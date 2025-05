Moira Misrahi lanza en Mendoza Workshop 360: estrategias para PYMES que quieren vender sin descuentos

La mentora -Lic. en Administración de Empresas con más de 15 años de trayectoria en áreas de Trade Marketing, E-learning, programas de Work and Balance , Logística Comercial y Customer Relationship management - presentó su Workshop 360 Lab (W360L) tras la gran fuga y falta de clientes que las PYMES identificaron en los últimos años.

“Yo creo en el poder de la post venta. Ahí es donde muchos se caen. No se animan a preguntar cómo se sintió el cliente o si les sirvió lo que compraron. ¡Y ahí está gran parte de la continuidad para evitar la fuga de los clientes”, señaló Moira Misrahi.

Workshops 360 Lab: Cómo las empresas entrenan a sus equipos para “vender sin vender” con herramientas de comunicación y conexión real. En un mercado donde las promociones ya son moneda corriente y la venta se volvió emocional, Moira Misrahi lanzó su propuesta para PYMES que busca reactivar clientes, recuperar entusiasmo interno y dejar de vender acudiendo a descuentos y promos interminables.

Licenciada en Administración de Empresas y mentora con más de 15 años de experiencia en multinacionales y pymes, Moira creó el Workshop 360 Lab (W360L) justamente para entrenar equipos de venta, atención y servicio que hoy se enfrentan a un escenario más exigente que nunca.

“Las empresas ya no solo necesitan vender, necesitan conectar. Por eso les enseño a leer las oportunidades que el equipo tiene frente a los ojos y muchas veces no ve. No se trata de prometer milagros, sino de generar un cambio de perspectiva, inspirarlos a actuar, enfocados en lo que el cliente realmente busca, generar nuevas formas de activarlos, ideas nuevas y sobretodo cómo se sienten los cliente post venta ”, explicó.

¿Qué son los Workshops 360 Lab?

Son un entrenamiento práctico, ágil y motivador, pensado para PYMES (pequeñas y medianas empresas) que quieren activar sus equipos y potenciar su operación diaria. Se realiza in company o in shop, con casos reales, ejercicios aplicados al negocio y un método visual que incluye infografías, role plays y plantillas clave que Moira llama Master Templates.

Cada Workshop 360 Lab se organiza en dos encuentros exprés de dos horas, donde se trabajan temas centrales para mejorar la comunicación comercial, potenciar el servicio, fidelizar clientes y profesionalizar cada interacción con el cliente.

¿Qué transformación propone?

1. Reconectar con clientes que se alejaron y perdieron en el camino.

2. Profesionalizar tu servicio y mejorar cada contacto.

3. Activar seguidores y contactos fríos con nuevas ideas.

4. Fidelizar a quienes ya te recomiendan.

5. Aprender a abordar reclamos sin drama ni tensión.

6. Potenciar al equipo humano desde adentro.

7. Actualizar procesos de ventas y comunicación sin grandes inversiones.

“No vendo fórmulas mágicas, pero sí los ayudo a cambiar el chip. Lo que otros llaman mindset”, señaló Moira.

Temas clave de los Workshops:

Marketing 360 y creatividad comercial: reposicionamiento, portafolio, el mal uso de las promos, redes, 9 P del marketing mix (sí, ya no son solo 4).

Ventas desde el valor: cómo vender sin presionar, generar momentos wow y transformar a un cliente en fan.

Comunicación efectiva: hablar claro, presentarse bien en WhatsApp, mails y frente a grupos, perderle el miedo a la exposición.

¿A quiénes está dirigido?

Empresas, PYMES, responsables de áreas comerciales y talentos humanos, líderes de equipos en Mendoza, Buenos Aires y San Luis.

Empresas que quieren crecer desde adentro, alineando lo que hacen con lo que dicen y ofrecen.

¿Cómo funciona?

1. Diagnóstico inicial personalizado.

2. Dos encuentros de 2 horas, con entrenamiento directo usando las Master Templates.

3. Casos reales, role plays en vivo, ejercicios y recursos divertidos que quedan para el equipo.

4. Sin perder el ritmo de trabajo diario, sin relleno ni teoría innecesaria.

Sobre Moira Misrahi y Happy Brands ARG

Moira es Licenciada en Administración de Empresas (UBA), posgraduada en Comunicaciones Integradas de Marketing y fundadora de Happy Brands ARG, una marca que trabaja con Dueños de negocios y empresas que quieren dejar huella, inspirar y mejorar la experiencia del cliente.

Tiene más de 15 años de trayectoria y logros en empresas como Johnson & Johnson Medical, L’Oréal y Kimberly-Clark. Fue mentora en programas de nuevos exportadores del ICBC y Fundación Pro Mendoza, Fundación Standard Bank, y participó en ferias internacionales en más de 10 países. Fue ternada al Premio Martín Fierro Federal por su labor como conductora radial.de un programa de emisión diaria de tres temporadas.Columnista invitada en medios gráficos de entorno económico y docente en la UBA, Departamento de postgrado de la Universidad de Belgrano, e ITU para los programas de extensión universitaria en Mendoza y Programa “Luján cree en vos” , de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Hoy acompaña a líderes de negocios y equipos con un enfoque práctico, empático y con propósito. Su lema es claro: “Los equipos que entienden como llegar a su cliente ideal , se vinculan mejor, los clientes vuelven , traen nuevos, y las ventas crecen.”

“Después del Workshop 360 Lab, van a entender por qué se pierden clientes y cómo hacer para recuperarlos sin caer en ofrecer solo descuentos”, enfatizó Moira.

El Workshop 360 ya está disponible para equipos de Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Si tu empresa busca crecer desde adentro, este entrenamiento es para vos.”

Conocé más de Happy Brands ARG, seguí y descargá recursos gratuitos

Moira comparte ebooks, plantillas y materiales gratuitos para activar tu negocio en: