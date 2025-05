Axel Vuylsteke, nuevo CEO Global de Vinventions: qué espera de Argentina el gigante mundial de corchos

El grupo belga-estadounidense Vinventions, segundo productor mundial de corchos y reconocido por su enfoque pionero en el sector de soluciones de cierres, se adentra en un periodo de adaptación estratégica para responder a los retos de la industria. Recientemente la compañía nombró a Axel Vuylsteke como nuevo Chief Executive Officer de Vinventions. Este cambio en la dirección marca el inicio de un nuevo capítulo para la compañía, que seguirá impulsando la innovación y la sostenibilidad en el sector de cierres para vinos, destilados y aceites.

En 2013, la empresa instaló una planta en San Juan desde la cual abastece no sólo a Argentina sino a distintos países de Latinoamérica. La de San Juan es una de las siete plantas que Vinventions tiene en el mundo, además de Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Sudáfrica y China. Comenzó a operar en 2013 en el país, con una capacidad para 50 millones de tapones anuales; sin embargo, un año y medio después, desembolsó u$s 2,7 millones para cuadriplicar esa capacidad.

Sofía Civit, gerenta de Márketing de Vinventions Argentina; Axel Vuylsteke, CEO global de la compañía; y el mendocino Andrés Belinsky, CEO para toda América.

Con más de veinte años de experiencia en la industria de bebidas y un historial exitoso en mercados internacionales, Axel Vuylsteke quiere aportar a Vinventions una visión centrada en el crecimiento. En su primera visita a Mendoza como director de la empresa, Vuylsteke fue entrevistado por Ecocuyo. Destacó que su desafío es mantener el compromiso de Vinventions con el mantenimiento de su posición de liderazgo a través de la innovación y la excelencia operativa y que seguirá impulsando la innovación y la sostenibilidad en el sector de cierres para vinos, destilados y aceites.

Durante la entrevista con Ecocuyo, Vuylsteke estuvo acompañado por el mendocino Andrés Belinsky, gerente General de Vinventions Sudamérica y por Sofía Civit, responsable de Marketing de la compañía.

- Vinventions se ha caracterizado por su compromiso con la creación de soluciones sostenibles que respondan a las expectativas cambiantes de clientes y consumidores. Es reconocida por su enfoque pionero en el sector de soluciones de cierres. ¿Cuál será tu aporte en esta nueva etapa?

Vinventions es una compañía que ya existe hace 25 años. Acabamos de celebrar los 25 años de la compañía. Nació sobre una idea bastante sencilla: solucionar un problema. En los 90 había muchos problemas con el corcho, con el TCA y con el tapón sintético se podía resolver y ofrecía muchas ventajas. Y además, nos hemos dado cuenta de que tenemos la posibilidad de ofrecer un producto mejor a nivel de ingreso de oxígeno, de embotellado con la tecnología de co extrusión.

Después de 25 años estamos en el segundo ciclo de vida con una propuesta mucho más sostenible, dado que se trata de un polímero de origen natural, de caña de azúcar. El próximo paso que nos planteamos hacia futuro es cómo se puede seguir creciendo y ofreciendo algo nuevo al mercado. Mientras la competencia de microaglomerado se ha desarrollado tan bien. …. Para nosotros va a ser un éxito

Hace pocos años hemos invertido también en cierre a rosca, todavía no en Sudamérica pero tenemos fábrica en Europa y en México para atender el mercado de Estados Unidos, con lo cual estamos buscando cuál va a ser el eje contributivo para el futuro de la compañía.

- ¿Cuál es la importancia de Mendoza y Argentina en el radar de negocios de Vinventions?

Es bastante significativa y está en crecimiento. A nivel de volumen total de producción, Argentina representa más del 10 por ciento del grupo. Es un negocio que está creciendo. Obviamente, con las dificultades económicas del país, no es fácil parametrizar la contribución del negocio argentino dentro del grupo. Pero sí vemos que está mejorando mucho la situación y apostamos para cuando la situación mejore se puede seguir creciendo y contribuir.

- ¿Cómo ve la situación económica de Argentina, el clima de negocios y las perspectivas?

Han sido muchos años de situación difícil, Argentina siempre ha estado en crisis con una inflación muy alta, a veces un poco mejor, a veces peor, pero de momento parece que la situación mejora y que se están tomando medidas que están teniendo su impacto. Estamos bastante optimistas de lo que va a venir. Vemos un cambio que va a impactar de manera positiva en el negocio y, en consecuencia, en nuestro potencial de inversión en el país en el futuro.

- ¿Cómo se está desarrollando el plan de inversión en Argentina?

En Europa tenemos una fábrica en Bélgica que abastece a Italia, España y Francia. Aquí en Argentina, hemos hecho un gran desarrollo en San Juan, con un gran know how. Producir un tapón con coextrusión como desarrolló Nomacorc en Argentina no es sólo una receta con una máquina, es la experiencia de las personas que manejan esas máquinas, es un expertise que llevó mucho tiempo y trabajo desarrollar y de lo que hoy nos sentimos orgullosos. En tanto, Mendoza es una pieza clave para la compañía dado que desde acá hacemos la distribución

- ¿Por qué decidieron montar una planta en San Juan y no en Mendoza?

Lo natural quizás hubiese sido poner la fábrica en Mendoza. Sin embargo, las condiciones políticas y regulatorias de ese momento hicieron que conviniese o fuese más fácil ejecutar esa inversión en San Juan, en 2014.

