Dos mendocinos se lucieron junto a Colapinto y Nicki Nicole en la Experiencia Endeavor Argentina Sub20

Más de 12.000 estudiantes de colegios secundarios vivieron la nueva edición de Experiencia Endeavor Sub20, el evento organizado por Endeavor para inspirar a jóvenes a emprender y perseguir sus sueños. El encuentro reunió a referentes del emprendedurismo, la tecnología y la música, mientras que los expositores más jóvenes contaron sus historias de éxito a través de anécdotas y aprendizajes sobre liderazgo, innovación y resiliencia.

Con el objetivo de inspirar y desarrollar el espíritu emprendedor en las futuras generaciones, el evento fue conducido por Fermín Bo, Co-Fundador de Zeratype, quien además dio la bienvenida al encuentro y presentó a los speakers.

“Reunir a 12 mil estudiantes en torno al espíritu emprendedor demuestra el cambio positivo que estamos viviendo en Argentina. Es un honor para mí estar acá y compartir con tantos jóvenes que me inspiran con su energía y entusiasmo por el futuro", confesó Martín Migoya, señaló el cofundador y CEO de Globant.

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, expresó: “Vengo a decirles cinco cosas: no vivan los sueños de otros, elijan los suyos. El esfuerzo y el sacrificio son los que hacen la diferencia, más que el talento. Tómense el tiempo para descubrir lo que aman, no tienen que saberlo ya. Pueden estudiar lo que quieran, pero hay que aprender a pensar y tener pensamiento crítico. Y, por último, hagan lo que hagan, háganlo en Argentina: es el mejor lugar del mundo”.

Una sorpresa para el auditorio fue el video de Nico Occhiato, emprendedor que en la pandemia notó que necesitaba un cambio y se dio cuenta de lo difícil pero apasionante que es emprender. “Hay que tener la piel gruesa para saber equivocarse y levantarse de ahí”, comentó el creador y fundador de Luzu TV.

Por otro lado, Tomás Machuca, el joven fundador de Fenikks, destacó en su charla la importancia del esfuerzo y de lo que se tiene a mano para transformar una idea en realidad.

“Un balde, una sierra, el secador de pelo de la abuela, y una idea, y a partir de ahí, empezar a hacer”, afirmó.

En remoto, el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto envió un mensaje claro para los jóvenes: “No dejen de soñar, para todos los chicos que tenemos ese sueño que parece muy lejano, pero que por ejemplo, en mi caso se cumplió. No hay que tenerle miedo al error, no hay que tenerle miedo al fracaso, el mayor error es no intentarlo”.

El momento más aclamado de la jornada fue la entrevista a la popstar Nicki Nicole, realizada por la periodista especializada en música, Pauli Echeverría. “Hagan las cosas ustedes, estuve muchos años esperando que alguien me descubriera y yo me tenía que dar cuenta que podía intentarlo”, exclamó Nicki. También mencionó la inmediatez que caracteriza a las nuevas generaciones y dejó una enseñanza para el final. “Si algo no funciona rápido pensamos que no servimos. Hay que usar la intuición como bandera, si tu corazón te lo está diciendo es por algo. Ustedes son personas muy importantes, muy valiosas y todo aquel que alguna vez le haga sentir lo contrario está muy errado”, concluyó.

Además, Nacho Elizalde -conductor en OLGA y fundador de Polenta y Tranca- moderó un panel de jóvenes emprendedores que demostraron que no hay edad para generar impacto: Valentín De Antonio, CEO de Qaizen, una plataforma de bienestar emocional que conecta con los desafíos reales de esta generación; Melina Caporaletti, fundadora de Movigo, una

solución de movilidad compartida y sustentable nacida en la universidad; y Federico Robello, creador de Guchini, una marca urbana que nació desde la cocina y hoy se convirtió en símbolo cultural.

Experiencia Endeavor Sub20 brinda una oportunidad única para que los más jóvenes vean un futuro posible en la Argentina y, al mismo tiempo, ser testigos de cómo los valores del esfuerzo, el trabajo, el compromiso y las ganas de superarse son suficientes para lograr grandes objetivos. Para quienes quieran comenzar a emprender y buscan herramientas, pueden seguir el HUB de Endeavor para más información.

Valentín De Antonio – Qaizen

Valentín es el creador de Qaizen, un proyecto que fusiona contenido motivacional y entrenamiento físico para jóvenes desde una mirada cercana, real y empática. Conecta con miles de seguidores hablando sin filtros sobre salud mental, esfuerzo y crecimiento personal. A través de sus reels, propone rutinas, hábitos y reflexiones para vivir mejor. Sostiene que Qaizen no es solo una marca: es una comunidad en movimiento.

Federico Robello – Guchini

Federico tiene 21 años, es el creador de Guchini, una sandwichería gourmet del interior que nació en redes sociales y hoy es un fenómeno local. También es influencer, con más de 350.000 seguidores, y comparte contenido sobre cultura argentina desde una mirada fresca y auténtica. Estudia Administración de Empresas y empezó a emprender a los 13. Su comunidad creció mostrando el paso a paso de cada idea, desde los mates hasta sus sándwiches.