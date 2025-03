Chozos Resort, el hotel de lujo de Mendoza elegido por un gigante inmobiliario de EE UU

Chozos Resort encarna la herencia de los indios Huarpes rememorando sus casas circulares. Estos aborígenes utilizaban las laderas como paredes, las piedras de la montaña y, cerca de las lagunas, armaban sus chozos con ramas, palos, pasto y totoras. Con una perspectiva ligada a lo sagrado y a la energía vital, el legado de esta tribu se fue transmitiendo de generación en generación y hoy, como un homenaje, se puede apreciar y vivenciar plenamente en la propuesta arquitectónica de Chozos Resort.

¿Cómo un proyecto de lujo se hace realidad?

La sinergia entre ambos desarrolladores se dio casi de manera natural. Habiendo crecido en Argentina, Young Woo (uno de los fundadores de Young Woo & Associates) siempre había soñado con regresar al país de su juventud para crear algo especial. Inspirado por su pasión por el arte, el vino y la naturaleza, junto a Margarette Lee (su socia) detectó el potencial sin explotar en Mendoza y decidieron invertir en Dragonback Estate. Un tiempo después, la desarrolladora se interesó por trabajar con Nicolás Armentano, quien ya había inaugurado otros desarrollos previamente, con la idea de crear dentro de ese predio algo único y totalmente diferente en Mendoza.

En la búsqueda de un proyecto a la medida de Young Woo & Associates, Armentano se contactó con Sergio Roggerone, distinguido y multipremiado artista mendocino, quien colaboró estrechamente con su mirada e ideas en la creación de Chozos Resort. La propuesta conmovió a Young Woo y a Margarette Lee, por lo que no dudaron en asociarse al emprendimiento.

Ambas desarrolladoras aportaron su experiencia, exigencia y conocimientos para llevar adelante Chozos Resort bajo la dirección de Nicolás Armentano y con el seguimiento continuo de YWA. El deslumbrante resultado del emprendimiento ha llevado a las desarrolladoras a comenzar a planear una importante expansión de Chozos Resort y por qué no a replicar la experiencia en nuevos proyectos.

Esta alianza entre Armentano Inversiones Inmobiliarias y Young Woo & Associates no fue casual, ya que ambas compañías coinciden en la mirada disruptiva, en la búsqueda del valor oculto en el mercado inmobiliario y en su intachable trayectoria. Pero sobre todo, los unió el interés por desarrollar en Mendoza una propuesta de alojamiento única en su tipo, que combina vanguardia y confort con arte, arquitectura, diseño, historia, naturaleza y sustentabilidad, de un modo muy particular y totalmente diferente a lo conocido.

Y en Chozos Resort lograron realizar un proyecto que en sí mismo es una verdadera obra de arte en la que el lujo y el confort ocupan un lugar primordial

Dos grandes del Real Estate

En Estados Unidos y especialmente en Nueva York, Young Woo & Associates -empresa perteneciente a Young Woo y Margarette Lee- es reconocida por sus iniciativas audaces, la creación de edificios icónicos y la comprensión de las necesidades de estilo de vida del presente y del futuro. Aclamada por The New York Times, Forbes y The Wall Street Journal, Youngwoo & Associates ha demostrado en cada uno de sus proyectos que la sensibilidad y la autenticidad son su prioridad.

Super Pier Project, Radio 1611, Radio 181, Bronx Post Palace, Sky Garage Condominium, Chelsea Arts Tower y 85 Tenth Avenue son sólo algunos de los numerosos y sorprendentes proyectos ejecutados por Youngwoo & Associates en la Ciudad de Nueva York y sus alrededores.

En Argentina, la desarrolladora es propietaria de Dragonback Estate, una finca de viñedos ubicada en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, que alberga a 820 hectáreas cultivadas, a diversos emprendimientos vinculados con el mundo del vino y también a Chozos Resort.

Por su parte, Armentano Inversiones Inmobiliarias -liderado por el reconocido emprendedor Nicolás Armentano- logró posicionarse como la desarrolladora de proyectos más innovadora de Mendoza. Nicolás es un joven mendocino apasionado del Real Estate, que se autoproclama enamorado de la provincia que lo vio nacer y por la que ahora trabaja enérgicamente para hacerla crecer a través de sus emprendimientos inmobiliarios. No por nada en 2019 fue distinguido como “Joven mendocino destacado”.

Con la fuerza emprendedora de Nicolás como motor, Armentano Inversiones Inmobiliarias apunta a hacer de Mendoza un paraíso para los amantes de la belleza paisajística y el confort, con el firme objetivo de que la región se convierta en un verdadero polo de crecimiento. Entre los emprendimientos realizados por Armentano en la provincia, se destacan -además de Chozos Resort- Penta, El Borgo, Bodega Giol, Bosques de Mayo y Coirones de Mayo.

La vuelta a los orígenes con el foco en el lujo y el confort

Chozos Resort cuenta con 15 Chozos, 4 Glam Camps -donde la máxima sencillez se conjuga con la comodidad y el lujo, con bajo impacto para el medioambiente-, un área de eventos y el restaurante Barro Cocina. Cada uno de estos espacios está pensado para el confort y el placer de los huéspedes, quienes -además- pueden acceder a múltiples experiencias in y out doors.

La estructura de los Chozos -unidades de una y de dos habitaciones con cocina, terraza con vista a la Cordillera, fogonero y minipiscina- remite a las viviendas de los Uros, con forma de bóveda o de cúpula (en Mendoza sólo queda testigo de este tipo de arquitectura en las Bóvedas de Uspallata). En este caso se trata de estructuras metálicas de hierro, hormigón y piedra propia de la provincia que ayuda a imitar la arquitectura vernácula. Sus cúpulas de más de cuatro metros de altura son lo más representativo y llamativo del proyecto.

En tanto, los cuatro Glam Camps están inspirados en las canoas que usaban los Uros en el lago Titicaca. Son construcciones pensadas con la sustentabilidad como eje: su recubrimiento exterior está trabajado con barro y juncos y compuesto con más de 1500 totoras enrolladas y trenzadas de manera totalmente artesanal, por lo que ningún glam camp es exactamente igual al otro.