Mendoza sigue siendo la pata más importante porque tenemos acá las oficinas comerciales y administrativas, el Head Quarter de Sudamérica de Vinventions está en Mendoza. Además, damos servicio y asistencia para la venta hacia otros mercados, como Chile y Perú, Bolivia y todo el manejo se hace desde Mendoza.

- ¿Cuál es el nivel de producción en San Juan?

En San Juan hicimos una inversión con fondos propios muy importante en el 2021 que nos ayudó a pegar un salto de capacidad. Fue una época difícil para hacer una inversión en Argentina. Sin embargo, la pudimos llevar adelante, aumentamos la capacidad sobre todo en extrusión y seguimos creciendo en las otras etapas, como impresión y la parte de tratamiento.

También hicimos una inversión el año pasado para la etapa de impresión y tratamiento de un microaglomerado que se llama SÜBR, el primer cierre que contiene materiales biodegradables. Lo estamos empezando a comercializar ahora. Actualmente tenemos una producción con una capacidad bastante robusta. Este año estamos volviendo a hacer pequeñas inversiones para aumentar algunos procesos, generar mejores condiciones de servicios y automatización para el paletizado, etc. Nuestra planta tienen una capacidad importante, consolidada y que nos permite dar un muy buen nivel de servicio.

- ¿Cómo son los plazos de entrega?

Damos plazos de 15 días para un pedido nuevo pero podemos entregar en 8 o 10 días. El plazo de entrega para un cliente que necesita un tapón nuestro es muy corto. Es un nivel de servicio muy competitivo, sobre todo en esta época donde es necesario minimizar el capital de trabajo y poder tener una seguridad de provisión, de tiempos muy cortos.

- ¿Qué mercado atienden desde San Juan?

Al principio toda nuestra capacidad de producción era absorbida por el crecimiento de Argentina.

Con la inversión del 2021 pudimos sobre pasar la capacidad de producción y hoy el 100% de Sudamérica se abastece desde nuestra planta de San Juan, en Argentina. Exportamos a Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, todo producido desde Argentina. También estamos exportando a Estados Unidos una parte de los productos que necesitan allá. La parte de extrusión ha quedado abastecida, en parte, desde Argentina.

- ¿Cuáles son los retos de la industria vitivinícola en Latinoamérica?

El principal es la baja de consumo, claramente. El consumo de vino está bajando a nivel mundial y es algo que vemos en todas las plazas donde operamos. Hay menos consumo, menos botellas, menos tapones. Estamos viendo en los últimos años una bajada estructural del consumo. Es un fenómeno que se dará hasta cierto nivel. No veo desaparecer al vino pero bajará hasta un cierto nivel. El primer desafío entonces es repensar la estrategia si baja el volumen de venta.

Para nosotros, otro desafío es el uso del tapón sintético. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha cambiado muy rápidamente y ha pasado de tapón sintético a tapón a rosca y por eso hemos invertido también en esa tecnología para hacer frente a esa tendencia.

- ¿Dónde están viendo las oportunidades?

Vemos oportunidades en otras aplicaciones que podríamos hacer con el tapón sintético. Por ejemplo, en Europa tenemos un tapón sintético para espumantes que nos está dando oportunidades de seguir creciendo.

Pero claramente el consumo a la baja de vino es el mayor desafío que tiene la industria

- En cuanto a cierre para vinos, ¿cuáles son las tendencias que están llegando a Latam y a Argentina?

El tapón insertado, que puede ser corcho sintético, microaglometado o natural, y la tapa a rosca. Esas son las dos grandes categorías.

La tapa a rosca ha tomado una cuota de mercado cada vez más importante, sobre todo en el vino blanco y en lo vinos de gran consumo y rotación, es decir en vinos que no son de guarda. Este es un fenómeno que vemos a nivel mundial porque es un cierre fácil y conveniente para vinos. También la tendencia es que los vinos serán más fácil de beber, más frescos, más ligeros.

- Y dentro del tapón sintético, ¿cuáles son las novedades?

Nuestra empresa está tomando la mayor parte del mercado por la solución de extrusión que de momento somos los únicos que ofrecen eso. Casi no tenemos competencia. La calidad del producto que podemos ofrecer hace que tengamos mayor cuota del mercado. Y después tenemos el microaglomerado y el natural. Creemos que el natural seguirá siendo una solución de cierre para el vino de alto nivel y el microaglomerado y el sintético servirán para los vinos de media gama.

- ¿También abastecen a otras industrias?

Sí y en eso tiene que ver con nuestra política de innovación. En Europa por ejemplo estamos vendiendo tapa a roscar para el aceite de oliva y los spirits. Tenemos a Campari como cliente y muchos clientes en oliva. Y estamos viendo si con el tapón sintético también se puede hacer los tapones té, como los del vermút. Estamos viendo cómo se puede usar la tecnología que tenemos para nuevas aplicaciones.

Ex alto ejecutivo de AMBEV, primera vez en Mendoza,

- ¿Cuáles son las expectativas con Argentina?

En Argentina vemos señales que está mejorando la situación. Pensamos que se va abrir otra vez Argentina al resto del mundo y que se va a facilitar el comercio internaciona. Venimos de momentos difíciles para importar y exportar, no es tan fácil.

Nomacorc importa materias primas y se agrega mucho valor en el proceso. Se exporta a través de las bodegas que venden sus productos en el exterior y desde Argentina se abastece a Perú, Chile, Bolivia y Uruguay. Argentina representa el 80 por ciento de las ventas de Vinventions Argentina.