"Deep Into The Valley: el festival boutique que fusiona música electrónica, vino y alta gastronomía

Los viñedos de Bodega Lamadrid, ubicados en Las Compuertas, serán el epicentro de una nueva edición de Deep Into The Valley, el 1er Festival Boutique de Deep House de Mendoza, que cumple su 3er encuentro ofreciendo una combinación única de vinos Premium, coctelería de autor, gastronomía recomendada por la Guía Michelin y entretenidas experiencias de degustación, que se realiza en algunos de los rincones más lindos de la provincia, a los pies de la Cordillera de los Andes.

Comenzando a fin de tarde, el sábado 12 de abril, entre las 17 y las 2am, Deep into the Valley invita a conectarse con el entorno inconmensurable de la tierra del vino, en un evento tan único como exclusivo, que apela al sub-género más cool de la música electrónica, el Deep & Organic House, trayendo en éste caso como headliners a los DJs & Producers londinenses Death on the Balcony, grandes referentes del género en la escena internacional.

Deep into the Valley es la respuesta que Ulises Peluffo y Javier Menajovsky (con más de 25 años de experiencia en eventos de vinos, gastronomía y noche) han elaborado para capitalizar la imparable llegada de jóvenes y no tan jóvenes a Mendoza, que en los últimos años la han adoptado como un destino que combina lo mejor de la música electrónica nacional e internacional, junto con todo lo que tiene para ofrecer el mundo del vino a la hora de disfrutar de un viaje con amigos o en pareja, sumado al creciente interés de los mendocinos por vivir estas experiencias.

Redefiniendo al formato tradicional del enoturismo, Deep into the Valley se presenta como una nueva propuesta que lo desestructura, conectando al vino con una nueva audiencia y ampliando su campo de acción. Una audiencia conformada por hombres y mujeres de entre 30 y 45 años, que vienen a Mendoza en busca de diversión antes que de conocimientos técnicos, que aman la música electrónica de calidad, y que eligen éste destino para disfrutarlo junto con propuestas de vinos Premium, gastronomía sofisticada y escenarios naturales que los conectan profundamente.

Estos nuevos consumidores del vino no consumen por consumir, sino que prefieren bebidas y platos diseñados con calidad y creatividad, que complementen la experiencia sensorial de lo que vienen a vivir en su viaje. Tanto turistas como locales forman parte de una generación que disfruta el presente y han recorrido el mundo vivenciando eventos de primer nivel, razón por la que buscan propuestas auténticas a la hora de salir con sus amigos. Para ellos, Deep into the Valley no es solo un festival, es un punto de encuentro donde la música, la naturaleza y la excelencia convergen en una experiencia única.

EXPERIENCIAS, AROMAS Y SABORES

Los vinos y la gastronomía serán elementos claves de la propuesta de Deep Into The Valley, los que junto a la música y el inconmensurable paisaje que rodea a la pista conforman una experiencia para todos los sentidos, imposible de igualar. Entre las diferentes propuestas que trae esta nueva edición de Deep into the Valley, se destacan las siguientes:

WINE EXPERIENCES BY LAMADRID

Comenzando el evento la bodega invitará a degustar algunas de sus mejores etiquetas en un formato descontracturado, mientras la tarde se va convirtiendo en noche, las cuales se podrán descubrir participando de diferentes experiencias diseñadas para disfrutarlas a pleno. La clave será llegar temprano para poder vivirlo, bebiendo vinos fuera de serie, a pocos metros de donde nacen sus uvas.

OY KOMBUCHA, UNA EXPLOSIÓN REFRESCANTE Y SALUDABLE

La bebida que hoy es tendencia en los festivales de música electrónica más cool del mundo también estará presente en el nuestro, presentada por OY Bebidas en entretenidas degustaciones de todos sus sabores.

LA MAGIA DE DESTILERÍA ANDINA

Los participantes podrán descubrir los exquisitos brebajes del secreto mejor guardado de Mendoza, que traerá al festival sus destilados de clase mundial, elaborados en Las Compuertas, el mismo distrito donde sucede el evento.

UN EXCLUSIVO LOUNGE CON HABANOS Y VINOS TOPE DE GAMA

El encanto y la sofisticación de los mejores habanos del mundo también formarán parte de la propuesta del festival, los cuales se degustarán combinados con maestría con los vinos más encumbrados de la bodega.

GASTRONOMÍA RECOMENDADA POR LA GUÍA MICHELIN BY LUCAS OLCESE

El multipremiado chef mendocino Lucas Olcese será parte central del line up del festival, compartiendo sus recetas llenas de aromas y sabores en versión street food, ofreciendo una experiencia sensorial diseñada para el disfrute total.

WINE & COCKTAIL BAR

Y finalmente, los cocktails, vinos por copa y wine cocktails que saldrán de la barra serán los encargados de llevar la fiesta al siguiente nivel, todos elaborados con marcas Premium, disponibles tanto en formato de tragos individuales como el de Bottle Service y servidos en cristalería de altísima calidad gracias al apoyo de Volf Mendoza.

UN VIAJE POR LO MEJOR DEL DEEP & ORGANIC HOUSE

Cruzando los cielos y las cumbres nevadas llegan por primera vez a la Argentina el talentosísimo dúo de Djs & Producers ingleses Death on the Balcony, referentes a nivel mundial del Deep & Organic House con tracks editados en prestigiosos sellos tales como All Day I Dream (de Lee Burridge), The Soundgarden (de Nick Warren) y Do Not Sit On The Furniture, entre otros, quienes serán headliners de esta nueva edición.

Junto a ellos, la genial artista mendocina Flor Parra, quien fuera telonera de Nick Warren en Mendoza y dj invitada al show radial Transitions de John Digweed, bañará la pista con sus sonidos plagados de suaves melodías, transiciones y grooves muy bailables, que irán introduciendo a los asistentes en la parte más festiva de la noche.

El line up se completa con el set del dj argentino Déléstage, que pasó por cabinas de la talla de Club Pachá BA, Big One, Mint y The Shamrock Basement entre otros, junto a la bienvenida musical al evento que ofrecerá por primera vez en Mendoza, el dj y productor porteño Gerardo Moro.

CÓMO PARTICIPAR

Los asistentes pueden adquirir sus entradas a la venta desde el sitio oficial del evento www.deepintothevalley.com

Con anticipadas Early Birds y Lote 1 agotadas, se consiguen por tiempo limitado entradas desde $38.000 (más service charge), un valor que se irá incrementando a medida que se acerque el evento. La misma incluye acceso al festival, estacionamiento sin cargo, una copa de vino de cortesía y acceso a las Wine & Spirits Experiences sin cargo (de 17 a 20hs).

También pueden contratarse Mesas VIP con cupos muy limitados (consultar en el sitio oficial del evento o en sus redes sociales).

Durante el evento los consumos podrán abonarse mediante todos los medios de pago, tanto físicos como digitales (tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago y efectivo).

DEEP INTO THE VALLEY