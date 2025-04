Informe del CEM: desempleo en Gran Mendoza cae a mínimos históricos, liderando la región

Un informe reciente del Consejo Empresario Mendocino destaca que Mendoza se destacó en la recuperación post-pandemia, con una importante caída de desempleo en los 4 últimos años. Al cierre de 2024 la tasa de desempleo del Gran Mendoza alcanzó el 4,8%, por debajo de la tasa nacional (6,4%) y de la registrada el trimestre previo (5,0%). Durante el período analizado, la tasa de desempleo local fue menor que la nacional.

El ranking de los 32 aglomerados urbanos es liderado por Viedma y Santiago del Estero, con tasas de desempleo de 1,2% y 1,5% respectivamente. En la otra punta, Mar del Plata registró la mayor tasa de desocupación, 8,6%, seguida por Resistencia. Gran Mendoza, avanzó una posición respecto de 2023, ubicándose en el puesto 17.

Se destaca el significativo aumento de la tasa de actividad de Mendoza, que pasó de 44,9% promedio entre 2012 y 2019 -por debajo del valor país (45,9%) y de los grandes aglomerados urbanos (47,0%)-, hasta 49,8% en 2021-2024, por encima de aquellos. De igual forma, la tasa de empleo de Mendoza promedió 42,7% en 2012-2019 (país: 42,2%; GAU: 42,9%) y aumentó al 46,9% en 2021-2024, superando el registro nacional y de los GAU. Así, punta a punta, el Gran Mendoza fue relativamente más dinámico que el país y los aglomerados comparables tanto en el ingreso de personas al mercado laboral, como en la creación de empleo.

A nivel nacional, el empleo registrado creció 19% entre 2012 y 2024, con mayor dinamismo de los trabajadores independientes (+60%) que de los asalariados (+11%). Asimismo, el empleo asalariado público aumentó 29% y el empleo privado apenas creció 3%.

Entre diciembre de 2012 y 2019, Mendoza perdió 4.800 puestos de trabajo privados registrados, y otros 13.000 hasta diciembre de 2020, cuando la cuarentena golpeó fuerte a la actividad económica. En los tres años siguientes nuestra provincia recuperó 16.300 empleos privados registrados, superando los niveles pre-pandemia.

En 2024, Mendoza creó 3.100 empleos privados registrados, mientras que el país perdió 107.700, con un primer semestre de caída y un segundo semestre de recuperación del empleo. Es esperable que la recuperación de la actividad productiva sea acompañada por el aumento del empleo registrado privado y, para ello, es clave reducir la alta carga tributaria que lo afecta.

El importante crecimiento del empleo público provincial entre 2011 y 2015 aumentó la cantidad de agentes públicos cada 1.000 habitantes de 54,8 a 57,3. Luego, el ordenamiento fiscal iniciado en 2016 trajo aparejada una reducción del empleo público provincial hasta 50,6 agentes/1.000 hab. a fines de 2024.

Con el desempleo por debajo del 5%, Mendoza no presenta un escenario crítico en términos de cantidad de empleo. Pero, con tasas de desempleo bajas y niveles de pobreza altos, tener trabajo hoy no garantiza no ser pobre: a nivel nacional la informalidad laboral es elevada (asalariados sin descuento jubilatorio al 4T24: 36,1%) y el salario real está 27% abajo de diciembre de 2016, consecuencia de la caída del 40% entre 2018 y 2023 y una recuperación del 17% en los últimos 11 meses.

Es importante que la actividad económica se siga recuperando, y también avanzar en reformas estructurales que mejoren la competitividad, bajando impuestos a la producción y al trabajo, reduciendo costos logísticos, de financiamiento y burocracia, y promoviendo el trabajo registrado. La cuña fiscal laboral, una de las más altas de América Latina, debe reducirse pues perjudica a trabajadores y a empleadores, al disminuir el ingreso del trabajador al mismo tiempo que encarece el costo de contratación.

La reforma laboral debería fomentar la productividad (claves: educación, capacitación para el trabajo y empleabilidad) para mejorar los salarios reales (y el consumo y el ahorro) en forma sostenible.

VER INFORME COMPLETO