pudieran viajar y, en especial, a nuestros sponsors que colaboraron desde el día uno para cumplir el sueño de llegar a Brasil”, señaló Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.

Precisamente, las empresas e instituciones que apoyaron a los chicos son Mecanálisis, EntradaWeb, YPF, Edemsa, Cenergia, IT&T, Ríspoli Viajes, Corpora, Grupo Falmet, Grupo ExtraBrut, 3DMazz, ITA, Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, GeoTub, Cantón Construcciones, Arida, Aminta, Cóndor, Origami Software, Tercer Mundo, el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén, el Consejo Deliberante de Guaymallén, ITU Robótica y la Universidad Nacional de Cuyo.

Mas información sobre First Global

First Global (https://first.global/es/) es una organización sin fines de lucro fundada por Dean Kamen, empresario e inventor estadounidense, con el objetivo de fomentar la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en el mundo.

Para promocionar dicho objetivo, First Global celebra cada año en un país diferente las olimpíadas de robótica, en donde compiten más de 190 países. Las anteriores sedes fueron Washington, Ciudad de México, Dubai y Ginebra.

Más información sobre la Fundación Tomás Alva Edison

La Fundación Tomás Alva Edison ganado múltiples premios con sus servicios educativos. El Colegio Tomás Alva Edison (https://www.colegioedison.edu.ar) obtuvo el primer puesto a la calidad educativa otorgado por Educar e Intel en 2005 y el primer puesto en el IV Foro Latinoamérica de docentes innovadores en la categoría Entre Pares. En 2018, además, el Colegio Edison fue seleccionado por Microsoft como una de las 17 escuelas más innovadoras del mundo.

En 2020, Microsoft destacó al Colegio Edison por su liderazgo en transformación digital y rápida adaptación en tiempos de pandemia. La Fundación también creó Probot School https://www.probotschool.com, la primera escuela de programación, robótica y desarrollo de videojuegos que tuvo Argentina. En 2023 el Colegio Edison representó a Argentina en el Mundial de Robótica FIRST Global Challenge obteniendo el segundo puesto.