La enóloga Maricel Valdés regresa al Valle de Uco: un nuevo capítulo en Solo Contigo

La enóloga de Tunuyan, Maricel Valdés, produjo uno de los grandes cambios de la temporada al dejar la Bodega Los Toneles de Familia Millán, y volver a hacer vinos a su departamento del Valle de Uco, ya que se hizo cargo de la enología de Solo Contigo, una pequeña bodega boutique de capitales canadienses, ubicada dentro de The Vines, en Los Chacayes, Tunuyán.

Formada académicamente como licenciada en enología en la UTN, su verdadera escuela profesional fue Catena Zapata donde ingresó en la bodega de Vistaflores incluso antes de terminar sus estudios.

Es reconocida por poseer una "gran nariz" en la que se apoyaron los equipos técnicos con los que ha trabajado y reconoce a Alejandro Vigil como su "papá enológico", mientras que otro de sus mentores en Catena fue Felipe Stahlschmidt, quien la eligió para que lo acompañe cuando se hizo cargo de la enología de los vinos de la Familia Millán. Pero luego de un breve período, Felipe renunció a la bodega de la empresa supermercadista, y Maricel quedó al frente de la bodega del grupo de los Supermercados Atomo.

Luego de unas vendimias en Los Toneles, donde posicionó algunas líneas en la alta gama, la enóloga se fue de la bodega urbana de Guaymallén dejando una vez más en claro la manera errática del managment de la empresa por parecer que poseen una falta de empatía con sus equipos técnicos, ya que son los enólogos los que le dan entidad y personalidad a los vinos, y los cambios constantes no les permiten sostener una identidad definida.

Lo cierto es que a partir de la actual vendimia Maricel Valdéz recaló como chief winemaker de Solo Contigo, una bodega boutique diseñada para vinos premium y de alta gama, propiedad de los canadienses afincados en Toronto, Terry y Noel Neelands, quienes además son coleccionistas de arte.

La bodega, diseñada por el afamado estudio de arquitectura Bormida & Yanzón, tiene una capacidad vínica de 120 mil litros de vino, pensada para la alta gama.

Sobre su historia en la enología, Maricel nos dijo: "Yo soy Tunuyán, terminé la secundaria y me vine a estudar a Mendoza. Me recibí como Licenciada en Enología en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y cuando estaba estudiando el primer año de la facultad empecé a trabajar en Catena Zapata en Vista Flores y ahí trabajé durante 13 años y después en el 5° o 6° año empecé a trabajar en la bodega de Luján en La Pirámide de Catena Zapata.Estuve a cargo de la sala de barricas donde llegué a manejar 16000 barricas y por eso estaba estaba a cargo de la parte de alta gama. Al principio quería estudiar en agronomía pero después empecé a saber más de la carrera de Enología y me enfoqué en eso."

"Trabajar con Alejandro Vigil la verdad que fue un placer, no solamente en lo profesional sino en lo personal. La verdad que al lado de él aprendí todo lo que sé, para mí es mi gran mentor y es una persona que me ayudó a crecer como persona y abrir la cabeza para ser una una buena líder, una buena enóloga".

En ese sentido, el propio Vigil nos dijo: "Con Maricel comenzamos a trabajar en el año 2006, y era muy jovencita y comenzaba a estudiar Enología, así que vi todo el desarrollo de ella como profesional técnica, y trabajó hasta 2021 en nuestro equipo en Catena siendo casi fundamental porque era una de las personas que yo siempre respeté sobre todo en las degustaciones".

*Ver video de nota realizada a Maricel Valdéz en 2023 en el programa de TV "Pasión por el Vino":

https://youtu.be/RxCJ84mNSeE?si=_AhQN5qMHr2RfscU